7 bài tập của người Nhật đem lại cho người phụ nữ một cơ thể hoàn hảo đến không ngờ

Bạn có biết không, phụ nữ Nhật Bản đã được ghi nhận là có tuổi thọ cao so với phụ nữ các nước khác trên thế giới từ hơn 25 năm nay. Họ không những không già nhanh mà còn gây ngạc nhiên với thân hình khỏe mạnh đến mức lý tưởng ngay cả khi đã có tuổi.

Một trong những bí quyết để tạo nên sự tuyệt vời đến hoàn hảo đó là tập thể dục (được hỗ trợ bởi ăn uống lành mạnh). Điều này đã được chia sẻ trong cuốn "Japanese Women Don't Get Old or Fat: Secrets of My Mother's Tokyo Kitchen" của tác giả Naomi Moriyama.

Katsuzō Nishi là một trong những người rất quan tâm đến các vấn đề sức khỏe. Ông đã nghiên cứu cẩn thận nhiều lý thuyết về sức khỏe và y học dự phòng trên thế giới để rồi có những thử nghiệm và đưa ra các phương pháp tăng cường sức khỏe rất hữu ích, phù hợp với quản điểm của khoa học y tế hiện đại.

Bright Side tập hợp một số bài tập được phát triển bởi Katsuzō Nishi giúp đem lại nguồn năng lượng dồi dào cho người phụ nữ và giúp họ có cơ thể hoàn hảo giống như phụ nữ Nhật Bản.

1. Đung đưa chân trong gió (Reed in the wind)

Tác dụng: Bài tập này giúp tăng lưu lượng máu đến chân và ngăn ngừa đôi chân mệt mỏi, đau nhức.

Thực hiện:

- Nằm sấp trên bề mặt cứng vừa phải.

- Cong đầu gối, thư giãn và tưởng tượng rằng đôi chân của bạn đang đung đưa trong gió.

- Đung đưa chân sao cho gót chân cố gắng chạm vào mông. Có thể bạn sẽ không thể làm điều này trong một thời gian dài, do đó, hãy nghỉ ngơi 1 chút rồi tiếp tục cố gắng Thực hiện bài tập này mỗi ngày và bạn sẽ thấy kết quả.

2. Một chiếc lá (A leaf)

Tác dụng: Bài tập này giúp cải thiện tư thế và tuần hoàn não.

Thực hiện:

- Nằm ngửa trên bề mặt cứng vừa phải, mặt ngẩng lên.

- Hãy thư giãn và tưởng tượng rằng cơ thể bạn trống rỗng và nhẹ nhàng.

- Uốn cong đầu gối nhưng không nhấc chân lên, hãy từ từ kéo bàn chân đến mông càng gần càng tốt.

- Từ từ ngẩng đầu lên và cố gắng với tới đầu gối bằng lòng bàn tay, đừng nhấc cột sống lên.

- Một khi đã chạm tay đến đầu gối, nâng đầu lên và kiểm tra xem cột sống của bạn đã ở vị trí nằm ngang chưa.

- Ở trong tư thế này càng lâu càng tốt. Hình dung rằng năng lượng đang đi qua đầu bạn.

- Quay trở lại vị trí ban đầu và thư giãn.

3. Một chiếc thuyền (A boat)

Tác dụng: Phụ nữ sau sinh có cơ bắp yếu nếu tập được động tác này sẽ rất tốt vì nó giúp cải thiện sự cân bằng, tiêu hóa và giúp giảm vòng bụng.

Thực hiện:

- Nằm ngửa, đặt 2 chân lại gần nhau và cánh tay ở bên cạnh cơ thểvới lòng bàn tay úp xuống.

- Đếm đến 4 và nhấc chân lên, các ngón chân hướng lên trên. Đồng thời, nâng phần trên lên trong khi tay thẳng, các ngón tay chạm vào đầu gối.

- Ở vị trí này cho đến khi bạn cảm thấy mệt mỏi.

- Lặp lại tối đa 10 lần tùy thuộc vào cơ thể và sức khỏe của bạn.

4. Một nhánh liễu (A willow branch)

Tác dụng: Động tác tập thể dục này có hiệu quả trong việc giảm đau lưng, tăng cường mạch máu và tĩnh mạch.

Thực hành:

- Đứng thẳng, dang chân càng rộng càng tốt, bàn chân song song nhau, tay đặt trên lưng phần 2 bên thận.

- Tập trung vào cơ thể của bạn và tưởng tượng rằng nó không có trọng lượng và trống rỗng.

- Đan 2 tay vào nhau đặt trên mông của bạn.

- Từ từ cong lưng và uốn cong đầu của bạn ra sau.

- Uốn cong ở mức tối đa, hãy thư giãn cánh tay của bạn.

- Từ từ di chuyển sang trái và phải. Hãy tưởng tượng bạn là nhánh cây liễu gần sông.

- Khi bạn cảm thấy một chút mệt mỏi, hãy quay trở lại vị trí ban đầu và bàn tay lại để trên phần thận.

5. Bầu trời gần sông (The sky near the river)

Tác dụng: Bài tập này giúp giảm cân và có lợi cho hệ thống tuần hoàn ở cột sống và tuần hoàn máu, đồng thời giúp phát triển trí tưởng tượng và làm dịu tâm trí của bạn.

Thực hành:

- Nằm ngửa trên bề mặt cứng vừa phải.

- Nắm tay bạn để sau đầu.

- Từ từ nâng cơ thể của bạn lên đến tư thế ngồi.

- Tiếp tục uốn cong cơ thể đến càng gần chân càng tốt.

- Ở mức tối đa tưởng tượng rằng bạn đang đứng gần một con sông, bạn đang nhìn xuống dòng sông và hòa tan mình trong đó.

- Từ từ quay trở lại vị trí ban đầu, hãy nhớ cảm giác hòa tan.

- Xoay mắt và tưởng tượng rằng bạn đang nhìn bầu trời.

6. Một cây nho (A vine)

Tác dụng: Bài tập này có tác dụng giúp giảm đau lưng và đau chân rất hiệu quả.

Thực hiện:

- Đứng thẳng, từ từ xoa bóp eo của bạn và tưởng tượng rằng cơ thể bạn đang trở nên linh hoạt.

- Nhẹ nhàng (nhưng tràn đầy năng lượng) uốn cong thân trên và cố gắng để bàn tay chạm xuống càng gần mặt đất càng tốt.

- Quay trở lại vị trí ban đầu và nhẹ nhàng uốn cong lưng thấp nhất có thể.

- Quay trở lại vị trí ban đầu và nhẹ nhàng nghiêng sang trái và sang phải.

- Quay trở lại vị trí ban đầu và thư giãn.

7. Dây cung (Bowstring)

Tác dụng: Các bài tập dây cung có thể làm giảm chất béo trên đùi, làm giảm đau lưng dưới, mở hông và cải thiện hô hấp.

Thực hiện:

- Bắt đầu vị trí bằng quỳ.

- Cong lưng và 2 tay nắm lấy mắt cá chân của bạn.

- Giữ trong tối đa 5 giây và quay lại vị trí ban đầu.

- Lặp lại tối đa 10 lần tùy thuộc vào độ tuổi và tình trạng chung của bạn.

Theo Helino