6 tháng sau khi nâng mũi trăm triệu, cô gái trẻ hắt xì ra bông gạc đẫm máu

Một người phụ nữ trẻ có tên là Zhu đến từ đông nam Trung Quốc đang đòi khoản tiền bồi thường 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu VNĐ) từ một trung tâm thẩm mỹ ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây.

Được biết, 6 tháng trước, cô gái trẻ đã đến trung tâm này để phẫu thuật nâng mũi với giá hơn 26.000 nhân dân tệ (gần 100 triệu VNĐ). Sau khi trở về nhà, Zhu có cảm giác khó chịu trong mũi. Không hài lòng với cuộc phẫu thuật, cô đã quay trở lại trung tâm sau 3 tháng để phẫu thuật tái tạo nhưng không có kết quả.

Zhu tiếp tục chịu đựng sự khó chịu, dự định sẽ tới bệnh viện khác để kiểm tra. Nhưng vì công việc quá bận bịu, thời gian đã trôi qua thêm 3 tháng. Cho đến vài ngày trước, trong một lần hắt xì hơi khá mạnh, một vật thể lạ bất ngờ văng ra từ mũi cô gái trẻ.

Miếng bông gòn dính đầy máu rơi ra từ mũi của cô gái trẻ.

Sau khi định thần và quan sát kỹ hơn, Zhu nhận ra đó là một miếng bông gòn. “Cục bông từ trong mũi tôi rơi ra đẫm máu và bốc mùi hôi thối. Chắc chắn bác sĩ đã để quên một miếng bông gòn trong mũi trong phẫu thuật nâng mũi 6 tháng trước”, Zhu chia sẻ.

Cô đã đến trung tâm nơi thực hiện phẫu thuật đòi bồi thường, nhưng họ chỉ trả cho cô 10.000 nhân dân tệ và từ chối chịu trách nhiệm về vụ việc trừ khi Zhu có thể cung cấp bằng chứng. Họ tuyên bố rằng những vấn đề cô gặp phải trong tương lai sẽ không liên quan đến họ.

Vì không có bằng chứng, cô gái trẻ không được trung tâm thẩm mỹ bồi thường.

Hơn nữa, người đứng đầu trung tâm bày tỏ nghi ngờ rằng nếu miếng bông bị các bác sĩ phẫu thuật bỏ lại thì cô đã bị tắt thở từ lâu vì bị khoang mũi bị chặn. Ông nói: “Trước tiên, chúng tôi cần tìm hiểu xem miếng bông có thực sự bị các bác sĩ phẫu thuật của chúng tôi bỏ lại trong quá trình phẫu thuật hay không và hy vọng cô Zhu có thể cung cấp bằng chứng rõ ràng.”

Nâng mũi có thể gây ra những biến chứng gì?

- Mũi bị nhiễm trùng: Những dấu hiệu khi bị nhiễm trùng là mũi sẽ bị sưng đỏ, viêm, tiết mủ và có thể bị sốt ngay sau tuần đầu phẫu thuật. Những chất liệu độn mũi để ghép khi đưa vào trong mũi dù tốt và đắt đến đâu, cũng là dị vật và có thể nguy cơ nhiễm khuẩn cao nếu không biết cách giữ gìn hợp lý.

- Mũi bị cong, vẹo, lệch: Đây là một trong những biến chứng sau nâng mũi thường gặp. Nguyên nhân là do bác sĩ phẫu thuật đặt mảnh ghép không đúng vị trí, khiến sống mũi bị lệch hoặc mảnh ghép không bám chắc vào xương.

- Thủng da đầu mũi: Thủng đầu mũi thường là do những mảnh ghép đặt trong mũi quá dài, làm căng da đầu mũi, khiến mũi bị đâm thủng. Việc sử dụng chất liệu mảnh ghép, chất độn không đảm bảo chất lượng cũng có nguy cơ gây thủng đầu mũi.

- Mũi lộ sóng và bóng đỏ sau phẫu thuật: Nguyên nhân lộ sống là do mặt sụn quá cao hoặc do da mũi quá mỏng mà lại nâng sống mũi quá cao. Hiện tượng đỏ da đầu mũi có thể là do chất liệu độn đặt quá nông, sát với da, gây tăng sinh mao mạch dưới da.

Để tránh những biến chứng có thể xảy ra khi nâng mũi, hãy thực hiện nâng mũi ở một trung tâm uy tín, bởi các bác sĩ có tay nghề lâu năm, giàu kinh nghiệm.

