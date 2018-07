5 kiểu người dễ bị ung thư "ghé thăm" nhất, trong đó có 2 kiểu chị em phải giật mình

Sau khi được chẩn đoán mắc ung thư, bệnh nhân sẽ tự đặt câu hỏi vì sao bản thân lại mắc căn bệnh quái ác này. Nhiều bệnh nhân không ngờ rằng bản thân mắc bệnh, nên họ cố gắng tìm kiếm nguyên nhân vì sao mắc ung thư. Có người cho rằng do ăn ở không tốt nên mới bị như vậy. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng có những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Các tế bào trong cơ thể sẽ trưởng thành và chết đi. Quá trình này diễn ra liên tục trong cơ thể. Tuy nhiên, có những tế bào bị tổn thương sẽ không chết và dẫn đến tăng trưởng quá mức gây ra ung thư.

Nam có nguy cơ mắc ung thư cao hơn nữ

Giới tính cũng liên quan đến nguy cơ mắc ung thư. Một báo cáo do Cơ quan nghiên cứu ung thư Anh Quốc thuộc Đại học Leeds Metropolitan cho hay, nam giới có nguy cơ chết vì ung thư cao hơn 40% so với phụ nữ và dễ mắc bệnh này hơn 16% so với phái nữ. Xét theo các loại ung thư gắn với giới tính như ung thư buồng trứng, tuyến tiền liệt thì đàn ông có nguy cơ tử vong vì ung thư cao hơn 60% và có nguy cơ bị ung thư cao hơn phụ nữ 70%.

Người cao

Cơ thể cao ráo khiến cho bạn có vóc dáng đẹp và gây ấn tượng với mọi người nhưng lại là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Các nhà nghiên cứu ở Thụy Điển đã phát hiện đàn ông tăng 11% nguy cơ mắc ung thư cho mỗi 10cm chiều cao, trong khi phụ nữ chỉ là 18%. Tuy nhiên, chiều cao không phải là yếu tô nguy cơ cao như béo phì, hút thuốc lá hay ăn uống không khoa học.

Người có da trắng

Làn da là một trong những yếu tố chính có thể khiến bạn có nguy cơ bị ung thư da. Nếu chúng ta đi ngoài trời trừ sáng đến tối, người có nguy cơ bị ung thư da thấp là những người có màu da số 5 số 6 như hình trên. Da có nhiều sắc tố sẽ góp phần bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. Cho nên, những người có da trắng sẽ dễ bị ung thư da.

Người lớn tuổi

Người già thường mắc ung thư hơn người trẻ. Khi mọi người già đi, nguy cơ mắc ung thư tăng lên. Nguyên nhân do các tế bào bị hư hại dẫn đến nguy cơ bị ung thư. Những người trên 70 tuổi có nguy cơ mắc ung thư cao hơn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều người trẻ cũng mắc ung thư do đó không nên chủ quan.

Gia đình từng có người mắc ung thư

Một người có nguy cơ mắc ung thư cao hơn nếu như trong gia đình đã có người bị căn bệnh này. Nếu trong gia đình có người bị ung thư, bạn nên kiểm tra sức khỏe thường xuyên và chú ý những dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, di truyền chỉ là nguyên nhân của 5% số ca ung thư.

Theo Dân Việt