5 nguy cơ sức khỏe rình rập gia đình bạn trong dịp nghỉ lễ

Kì nghỉ lễ dài ngày là dịp cho cả gia đình cùng lên kế hoạch đi du lịch . Tuy nhiên sự thay đổi thời tiết hay việc đi lại, thức ăn khác lạ có thể dẫn đến một số vấn đề về sức khỏe ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của bạn.

1. Say tàu xe

Nghỉ lễ nhu cầu đi lại nhiều, phương tiện hạn chế, tình trạng nhồi nhét hành khách khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt. Nguy cơ thường xảy ra trong khi di chuyển là say xe, hay gặp ở phụ nữ và trẻ em. Các triệu chứng bao gồm buồn nôn, hoa mắt chóng mặt, cơ thể khó chịu, nôn nhiều, da dẻ nhợt nhạt, toát mồ hôi thậm chí có thể tụt huyết áp...

Để có một chuyến đi giúp bạn tỉnh táo trước khi đi, hãy cố gắng tránh ăn quá no hoặc uống đồ có cồn. Tuy nhiên, bạn cũng đừng bước lên xe với cái bụng rỗng. Bạn hãy nhớ mang theo một quả quýt hoặc quả chanh khi lên xe. Tinh dầu cùng hương thơm dìu dịu từ vỏ quýt, chanh sẽ giúp bạn đỡ say và cảm thấy dễ chịu hơn.

Các loại thuốc chống nôn hiện nay khá phong phú, gồm cả nội và ngoại. Trước khi lên xe 1 tiếng, hãy uống một viên thuốc chống say theo chỉ định để hạn chế tình trạng mệt mỏi vì tàu xe trong dịp nghỉ lễ.

2. Say nắng

Dịp nghỉ lễ cũng là lúc các gia đình có những chuyến du lịch, dã ngoại cùng nhau. Khi ở ngoài trời nắng, nhiều tia nắng sẽ chiếu thẳng vào vùng cổ gáy. Dưới tác dụng liên tục của ánh sáng mặt trời gay gắt, trung tâm điều hòa thân nhiệt cơ thể sẽ bị chấn động làm rối loạn điều hòa thân nhiệt cùng với hiện tượng mất nước cấp của cơ thể.

Khi đi biển, hãy chuẩn bị kỹ càng để tránh tình trạng say nắng.

Các biểu hiện cho tình trạng say nắng là mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu... Nếu nghiêm trọng, nạn nhân có thể bị đột quỵ. Các nhóm người có nguy cơ cao khác bao gồm trẻ em, những người không uống đủ nước, có bệnh mạn tính hoặc uống quá nhiều bia rượu.

Để tránh bị say nắng chúng ta nên mặc quần áo, giày dép, mũ... gọn gàng, thoải mái, thấm hút mồ hôi, phù hợp với thời tiết. Không nên mặc quần áo quá bó, quá chật vì có thể ảnh hưởng tới lưu thông máu và quá trình di chuyển. Nếu có trẻ nhỏ đi cùng cần chuẩn bị kỹ càng như bỉm, sữa, quần áo, mũ, kính....

3. Cảm cúm

Khi cơ thể mệt mỏi trong kì nghỉ do các hoạt động vui chơi hay đi lại, sức đề kháng của cơ thể yếu hơn, tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời và lạm dụng nước đá lạnh, bạn có thể bị cảm cúm. Biểu hiện chủ yếu là sốt, đau họng, sổ mũi, hắt hơi, đau đầu…

Đặc biệt, khu du lịch, chỗ đông người nên rất dễ lây lan bệnh tật. VÌ thế trong dịp nghỉ lễ này, để tránh bị cảm cúm, bạn có thể uống nhiều nước, nước trái cây, trà và soup nóng, tránh uống rượu và caffeine vì có thể gây mất nước và khói thuốc lá có thể làm nặng thêm các triệu chứng.

4. Bệnh đường tiêu hóa, ngộ độc thức ăn

Đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, táo bón, buồn nôn, chán ăn... là bệnh thường xuyên xảy ra trong dịp nghỉ lễ. Các bữa ăn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không tốt, các món ăn, giờ giấc ăn uống thay đổi, thất thường là nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa. Nếu nặng có thể dẫn đến việc ngộ độc thức ăn.

Nếu nạn nhân tỉnh táo cần, người trợ giúp cần nhanh chóng gây nôn để loại bỏ hết thức ăn độc ra ngoài. Theo kinh nghiệm, cách gây nôn đơn giản nhất mà hiệu quả là uống một hơi hết 1 cốc nước pha muối (0,9%) rồi dùng tay móc họng, ngoáy vào họng để gây nôn. Nếu không kịp pha nước muối thì có thể uống nước lọc rồi dùng ngón tay trỏ đè vào gốc lưỡi, ép cơ thể nôn được càng nhiều các thức ăn trong dạ dày ra càng tốt.

Sau khi gây nôn, nếu thấy nôn ra được hầu hết thức ăn thì để người bệnh nằm nghỉ, nhưng phải theo dõi sát và nếu có bất cứ triệu chứng gì khác lạ thì cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt

5. Đuối nước

Nhiều gia đình tranh thủ thời gian nghỉ lễ để đi du lịch ở những vùng biển để nghỉ mát, thư giãn. Còn gì sảng khoái cho bằng khi được tắm và ngâm mình trong dòng nước mát lạnh vào những buổi trưa hè nóng nực để quên đi những lo toan muộn phiền trong cuộc sống. Tuy vậy, đôi lúc vì quá mải mê vui chơi hoặc thiếu trang bị kiến thức về đuối nước đã dẫn đến một số tai nạn đáng tiếc.

Tình trạng đuối nước ở trẻ rất phổ biến, vì thế cha mẹ cần chú ý đến con khi tắm biển. Luôn đảm bảo trẻ dùng phao bơi và chơi ở khu vực an toàn trong kiểm soát của bạn. Đặc biệt, không nên để trẻ tắm quá lâu sẽ dẫn đến say nắng hoặc chuột rút gây ra đuối nước. Khi đi tắm biển hay sông, người biết bơi hay không cũng chỉ nên tắm gần bờ. Đặc biệt khi tắm biển, dù biết bơi bạn cũng chỉ nên tắm ở vùng nước nông, an toàn, tránh vùng sóng lớn...

Theo Nhịp sống kinh tế