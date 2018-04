6 bí quyết kéo dài tuổi thọ đàn ông

Sống thọ là mong muốn của rất nhiều người, tuy nhiên do gen nên đàn ông thường ra đi sớm hơn phụ nữ. Vậy làm cách nào để tăng tuổi thọ cho phái mạnh? Dưới đây là 6 bí quyết do New York Post đưa ra.

Ngắm vòng một phái đẹp

Năm 2012, nghiên cứu trên tờ Archives of Internal Medicine kết luận ngắm vòng một phái đẹp hoặc các con vật dễ thương giúp đàn ông suy nghĩ tích cực, từ đó cải thiện sức khỏe.

Ân ái

Công trình trên tờ BMJ phát hiện tình dục giảm đến 50% nguy cơ tử vong sớm của nam giới. Nguyên nhân là sex giúp tăng cường thể chất vừa giảm stress, kích thích sản sinh hormone hạnh phúc serotonin. Người thường xuyên "lên đỉnh" có thể sống thọ thêm 3-8 năm.

Lập gia đình

Các nhà khoa học tin rằng lập gia đình sẽ kéo dài tuổi thọ phái mạnh, song điều này còn phụ thuộc vào độ tuổi lấy vợ. Khảo sát 127.000 đàn ông Mỹ cho thấy người kết hôn sau tuổi 25 sống lâu hơn người kết hôn từ sớm.

Lấy vợ sinh con giúp đàn ông sống lâu. Ảnh: NYP.

Có con

Nghiên cứu trên tờ Journal of Epidemiology Community Health chỉ ra từ năm 60 tuổi, đàn ông có con sống lâu hơn khoảng hai năm so với người không có con. Đến tuổi 80, khoảng cách này là 8 tháng.

Sống trách nhiệm

Cảm giác về trách nhiệm đem tới nhiều điều kỳ diệu cho cuộc sống. Trên tờ Journal of Personality và Social Psychology, các nhà nghiên cứu phát hiện những cụ già ở nhà dưỡng lão trở nên hoạt bát, vui vẻ, tỉnh táo hơn sau khi được giao chăm sóc cây cảnh.

Tăng cân

Hầu hết đấng mày râu tăng cân từ ngày có con và điều này chưa chắc đã gây hại. Trong cuốn How Men Age, giáo sư nhân chủng học, sinh thái học và tiến hóa sinh học Richard G. Bribiescas từ Đại học Yale (Mỹ) lập luận, đàn ông mập mạp dành nhiều thời gian cho con cái đồng thời ít bị đau tim hoặc ung thư tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, lượng mỡ tăng còn khiến họ trở nên thu hút hơn với phái đẹp.

