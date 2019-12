7 thực phẩm ăn vào buổi sáng tốt gấp mấy lần bún phở nhiều người ăn hàng ngày

Chúng ta đều biết bữa sáng là bữa ăn rất quan trọng trong ngày. Một bữa sáng bổ dưỡng, cân bằng có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể trong suốt ngày dài. Vì vậy các chuyên gia luôn cảnh báo không nên bỏ bữa sáng.

Nhưng thực tế đôi khi việc bỏ bữa sáng còn tốt hơn là ăn sáng với những thực phẩm không lành mạnh. Cuộc sống bận rộn, nhiều người sẽ lựa chọn những bữa ăn mua vội bên đường hoặc nếu muốn no bụng hơn sẽ chọn bún phở. Những bữa ăn này tuy tiện lợi nhưng về lâu dài sẽ gây mất cân bằng dinh dưỡng, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật.

Dưới đây là 12 loại thực phẩm lành mạnh cho sức khỏe bạn có thể ăn vào buổi sáng thay cho bún phở do Healthline- trang tin y tế của Mỹ đề nghị.

1. Trứng

Ăn trứng vào bữa sáng làm tăng cảm giác no, từ đó tránh việc ăn quá nhiều bữa ăn tiếp theo. Nghiên cứu của Khoa Khoa học dinh dưỡng, Đại học Connecticut, Mỹ cho biết những người ăn trứng vào bữa sáng thường cảm thấy no và có xu hướng tiêu thụ ít calo hơn trong ngày so với những người ăn bánh mì buổi sáng.

Ngoài ra, lòng đỏ trứng có chứa lutein và zeaxanthin. Những chất chống oxy hóa này giúp ngăn ngừa các rối loạn về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Trứng cũng là một trong những nguồn choline tốt nhất, chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với não và gan. bên cạnh đó, ăn cả quả trứng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách giảm cholesterol xấu LDL, tăng cholesterol tốt HDL và cải thiện độ nhạy insulin.

2. Cà phê

Cà phê là một thức uống tuyệt vời để bắt đầu một ngày của bạn. Caffeine trong cà phê có thể cải thiện tâm trạng, tinh thần và sự trao đổi chất. Đặc biệt, uống cà phên còn giúp đốt cháy chất béo. 100mg caffeine mỗi ngày giúp mọi người đốt cháy thêm 150 calo trong khoảng thời gian 24 giờ.

Ngoài ra, cà phê rất giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm, bảo vệ các tế bào mạch máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh gan.

3. Bột yến mạch

Bột yến mạch là bữa sáng tốt nhất cho những người yêu thích ngũ cốc. Bột yến mạch rất giàu chất xơ beta-glucan, làm giảm cholesterol và tăng cảm giác no. Nó cũng chứa chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe tim mạch và giảm huyết áp.

Tuy nhiên, một cốc bột yến mạch (235 gram) nấu chín chỉ chứa khoảng 6 gram protein nên sẽ không đủ để cung cấp protein cho bữa sáng. Để tăng hàm lượng protein khi dùng bữa sáng bằng bột yến mạch, hãy bổ sung thêm sữa thay vì nước hoặc ăn thêm trứng, một miếng phô mai sẽ giúp bạn có bữa sáng đầy đủ hơn.

4. Các loại hạt

Các loại hạt như hạt điều, hạt macca, quả óc chó, hạnh nhân,… là thực phẩm chứa đầy chất dinh dưỡng, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cải thiện kiểm soát lượng đường trong máu.

Hơn nữa, các loại hạt đã được chứng minh là cải thiện các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim, giảm kháng insulin và giảm viêm. Những loại hạt này cũng có nhiều magie, kali và chất béo không bão hòa lành mạnh cho tim.

5. Trà xanh

Trà xanh có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nó chứa một chất chống oxy hóa gọi là EGCG, có lợi cho não và hệ thần kinh của bạn. Trà xanh đặc biệt hữu ích trong việc phòng ngừa bệnh tiểu đường. Một đánh giá của 17 nghiên cứu cho thấy những người uống trà xanh đã giảm lượng đường trong máu và insulin.

6. Trái cây

Tất cả các loại trái cây đều chứa vitamin, kali, chất xơ và lượng calo tương đối thấp. Nó cũng chứa chất chống oxy hóa có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Ăn trái cây với trứng, phô mai hoặc sữa chua Hy Lạp sẽ cung cấp một bữa sáng cân bằng dinh dưỡng mà vẫn đủ năng lượng cho một buổi sáng làm việc.

Theo Khám phá