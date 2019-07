4 dấu hiệu "lạ" xuất hiện khi đi vệ sinh: Hãy nhanh chóng đi kiểm tra chức năng gan sớm

Sự thay đổi của chức năng gan rất đáng chú ý

Gan là một trong những cơ quan quan trọng bậc nhất của cơ thể con người và đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của cơ thể chúng ta. Gan có chức năng giải độc, điều này thì bạn đã biết, vì thế, nó cũng có những nguy cơ rất cao liên quan đến nhiễm độc tố.

Nếu một khi sức khỏe của gan không tốt, chức năng giải độc chính của gan sẽ trở nên "không hiệu quả" và một số vấn đề về thể chất sẽ xuất hiện ngay sau đó.

Gan thực sự là một cơ quan tương đối "chậm chạm", lại không nhạy cảm với các phản ứng đau. Khi các triệu chứng của gan trở nên rõ ràng, có thể là bệnh gan đã rất nghiêm trọng.

Để đánh giá xem sức khỏe gan của bạn có thực sự tốt hay không, có thể bạn nên xem xét kỹ những thay đổi quan trọng bằng cách quan sát sự bất thường khi đi vệ sinh.

1, Màu nước tiểu sẫm hơn

Nước tiểu của người bình thường thường có màu trong suốt cho đến màu vàng nhạt. Trong trường hợp bạn thường xuyên quan sát thấy rằng nước tiểu chuyển sang màu tối sẫm (vàng đậm hoặc các màu khác) tương tự như một loại trà đặc thì nên cẩn thận.

Đây có thể cho thấy sự suy giảm chức năng gan.

2, Thường xuyên đi ngoài phân lỏng, bị tiêu chảy

Đau bụng thường xuyên, tiêu chảy, đôi khi không phải do vấn đề về đường tiêu hóa, đường ruột hay dạ dày, mà có thể là do các vấn đề về chức năng gan. Trên thực tế, chức năng gan có vấn đề cũng sẽ có triệu chứng tiêu chảy thường xuyên.

Nếu bạn bị đau bụng và tiêu chảy, uống thuốc chữa đau dạ dày hay đường ruột rồi mà các triệu chứng không được cải thiện, đó có thể là một vấn đề về gan. Trong trường hợp này, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra.

3, Nước tiểu có mùi "nặng" hơn

Nếu bạn đi tiểu và thấy rằng nước tiểu tạo ra mùi hôi khai nồng nặc hơn trước, giống như ngửi mùi quả táo thối hoặc trứng thối, có thể là lượng nitơ urê và amoniac trong nước tiểu đang tăng lên.

Khi chức năng gan của cơ thể con người không hoạt động bình thường, các chất như hợp chất dimethyl sulfide, methyl mercaptan và ammonia được thải trực tiếp qua nước tiểu, khiến mùi nước tiểu trở nên khai một cách nồng nặc hơn.

4, Đi đại tiện có máu

Nếu bạn không ăn thực phẩm giàu chất sắt như tiết động vật và nội tạng động vật, nhưng thường có triệu chứng đi ngoài có máu trong phân, bạn nên cảnh giác với các vấn đề về gian.

Thông thường, hiện tượng đi ngoài có máu trong phân có thể liên quan đến đường ruột, đại tràng, nhưng chức năng gan hoạt động kém cũng không phải là lý do ngoại lệ.

Đây là một dấu hiệu khá nghiêm trọng và bạn nên đi khám càng sớm càng tốt.

Để bảo vệ gan, hãy ghi nhớ 3 việc sau đây

1. Không tùy tiện sử dụng thuốc

Chúng ta đều biết rằng, thuốc thì 1 phần tốt, 3 phần độc, nếu bạn có thói quen sử dụng thuốc tùy tiện một cách thường xuyên, nó sẽ làm tăng gánh nặng công việc cho gan một cách không cần thiết. Theo thời gian, nó sẽ gây ra bệnh gan.

Điều bạn cần nhớ là nếu phải dùng thuốc, phải sử dụng theo đúng lời khuyên của bác sĩ, không tăng lượng thuốc, không sử dụng sai!

2. Không uống rượu trong thời gian dài

Uống rượu quá lâu có thể dẫn đến cấu trúc tế bào gan bất thường, có thể gây ra gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu, xơ gan do rượu và thậm chí ung thư gan do rượu.

Lạm dụng rượu nặng có thể dẫn đến hoại tử tế bào gan trên diện rộng và thậm chí suy gan. Vì vậy, chúng ta phải chú ý hàng ngày, ghi nhớ câu nhắn nhủ bản thân: Uống ít, không bắt buộc phải uống thì không nên uống, thực sự không thể dễ dãi, tùy tiện uống cho vui.

3. Đừng tức giận, nổi nóng

Người xưa có câu nói nổi tiếng "khí đại hại gan" ý nói rằng nếu bạn nổi giận, tức tối sẽ làm tổn thương đến gan, ảnh hưởng tiêu cực ở mức độ nghiêm trọng.

Trong một cuốn sách Đông y nổi tiếng Trung Quốc từng viết: "Tức giận cso thể làm cho hệ thống khí trong cơ thể bị nhiễu loạn, khí huyết bị đảo ngược.

Khi một người bị kích thích bởi sự nổi giận và tâm trạng xấu, nó sẽ khiến cho yêu tố dương khí của gan tăng quá nhiều, khí và huyết cùng lúc tăng lên cao, có thể gây mất cân bằng chức năng và hoạt động bình thường của cơ thể, gây ra các vấn đề rắc rối nảy sinh trong cơ thể.

Do đó, lời khuyên dành cho bạn là không nên nổi giận, cần bình tĩnh và điều chỉnh cảm xúc ở mức độ ổn định sẽ có lợi hơn cho các hoạt động bình thường của gan và các cơ quan khác.

Theo Trí thức trẻ