4 dấu hiệu "vàng" báo hiệu thời điểm lão hóa chị em nhất định không được bỏ qua nếu muốn làm chậm "quy luật tự nhiên"

Lão hóa được ví như "kẻ thù" của hầu hết tất cả chị em phụ nữ, cho dù nhan sắc có mỹ miều đến đâu cũng không thể tránh được quy luật này. Một khi phát hiện các dấu hiệu lão hóa, chị em cần phải có biện pháp điều chỉnh cơ thể kịp thời, tìm cách làm chậm sự lão hóa để quá trình này đến với mình muộn hơn.

Lão hóa thực chất chính là quá trình suy giảm của hệ tuần hoàn, bạch huyết và độ đàn hồi của da. Quá trình này diễn ra tự nhiên từ bên trong cơ thể, hiển thị theo tuổi tác cộng với những tác động gây hại từ bên ngoài như ánh nắng mặt trời, khói bụi, ô nhiễm, thói quen ăn uống... Bên cạnh đó, quá trình lão hóa có thể khác nhau ở mỗi người, nhưng có một số dấu hiệu cơ thể sẽ sớm "bật mí" để báo hiệu giai đoạn lão hóa đã bắt đầu. Chị em nên kịp thời phát hiện tín hiệu này để điều chỉnh nhằm làm chậm quá trình lão hóa.

Dưới đây là 4 dấu hiệu lão hóa chị em nhất định không nên bỏ qua:

1. Bụng to hơn

Một trong những dấu hiệu lão hóa điển hình đó chính là phần bụng dưới trở nên to hơn, mỡ bụng nhiều hơn. Lý do cho sự thay đổi này chính là tốc độ trao đổi chất của cơ thể suy giảm ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và hấp thụ trong đường ruột.

Với đặc điểm cấu trúc thân hình tam giác ngược của phụ nữ, phần bụng là nơi dễ tích tụ chất béo nhiều nhất.

Tốc độ tiêu hóa và phân hủy chất béo trong đường ruột suy giảm sẽ làm chất béo và độc tố dư thừa tích tụ trong cơ thể nhiều hơn. Chị em phụ nữ càng nhiều tuổi thì chức năng của các bộ phận trong cơ thể càng suy giảm, khả năng trao đổi chất cũng không được như ban đầu. Điều này làm cho các chất béo tích tụ trong cơ thể ngày càng nhiều hơn. Với đặc điểm cấu trúc thân hình tam giác ngược của phụ nữ, phần bụng là nơi dễ tích tụ chất béo nhiều nhất, dẫn đến việc phần bụng to hơn, và đây cũng là dấu hiệu khởi đầu cho biết chị em đã bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa.

2. Phần mông to tròn hơn

Khi còn trẻ tuổi, mông của phụ nữ thường cong và khá đàn hồi. Nhưng khi tuổi tác ngày càng cao, các cơ bắp dần thay đổi, đến khi bước vào giai đoạn lão hóa, phần mông của chị em dần trở nên to và tròn hơn.

Lý do khiến mông chị em to hơn khi bước vào giai đoạn lão hóa cũng bởi tuổi tác ngày càng tăng thì khả năng trao đổi chất trong cơ thể ngày càng chậm chạp hơn. Cộng thêm thói quen không vận động thường xuyên khiến cho cơ ở phần mông chảy xệ làm cho mông ngày càng to và càng tròn hơn.

3. Da chảy xệ, kém săn chắc hơn

Thay đổi trực quan nhất, dễ phát hiện nhất khi phụ nữ bước vào giai đoạn lão hóa chính là làn da, lúc này da chị em sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn , chảy xệ và không còn săn chắc.

Tác động tích lũy của tia cực tím lên da tỉ lệ thuận với độ tuổi của chị em.

Tác động tích lũy của tia cực tím lên da tỉ lệ thuận với độ tuổi của chị em. Theo thời gian, khả năng hấp thụ nước và collagen trong cơ thể cũng giảm dần, đồng thời các sợi đàn hồi cũng dần mất đi. Đây chính là lý do vì sao tuổi ngày càng cao thì da chị em ngày càng nhão hơn, nếp nhăn cũng nhiều hơn.

4. Răng lợi kém chắc

Sau khi phụ nữ bắt đầu giai đoạn lão hóa, răng lợi cũng trở nên yếu hơn, khoảng cách giữa các kẽ răng cũng dần thưa hơn, răng ngày càng kém ổn định hơn. Lúc này, nhiều chị em còn lộ rõ phần chân răng và thường xuyên mắc chứng viêm lợi.

Đây chính là biểu hiện của quá trình lão hóa, nếu phát hiện có những biểu hiện này chứng tỏ chị em đã bắt đầu lão hóa.

Để làm giảm quá trình lão hóa, trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày chị em nên chú ý các vấn đề sau:

1. Cười nhiều hơn

Luôn mỉm cười cũng là cách thể hiện thái độ tích cực đối với cuộc sống. Cười nhiều hơn cũng giúp chị em trở nên thân thiện hơn, giúp tâm trạng thoải mái hơn và đương nhiên cũng sẽ xinh đẹp hơn.

2. Ngủ đủ giấc

Một giấc ngủ đủ và đảm bảo chất lượng chính là cách lý tưởng để làm chậm quá trình lão hóa. Ngủ đủ giấc còn có thể giúp làn da được phục hồi hiệu quả vào buổi tối. Bởi vậy nên chị em nhất định phải có một giấc ngủ chất lượng mỗi ngày.

3. Chống nắng tốt

Nếu ở dưới ánh nắng mặt trời quá lâu, tia tử ngoại sẽ rất dễ làm thương tổn đến các DNA trên da. Điều này không chỉ đẩy nhanh quá trình lão hóa mà còn làm tăng nguy cơ ung thư da. Vì thế nên chị em cần phải chống nắng thật tốt.

4. Vận động nhiều

Vận động không chỉ làm tăng tốc độ trao đổi chất và tuần hoàn máu trong cơ thể. Vận động còn giúp làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn chặn bệnh tật xâm nhập vào cơ thể.

Vận động giúp làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn chặn bệnh tật xâm nhập vào cơ thể.

5. Thường xuyên chải đầu

Có một sự thật mà rất ít chị em biết, đó là trên đầu chúng ta có rất nhiều huyệt vị . Chải đầu thực chất chính là mát xa da đầu, góp phần hiệu quả vào việc nuôi dưỡng các cơ quan nội tạng, giảm đau đầu chóng mặt, bảo vệ thị lực, tăng tốc độ trao đổi chất ở não bộ, nhờ đó làm giảm quá trình lão hóa.

Theo Báo Dân sinh