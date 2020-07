6 thực phẩm có nguy cơ ung thư cực cao nên càng tránh xa càng sống thọ

Cà chua xanh



Cà chua khi còn xanh có chứa lượng lớn các yếu tố "alkaloid" và nó chỉ giảm dần rồi biến mất khi cà chua đã chín đỏ. Nếu ăn cà chua xanh sẽ dễ gây ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng khi bị ngộ độc cà chua xanh là buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi và các triệu chứng khác... thậm chí có thể đe dọa tính mạng.

Vì vậy, với những quả cà chua màu xanh lá cây chưa chín, tuyệt đối không nên thưởng thức.

Khoai tây mọc mầm

Nhiều người khi thấy khoai tây mọc mầm vì tiếc thường sẽ chỉ cắt bỏ phần mầm đi và tiếp tục dùng. Tuy nhiên điều này là sai lầm vì chất độc có trong khoai tây mọc mầm là solanin có thể gây ngộ độc chết người nếu ăn với liều lượng 0,2 - 0,4g trên 1kg trọng lượng cơ thể.

Triệu chứng ngộ độc do ăn khoai tây mọc mầm có các như đau bụng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, có hiện tượng giãn đồng tử và liệt nhẹ hai chân. Trường hợp nặng có thể gây tử vong do hệ thần kinh trung ương bị tê liệt làm trung tâm hô hấp không hoạt động được, đồng thời gây ngừng tim do cơ tim bị tổn thương.

Dưa cà muối xổi

Theo nhiều nghiên cứu, trong dưa cà muối xổi, ăn vẫn còn vị cay nồng, hăng hăng, hàm lượng nitrat bị chuyển hóa thành nitrit do vi sinh vật có trong nước dưa cà muối tác động. Khi đưa dưa cà muối xổi vào môi trường dạ dày, nitrit sẽ kết hợp với các acid amin trong thực phẩm như cua, tôm, cá, thịt, nhất là mắm tôm và trở thành nitrosamine - một chất có khả năng gây ung thư dạ dày.

Tuy nhiên, khi được muối đủ thời gian, độ chua thì lượng nitrit giảm xuống rất nhanh, hạn chế gây hại sức khỏe. Vì vậy, tuyệt đối không ăn dưa cà muối khi còn xanh.

Bắp rang bơ quay lò vi sóng

Có thời gian, người ta cho rằng việc hít mùi thơm từ gói bắp rang bơ tỏa ra có thể gây ung thư phổi. Điều này đã được chứng minh là sai sự thật, nhưng khoa học lại tìm thấy một "tử thần" khác. Chất độc này nằm trong lớp chống dính ở mặt trong túi đựng bỏng, khi được quay ở nhiệt độ cao sẽ phân hủy thành hợp chất acid perfluorooctanoic, tăng nguy cơ ung thư. Ngoài ra, viền keo dán quanh túi cũng có thể tiết ra những chất cực độc khi túi bỏng được quay nóng.

Thịt đỏ nướng

Gần như tất cả mọi người đều mê mệt món bít -tết nướng than mềm, mọng nước và thơm lừng. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã phát hiện thấy cách chế biến thịt bò kiểu này sẽ làm giải phóng các amine heterocylic, một chất sinh ung thư phổ biến. Còn theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, việc nấu thịt ở nhiệt độ rất cao như trên than mọi sẽ tạo ra những chất sinh ung thư mạnh và làm tăng nguy cơ phát triển khối u ác tính.

Đường tinh luyện

Lần tới, khi cầm trên tay một chiếc bánh quy thơm lừng được làm bằng bột và đường tinh luyện, tốt nhất là bạn nên nghĩ lại và đặt nó xuống. Không, không phải là vì nguy cơ sâu răng hay tăng cân đơn giản. Trên thực tế, chúng ta đang tiêu thụ nhiều đường tinh luyện hơn bao giờ hết và quá mức độ. Điều này thực sự nguy hiểm. Không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường mà đường tinh luyện bị lạm dụng còn là tác nhân gây ra nhiều dạng ung thư như ung thư vú, tiền liệt, bàng quang, tuyến tụy và trực tràng…

M.H (th)