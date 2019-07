4 tín hiệu bất thường sau khi uống nước, chứng tỏ bạn đang bệnh nặng

Uống nước, ăn cơm và ngủ là những điều không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Rất nhiều người thích uống nước, đây là một thói quen tốt, nhưng cũng có một số người sẽ xuất hiện những tín hiệu bất thường. Vào thời điểm đó, chuyên gia khuyên bạn cần phải cảnh giác cao độ, bởi vì đây có thể là những tín hiệu của các loại bệnh.

1. Sau khi uống nước, đi tiểu ít, thậm chí không đi tiểu

Có triệu chứng trên hãy cảnh giác, vì nếu thận không tốt, có thể xuất hiện hiện tượng nước vào cơ thể nhưng không bài tiết được ra ngoài. Một người khỏe mạnh trung bình đi tiểu khoảng 6 - 7 lần/ngày. Nhưng nếu bạn đi tiểu dưới 2 - 3 lần trong ngày hoặc không đi tiểu được trong hàng giờ liền thì đây chính là dấu hiệu báo động cơ thể bạn đang thiếu nước trầm trọng. Nếu thường xuyên xuất hiện tình trạng tiểu ít sau khi uống nước vậy bạn cần cảnh giác cao độ với bệnh thận .

2. Sau khi uống nước khô miệng, đi tiểu nhiều

ến bệnh tiểu đường. Bởi bệnh tiểu đường khiến cơ thể khó kiểm soát mức glucose (đường) trong máu nên thận sản xuất ra nước tiểu nhiều hơn để hạn chế dư thừa đường. Từ đó gây mất nước và tạo cảm giác khát nước thường xuyên hơn.

Ngoài ra, khô miệng tuy không quá nguy hiểm cho sức khỏe nhưng lâu dài có thể gây ra chứng hôi miệng khó trị hoặc răng dễ bị sâu hơn do lượng nước bọt tiết ra không đủ để diệt khuẩn.

3. Sau khi uống nước xuất hiện tình trạng phù nề toàn thân

Chúng ta đều biết rằng những người khỏe mạnh, thận hoạt động tốt, cho dù uống bao nhiêu nước, cơ thể cũng sẽ không xuất hiện tình trạng phù nề. Tuy nhiên, nếu có triệu chứng ngược lại bạn cần cảnh giác với bệnh thận. Thận yếu không chỉ ảnh hưởng đến sự đào thải các chất độc, còn khiến lượng nước bị dồn ứ, gây rối loạn điện giải, xuất hiện tình trạng phù.

4. Sau khi uống nước xuất hiện tình trạng đau bụng

Sau khi uống nước, nhiều người bị đau bụng, khi tự kiểm tra sẽ thấy phần bụng phình to. Xuất hiện tín hiệu thất thường này bạn cần lưu ý đến bệnh gan, những người bị xơ gan, nếu uống nhiều nước sẽ gây ra tình trạng bụng trướng.

Ngoài ra, tình trạng đau bụng sau khi uống nước cũng có thể do bệnh thuộc đường tiêu hóa như bệnh về dạ dày (viêm, loét dạ dày - tá tràng….), đại tràng co thắt, bệnh giảm nhu động ruột do gây đầy hơi, trướng bụng.

Nếu bạn có 4 triệu chứng trên sau khi uống nước, nhất định phải đến bệnh viện để khám. Theo thời gian, không điều trị kịp thời sẽ làm tăng tình trạng bệnh, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Tất nhiên, nếu bạn không có một trong bốn triệu chứng trên, bạn nên duy trì thói quen uống nhiều nước mỗi ngày. Việc uống nhiều nước tốt cho sức khoẻ và giúp kéo dài tuổi thọ.

Theo VietNamNet