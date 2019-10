5 loại nấm tốt nhất cho sức khỏe ngừa chất gây ung thư loại 1, giúp trẻ thông minh hơn

Nấm không những ngon mà còn nhiều chất dinh dưỡng, hơn nữa còn có thể tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa cảm cúm. Người trung niên và người cao tuổi ăn một ít nấm mỗi ngày cũng có thể ngăn ngừa xơ cứng động mạch và bảo vệ các bệnh tim mạch và mạch máu não. Nhưng trên thị trường có rất nhiều loại nấm như nấm hương, nấm bào ngư, nấm hầu thủ, nấm kim châm,… vậy loại nấm nào nên mua, chuyên gia dinh dưỡng sẽ chỉ cho bạn 5 loại nấm tốt cho sức khỏe.

1. Nấm hương: Là vua của các loại nấm, giúp hấp thụ canxi rất tốt

Nấm hương được mệnh danh là “thần dược” ngon miệng, nấm hương giàu dinh dưỡng, có thể cải thiện khả năng miễn dịch của bệnh nhân mắc bệnh tim, giảm cholesterol có hại, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, do đó có tác dụng bảo vệ tốt cho hệ thống tim mạch. Trong cơ thể con người cần 8 loại axit amin cần thiết thì trong nấm hương chiếm tới 7 loại, ngoài ra vitamin D trong nấm hương cao hơn đáng kể so với các loại nấm khác và hàm lượng của nó cao gấp 20 lần so với đậu nành. Ăn nấm hương giúp cơ thể hấp thụ canxi và ngăn ngừa loãng xương.

Lưu ý khi ngâm nấm hương: Khi ngâm nấm hương, các vitamin nhóm B và polysacarit rất dễ tan trong nước, nhưng nhiều người không biết điều này, sau khi ngâm nấm hương thường đổ nước đi, điều này làm lãng phí nhiều chất dinh dưỡng.

Phương pháp chính xác: Dùng nước lạnh để rửa sạch bề mặt của nấm hương khô, sau đó cho nấm vào nước ấm 20 -35 độ để ngâm, nước ngâm nấm không phải đồ đi, có thể cho trực tiếp vào món ăn.

2. Nấm bào ngư: Loại “thuốc giảm đau” thực vật

Nấm bào ngư có màu trắng trông như vỏ sò, loại nấm này chứa đa dạng các chất dinh dưỡng, thường xuyên ăn nấm bào ngư, rất có lợi đối với sức khỏe. Nó có thể cải thiện sự trao đổi chất của cơ thể, tăng cường khả năng miễn dịch, có tác dụng điều hòa các triệu chứng ở thời kỳ mãn kinh của phụ nữ, nấm bào ngư có chứa proteoglycan có thể ức chế tế bào khối u, cũng có tác dụng nhất định trong việc giảm cholesterol trong máu và ngăn ngừa sỏi niệu đạo.

Ngoài ra, theo quan điểm của y học Trung Quốc, nấm bào ngư còn có tác dụng phòng ngừa cảm lạnh, thư giãn kinh mạch. Đối với người già và người trung niên, nấm bào ngư có tác dụng điều trị chứng đau thắt lưng, tê chân tay. Lưu ý khi chế biến nấm bào ngư không cắt bằng dao, dùng tay xé trực tiếp.

3. Nấm hầu thủ: Thực phẩm nuôi dưỡng dạ dày rất tốt

Nấm hầu thủ có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày bằng cách làm giảm axit dạ dày, và có thể làm giảm bớt một số khó chịu ở dạ dày do loét dạ dày, viêm dạ dày mãn tính, tăng axit dạ dày… Đây là một thực phẩm tốt để nuôi dưỡng dạ dày. Ngoài ra, ăn nấm hầu thủ còn có tác dụng trì hoãn lão hóa và tăng cường khả năng miễn dịch.

Nghiên cứu y học hiện đại đã chỉ ra rằng nấm hầu thủ có tác dụng ức chế tốt đối với Helicobacter pylori (HP), thủ phạm gây ra bệnh dạ dày và là tác nhân số 1 gây ung thư dạ dày. Cách tốt nhất để ăn nấm hầu thủ là nấu canh. Ví dụ như nấu canh nấm gà, canh nấm sườn heo.

4. Nấm đùi gà: Giúp hạ đường huyết

Nấm đùi gà có chất thịt giòn, hương vị thơm, rất giàu chất xơ, carbohydrate, protein, vitamin, khoáng chất và hơn một chục loại axit amin. Nấm đùi gà không chỉ làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn, bảo vệ các mạch máu, mà còn có tác dụng chống ung thư, giữ ẩm và làm đẹp.

5. Nấm kim châm: Tăng cường trí thông minh

Các axit amin thiết yếu có trong nấm kim châm cao hơn các loại nấm thông thường, đặc biệt là lysine và arginine có hàm lượng rất cao, có lợi cho sự phát triển trí tuệ của trẻ. Ngoài ra, nấm kim châm còn có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và chống mệt mỏi. Những người khí huyết không đủ, suy dinh dưỡng ở người già và trẻ em, những người bị bệnh gan, loét đường tiêu hóa và các bệnh về tim mạch và mạch máu não có thể ăn nấm kim châm.

Theo Khám phá