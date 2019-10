8 dấu hiệu trên môi báo cảnh báo sức khoẻ, đặc biệt chú ý vết chấm đen

Đôi môi là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất của cơ thể của chúng ta bởi nó có hơn một triệu đầu dây thần kinh và nhạy cảm hơn nhiều so với đầu ngón tay. Đôi khi, môi có thể báo hiệu cơ thể đang có một số vấn đề về sức khỏe.

Nếu đôi môi xuất hiện những dấu hiệu sau, hãy đến gặp bác sĩ ngay:

1. Vết nứt ở khóe miệng

Khi nước bọt bị đọng lại có khóe miệng, nó sẽ làm khô da, dẫn tới các vết nứt. Lý do có thể là vì bạn thường xuyên liếm môi và độ ẩm ở khóe môi tạo thành môi trường lý tưởng cho nhiễm trụng, gây ra nứt nẻ. Nếu triệu chứng này xảy ra thường xuyên, bạn nên đi khám bác sĩ để tìm cách chữa trị.

2. Môi khô và nứt nẻ

Đôi môi khô, hay bị nứt nẻ có thể là do căng thẳng, thay đổi khí hậu hoặc bị dị ứng. Trong trường hợp do thiếu ẩm, bạn có thể uống nhiều nước hoặc bôi kem dưỡng da. Còn nếu do dị ứng kèm theo những triệu chứng mẩn ngứa khó chịu, bạn cần đến gặp bác sĩ để kiểm tra.

3. Mụn trên môi

Mụn trên môi có thể đau hoặc khó chịu, nhưng hầu hết chúng vô hại và có thể biến mất mà không cần điều trị. Mụn môi có thể là do một chấn thương nào đó như sau khi bạn tiêm axit hyaluronic. Phản ứng với thực phẩm cũng có thể gây ra những vết mụn này.

Ngoài ra còn có trường hợp nguyên nhân là do nhiễm virus như herpes, và trong trường hợp này bạn cần được điều trị y tế thích hợp.

4. Vòng đỏ quanh môi

Một trong những lý do phổ biến nhất cho một vòng đỏ quanh miệng là bệnh viêm da môi. Việc bạn thường xuyên liếm môi làm khô dầu tự nhiên ở vùng da quanh môi và khiến chúng đỏ, ngứa. Kem dưỡng ẩm là giải pháp tốt nhất lúc này đồng thời cần loại bỏ thói quen liếm môi của bạn.

5. Nếp nhăn ở môi trên

Nếu bạn bắt đầu nhận thấy nhiều nếp nhăn ở môi trên, có thể có cả lý do về thể chất và cảm xúc.

Hãy chú ý đến những thói quen xấu của bạn, như dùng ống hút để uống nước hoặc hút thuốc quá nhiều vì bị căng thẳng.

6. Màu sắc môi thay đổi

Đôi môi xanh xao có thể chỉ ra sự lưu thông oxy trong máu kém. Bạn có thể có các triệu chứng tương tự ở ngón tay và ngón chân.

Đôi môi trắng hoặc nhợt nhạt có thể chỉ ra sự thiếu máu, thực sự cần được chăm sóc y tế. Cũng có thể là bạn có lượng đường trong máu thấp, các vấn đề về tuần hoàn hoặc thiếu vitamin.

7. Môi sưng

Sưng có thể là một dấu hiệu của một phản ứng dị ứng . Nếu bạn nhận thấy rằng đôi môi của bạn trở nên sưng hơn mỗi khi bạn sử dụng một số mỹ phẩm nhất định, hãy loại bỏ chúng.

8. Đốm đen trên môi

Có thể có nhiều lý do cho các đốm đen trên môi và bạn không nên bỏ qua chúng. Lựa chọn tốt nhất là chẩn đoán chúng bằng cách đi khám bác sĩ.

Tăng sắc tố là tình trạng phổ biến có thể gây ra các mảng màu nâu. Bạn có thể nhận thấy nó không chỉ trên môi, mà cả má, mũi và trán của bạn.

Các vết đen cũng có thể là một lý do của ung thư, việc hẹn gặp bác sĩ lúc này là rất quan trọng.

Ngoài ra còn một số lý do cho việc môi bạn xuất hiện những đốm đen là vì cơ thể bạn hấp thụ quá nhiều chất sắt từ thực phẩm.

Theo VietNamNet