4 triệu chứng cảnh báo bạn đang bị lão hóa tăng tốc: Hãy nhanh chóng "hãm" lại khi còn kịp

Theo bác sĩ Đặng Chi Hoàn, chuyên gia dưỡng sinh Trung y nổi tiếng Trung Quốc, có nhiều người tuổi chưa đến 50 mà đã có rất nhiều dấu hiệu lão hóa nghiêm trọng, các chức năng hoạt động của các bộ phận cơ thể bắt đầu giảm mạnh, lục phủ ngũ tạng chậm chạp, khí huyết bất thường, có nhiều loại bệnh bắt đầu xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều lên.

Con người khi bước vào độ tuổi 50-60 tuổi là giai đoạn có nhiều trở ngại lớn về sức khỏe. Thậm chí thời gian không kéo dài đến giai đoạn đó. Một số người đã chết khi còn trẻ, và một số tai nạn liên quan đến thể chất rất dễ xảy ra trong thời gian này. Các bệnh ở tim và nhồi máu não là những nguy cơ gây ra tử vong với tỉ lệ lớn một cách kỳ lạ.

4 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang bước vào giai đoạn lão hóa nhanh

Một số dấu hiệu tiến triển xấu trên cơ thể sẽ cho chúng ta biết về tình trạng sức khỏe của mình như một tiếng chuông báo động, đừng coi đó là một vấn đề nhỏ và không nên bỏ qua nó cho dù bạn bận tới cỡ nào.

1. Trí nhớ suy giảm nghiêm trọng, bạn bắt đầu hay quên

Mất trí nhớ là một vấn đề phổ biến cùng với sự gia tăng tuổi tác ở mỗi người, nhưng nếu một khi trí nhớ của bạn giảm đáng kể so với người cùng tuổi, thì có thể là do vấn đề cung cấp oxy và cung cấp máu của não bị tắc nghẽn hoặc do các vấn đề tương tự như vậy.

Những dấu hiệu này có thể là tiền thân của các bệnh nguy hiểm sẽ đến trong tương lai như bệnh Alzheimer và đột quỵ , và nó là dấu hiệu cảnh báo bạn cần phải cảnh giác kịp thời.

2. Có cảm giác mệt mỏi không rõ lý do

Rõ ràng, ở một thời điểm nào đó bạn đang không tiến hành nhiều bài tập thể dục, nhưng cơ thể vẫn có cảm giác dễ bị đau cơ, mệt mỏi và các hiện tượng khác.

Trong trường hợp này, có thể là quá trình trao đổi chất hoặc hoạt động của máu trong cơ thể lưu thông không tốt, hoặc là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn thiếu máu. Đây là lúc bạn cần phải kiểm tra kịp thời một số bệnh gây ra các triệu chứng liên quan.

3. Đại tiện kém, mất cảm giác ngon miệng

Khi chức năng của các cơ quan quan trọng của nội tạng như lá lách và dạ dày bình thường là điều kiện cơ bản để cơ thể hoạt động trơn tru và hiệu quả. Nếu lá lách và dạ dày yếu và không thể đi đại tiện, rối loạn chức năng của lá lách và dạ dày sẽ dễ bị táo bón và gây ra tình trạng kém ăn, có thể là do đào thải phân kém, khó tiêu hoặc các vấn đề liên quan đến tiêu hóa khác.

Chứng khó tiêu xuất hiện sẽ dẫn đến rối loạn chức năng của các cơ quan khác nhau của cơ thể, gây tổn hại thêm cho cơ thể và đôi khi làm thay đổi hoặc tác động xấu đến chức năng của đường tiêu hóa, là bộ phận quan trọng tác động đến sức khỏe và tuổi thọ.

4. Làn da xuất hiện vết nám, đốm và nếp nhăn dài

Nếu bạn nhận thấy rằng trên làn da của mình xuất hiện quá nhiều vết nám, tàn nhang hoặc các vệt lốm đốm quá sớm, nó có thể là dấu hiệu phản ánh sự suy giảm nhanh chóng các chức năng cơ thể, máu và các chất khác của cơ thể không hoạt động tốt.

Đây là lúc bạn cần đi bệnh viện kiểm tra kịp thời, tìm ra nguyên nhân rõ ràng xem có cần thiết phải kiểm tra dấu hiệu sớm của chứng tắc nghẽn mạch máu, hoặc huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu cao hay không.

Nếu kết quả kiểm tra cho thấy khả năng mắc các bệnh liên quan như trên, đặc biệt là máu có vấn đề thì nhất định phải có biện pháp để tiến hành điều trị sớm hơn.

Đối với sức khỏe và tuổi thọ, điều rất quan trọng là phải làm những việc sau đây

1, Duy trì chế độ ăn uống nhẹ nhàng, thanh đạm

Hãy lên cho mình thực đơn cụ thể hoặc duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, ít dầu mỡ ít béo, thức ăn ít muối, hạn chế ăn mặn. Đây chính là cơ sở để đảm bảo sức khỏe tim mạch và mạch máu não.

Nếu bạn không thể làm như trên, rất dễ gây tăng huyết áp, tăng lipid máu, tiểu đường và các bệnh khác; Đừng ăn quá no, đôi khi nên để lại không gian trống trong dạ dày và giữ cảm giác hơi đói một chút là một cách rất tốt để huy động chức năng và khả năng kháng bệnh của cơ thể.

2, Duy trì tâm trạng và tâm lý tốt

Tất cả những người già sống lâu về cơ bản đều có một tình trạng tâm trạng ổn định và tâm lý rất thoải mái. Điều này có nghĩa là họ đã sống theo phong cách đơn giản, ít gây ra những rắc rối và ít lo lắng hơn. Các kiểu tâm trạng phức tạp như tức giận, buồn bã, cáu gắt và trạng thái tâm lý tình cảm rất không lành mạnh đều gây hại cho sức khỏe.

Đặc biệt, vui vẻ thoải mái là thái độ giúp bạn loại bỏ bớt được bệnh tật, tăng sức đề kháng cho cơ thể.

3, Duy trì giấc ngủ ngon

Nếu bạn thường xuyên đi ngủ muộn hoặc trì hoãn việc đi ngủ đúng giờ hay thức suốt đêm thì sẽ không thể có một cơ thể tốt.

Duy trì tâm trạng tốt trước khi đi ngủ, buồn ngủ là nên đi ngủ ngay hoặc làm những việc đơn giản giúp bạn có thể dễ dàng ngủ nhanh, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ, cải thiện chức năng của tim mạch và mạch máu não. Đây cũng là cách tuyệt vời giúp cải thiện trí nhớ, là một giải pháp tuyệt vời để chăm sóc sức khỏe, dưỡng sinh.

4, Duy trì việc tập thể dục vừa phải, đều đặn

Tập thể dục nửa giờ mỗi ngày, tất nhiên, không nên làm việc quá sức, bạn có thể đi bộ, chạy bộ, chơi bóng bàn và các phương pháp khác phù hợp hơn cho người trung niên và người cao tuổi, không gây tổn thương quá mức cho cơ thể.

Các bài tập thể dục phù hợp luôn mang lại giá trị lớn cho sức khỏe, có thể giữ cho sự trao đổi chất của cơ thể ở trạng thái tốt, tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao thể chất và kháng bệnh.

Theo Helino