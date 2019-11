7 loại thực phẩm vàng cho nam giới khỏe mạnh, cường tráng

1. Tỏi làm giảm mệt mỏi

Mọi người đều biết rằng tỏi có khả năng diệt khuẩn vô cùng mạnh, nhưng bên cạnh đó tỏi cũng có thể giúp hấp thụ vitamin B1, thúc đẩy quá trình chuyển hóa các loại đường, sản sinh năng lượng và có tác dụng làm giảm mệt mỏi. Một tác dụng khác của tỏi là giúp tăng cường khả năng miễn dịch, trong tỏi có hợp chất selen có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp phòng ngừa bệnh ung thư một cách hiệu quả.

2. Ăn nhiều hàu có thể bổ tinh trùng

Khi nam giới ngày càng lớn tuổi, số lượng và chất lượng tinh trùng sẽ không ngừng suy giảm. Tinh dịch nam chứa lượng lớn chất kẽm. Nếu trong cơ thể thiếu nguyên tố kẽm, số lượng và sức sống của tinh trùng sẽ bị ảnh hưởng. Các loại hải sản như hàu, tôm, cua vô cùng giàu kẽm, hàm lượng kẽm trong một con hàu có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong một ngày (15mg), nhưng chú ý không nên ăn nhiều, bằng không sẽ có tác dụng phụ là khiến cholesterol tăng cao.

3. Cá biển sâu giúp giảm đột quỵ

Trong những năm gần đây, những nam giời trẻ tuổi bị bệnh mỡ máu, đột quỵ ngày càng nhiều. Cá biển sâu chứa omega-3 có thể làm giảm độ nhớt của máu, giúp các mạch máu giãn nở, giảm triglyceride… rất có lợi đối với việc bảo vệ sức khỏe tim mạch. Hàm lượng omega-3 trong cá biển sâu chủ yếu ở các loại cá như cá hồi, cá thu, cá mú… Nam giới nên ăn cá biển sâu kết hợp xen kẽ với các loại thực phẩm khác, có điều kiện mỗi tuần nên ăn 2 lần.

4. Yến mạch có lợi cho tim mạch

Các loại hạt, yến mạch và dầu thực vật đều chứa vitamin E, có thể cải thiện chuyển hóa lipid, ngăn ngừa cholesterol tích tụ trong thành mạch máu và ngăn ngừa xơ cứng động mạch, đồng thời có tác dụng trì hoãn lão hóa. Trong đó, yến mạch rất giàu cellulose hòa tan, có thể làm sạch cholesterol, từ đó giúp nam giới bảo vệ tim mạch và mạch máu, giảm tỉ lệ mắc bệnh huyết áp cao và đột quỵ.

5. Cà chua bảo vệ tuyến tiền liệt

Sắc tố lycopene trong cà chua có thể loại bỏ các gốc tự do khỏi tuyến tiền liệt và cải thiện khả năng chống lại bệnh của tuyến tiền liệt. Các loại thực phẩm màu đỏ như cà chua, dưa hấu và bưởi chùm (bưởi đỏ) đều chứa carotene, một người trưởng thành có thể ăn 100-200g cà chua mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Cần lưu ý rằng cà chua phải được nấu chín, các chất dinh dưỡng dễ dàng được cơ thể hấp thụ vào cơ thể hơn.

6. Ăn thịt lợn kết hợp với các loại đậu

Đàn ông có xu hướng thích thịt, nhưng ăn lượng lớn thịt sẽ làm tăng gánh nặng cho thận, và làm tăng khả năng mắc các bệnh tim mạch, khối u ác tính sẽ tăng lên. Do đó, nam giới nên chuyển sang chế độ ăn nhẹ, đặc biệt là giảm lượng mỡ động vật và tổng lượng các loại dầu đi vào cơ thể.

Ngoài ra, khi nam giới ăn thịt lợn, có thể kết hợp với một số loại chế phẩm từ đậu nành, vì lecithin trong các sản phẩm đậu nành có thể làm cho cholesterol và các hạt chất béo nhỏ hơn, giúp ngăn ngừa hình thành huyết khối.

7. Táo tàu tươi giúp nam giới đối phó với áp lực công việc

Hiện nay, áp lực của đàn ông trong cuộc sống rất lớn, họ vừa phải kiếm tiền vừa phải chăm sóc gia đình, do đó đàn ông cần phải bổ sung dinh dưỡng. Những người thường xuyên trong trạng thái áp lựcc ao, mỗi ngày nên ăn 3-5 quả táo tàu tươi giúp bổ sung vitamin C, phòng chống mệt mỏi. Ngoài táo tàu tươi, các sản phẩm chứa nhiều vitamin C như cam, quýt, kiwi, bông cải xanh… cũng nên thêm vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Theo VietNamNet