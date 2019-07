4 chất dinh dưỡng không thể thiếu với cơ thể, vắng 1 có thể gây ra 4 bệnh ung thư nguy hiểm

Thiếu protein

Thí nghiệm trên động vật cho thấy hàm lượng protein cao trong thức ăn hoặc bổ sung các axit amin, có thể ức chế sự xuất hiện của các khối u trên động vật. Chính vì thế sự thiếu hụt protein dễ khiến bạn phải đối mặt với nguy cơ ung thư .

Theo nghiên cứu, trong chế độ ăn uống của bệnh nhân ung thư thực phản thường dễ bị thiếu hụt protein. Do đó, trong quá trình điều trị bệnh nhân này nên chú ý tới chế độ ăn uống giàu protein hơn, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện tình trạng dinh dưỡng và có lợi cho sự phục hồi của họ.

Chất xơ: Thiếu chất xơ có thể gây ung thư đại trực tràng

Ngày nay, thói quen ăn nhiều chất béo, nhiều calo đang ngày càng trở nên phổ biến. Thực phẩm giàu chất béo, nhiều calo tạo ra nhiều chất gây ung thư trong quá trình trao đổi chất của cơ thể con người. Nó rất dễ gây ra ung thư ruột kết sau khi tăng chất gây ung thư tích lũy mà chúng ta ăn vào hàng năm.

Do đó, ngoài việc tránh ăn quá nhiều các thực phẩm giàu năng lượng trong thời gian lâu dài mỗi bữa ăn hàng ngày, bạn cần ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ, ăn nhiều rau, trái cây họ dưa, trái cây tươi, ngũ cốc thô,… để ngăn ngừa ung thư đại trực tràng .

Không cung cấp đầy đủ lượng vitamin

Các thực hành lâm sàng cho thấy rằng vitamin A acid có thể hỗ trợ điều trị tốt ung thư biểu mô tế bào đáy. Uống vitamin A axit cũng có thể chữa khỏi bệnh núm vú, bàng quang.

Một người lớn khỏe mạnh, tiêu thụ khoảng 3500 đến 5000 đơn vị vitamin A hàng ngày. Theo khảo sát, vitamin C trong máu của bệnh nhân ung thư thực quản có tỷ lệ thấp, chỉ khoảng 1/9 1/8. Vitamin C có thể ức chế methylbenzylamine và nitrit natri trong cơ thể tổng hợp N-nitrosamine, giảm tỷ lệ mắc ung thư dạ dày. Ở nước ngoài liều lượng lớn vitamin C (mỗi ngày 30 đến 50 g) được sử dụng mỗi ngày để điều trị bệnh nhân ung thư, trong đó có 8% ~ 10% bệnh nhân ung thư hồi quy, sự sống còn cũng được mở rộng. Ngoài ra, theo quan sát, da, màng nhầy của khối u có thể liên quan chặt chẽ đến việc thiếu vitamin B2. Điều này đòi hỏi chúng ta nên ăn nhiều rau và trái cây tươi giàu vitamin C.

Chất Vitamin D: Thiếu vitamin D có thể dẫn đến ung thư vú

Nhiều dữ liệu lâm sàng chỉ ra rằng bệnh nhân ung thư vú có chung một đặc điểm là lượng vitamin D trong cơ thể rất thấp, đặc biệt là ở những bệnh nhân có tiền sử gia đình có hàm lượng vitamin D thấp hơn.

Do đó, đối với phụ nữ không sinh con và phụ nữ đang trong thời kỳ mãn kinh, chế độ ăn nên ăn nhiều thịt bò, gan lợn, lòng đỏ trứng và các thực phẩm khác, và thường xuyên ra nắng, có thể giúp cơ thể bổ sung vitamin D, ngăn ngừa ung thư vú phát sinh.

Có thể nói, thiếu dinh dưỡng không chỉ khiến sức khỏe của bạn không ổn định, mà nguy cơ cao hơn là có thể dẫn đến mắc một số bệnh ung thư như đã kể trên. Hãy tập thói quen ăn uống lành mạnh, lên thực đơn ăn uống đầy đủ chất để có sức khỏe tốt.

