6 dấu hiệu đã đến lúc bạn cần thải độc gan

Gan vốn chứa một số tế bào chất béo nhưng nếu chất béo nhiều gấp 5 – 10 lần trọng lượng của gan thì đó lại là điều không tốt. Có hai loại tổn thương gan: do nghiện bia rượu hoặc không phải do đồ uống có cồn. Những người mắc bệnh gan không phải vì do uống rượu bia thì có thể do hàm lượng cholesterol cao, ăn quá nhiều thực phẩm chế biển sẵn hoặc thức ăn nhanh, do gen di truyền hoặc nhiễm các hóa chất khác. Hãy lắng nghe cơ thể bạn và nhận biết sớm những dấu hiệu gan bị tổn thương để khắc phục kịp thời:

Tăng cân không kiểm soát

Nếu như gan không hoạt động 100% công suất trong việc đào thải độc tố ra khỏi cơ thể thì việc tập luyện thể dục chăm chỉ hay ăn kiêng cũng không giúp ích nhiều cho bạn. Đó là bởi cơ thể bạn đang bị tích tụ nhiều tế bào béo chứa độc tố chưa được đào thải hết. Hơn nữa, chức năng của gan là chuyển hóa chất béo, vì vậy, khi nó không hoạt động hiệu quả, chất béo sẽ từ ruột qua mật rồi quay trở lại gan như một vòng tròn “luẩn quẩn”.

Các bệnh dị ứng

Nếu gan hoạt động hiệu quả, chúng sẽ sản sinh ra các kháng thể chống lại các bệnh dị ứng. Ngược lại, nếu gan kém, các chất gây dị ứng sẽ bị tích tụ trong cơ thể. Đồng thời, não bộ sẽ tiết ra histamine là một chất có nhiệm vụ đánh dấu những chất gây dị ứng cần được bị loại bỏ. Và khi các chất gây dị ứng tích tụ ở mức cao, cơ thể sẽ xuất hiện các dấu hiệu dị ứng như ngứa và đau đầu.

Thường xuyên bị mệt mỏi

Một trong những dấu hiệu đầu tiên và rõ rang nhất của việc gan bị tổn thương đó là bạn luôn cảm thấy mệt mỏi và yếu. Khi gan ở tình trạng yếu, cơ thể phải làm việc vất vả hơn và cơ thể cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Nguyên nhân là bởi do gan không thể lọc được các chất độc trong máu và bị tích tụ lại. Nếu bạn bị mệt mỏi triền miên, đặc biệt kèm theo các dấu hiệu khác của bệnh gan thì hãy đi khám sớm nhất có thể.

Đổ quá nhiều mồ hôi

Khi gan bị quá tải, hoạt động không còn hiệu quả đồng thời sẽ bị nóng lên. Do gan còn là một cơ quan lớn, nó truyền nhiệt đến khắp các bộ phận khác trong cơ thể để giảm bớt nhiệt bằng cách đổ mồ hôi. Vì vậy, nếu như bạn thường xuyên bị đổ mồ hôi quá nhiều, đó có thể là dấu hiệu gan của bạn đang bị hư tổn.

Bị mụn trứng cá

Các độc tố trong gan tích tụ lại dẫn đến mất cân bằng hóc-môn và gây ra mụn. Nếu như bạn bị mụn do chức năng gan yếu thì không thể dùng các mĩ phẩm thông thường để cải thiện được.

Hơi thở có mùi

Nếu như bạn chăm sóc răng miệng đều đặn và cẩn thận nhưng hơi thở vẫn có mùi khó chịu, rất có thể chức năng gan trong cơ thể đang bị suy yếu. Hãy đi khám bác sĩ để được tư vấn kịp thời.

Cải thiện chức năng gan:

Bạn có thể ngăn ngừa các bệnh về gan bằng cách tập cho mình những thói quen sinh hoạt lành mạnh tốt cho sức khỏe. Công thức dưới đây là một phương thuốc hiệu quả giúp bạn cải thiện sức khỏe của cơ quan quan trọng này:

Một quả chuối cắt nhỏ

Một chén sữa chua Hy Lạp 1 mẩu gừng nhỏ (khoảng 2,5cm)

2 thìa canh bơ đậu phộng

1 thìa café rễ bồ công anh

Xay nhuyễn các nguyên liệu trên và uống liền. Bạn có thể bổ sung các nguyên liệu này vào chế độ ăn của mình 1 – 2 lần mỗi ngày để tăng hiệu quả.

Theo Tiền Phong