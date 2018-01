3 "thủ phạm" gây ung thư thực quản bạn phải biết để từ bỏ sớm

Ung thư thực quản là dạng bệnh ung thư xảy ra ở thực quản - ống rỗng dài từ cổ họng xuống tới dạ dày. Thực quản là đường ống dẫn thực phẩm khi bạn nuốt từ cổ họng đến dạ dày để bắt đầu quá trình tiêu hóa.

Ung thư thực quản thường bắt đầu từ các tế bào nằm bên trong thực quản và có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào dọc theo ống thực quản.

1. Khó nuốt

Dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư thực quản là hiện tượng gặp vấn đề với quá trình nuốt. Bệnh nhân bị ung thư thực quản có thể cảm thấy như thức ăn bị chặn lại trong cổ họng hoặc trên ngực hoặc phải trải qua cảm giác bị nghẹn nhiều lần.

Thuật ngữ y khoa gọi hiện tượng này là chứng khó nuốt. Ban đầu, dấu hiệu bệnh thường nhẹ và tồi tệ hơn theo thời gian bệnh tiến triển.

Khi bị khó nuốt, hầu hết bệnh nhân đều có thói quen tự điều chỉnh, thay đổi chế độ ăn uống mà không hề nhận ra dấu hiệu bệnh. Họ có thể cắn thức ăn nhỏ hơn và nhai cẩn thận hơn. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển nặng hơn, nuốt có thể khó khăn hơn, thậm chí nhiều người không thể ăn các đồ ăn rắn, hoặc cả việc nuốt đồ lỏng cũng trở nên khó khăn.

Ở một số bệnh nhân, để nuốt trôi thức ăn qua cổ họng, họ cố gắng tiết nước bọt nhiều hơn.

Khó nuốt là dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư thực quản.

2. Đau ngực

Những bệnh nhân bị ung thư thực quản thường có cảm giác đau hoặc khó chịu phần giữa ngực. Một số người còn có cảm giác tức ngực hoặc nóng như đốt cháy trong lồng ngực. Những triệu chứng này thường do một số vấn đề khác không phải do ung thư gây ra, chẳng hạn như chứng ợ nóng, do vậy ngay cả người bệnh hoặc bác sĩ cũng có thể nhầm lẫn và khó xác định.

3. Giảm cân

Theo Hiệp hội ung thư Mỹ, khoảng ½ số người mắc ung thư thực quản bị giảm cân không rõ lý do. Nguyên nhân là bởi khi bị ung thư, người bệnh khó nuốt thức ăn khiến cho cơ thể không nhận đủ dinh dưỡng để duy trì trọng lượng. Ngoài ra, ung thư còn ảnh hưởng đến sự thèm ăn và giảm sự trao đổi chất gây giảm cân.

4. Khàn tiếng

Âm vực giọng nói có thể trở nên khan hoặc trầm, dấu hiệu này có thể nhầm lẫn với nhiều bệnh tật về mũi họng.

5. Ho mãn tính

Theo Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh, các cơn ho kéo dài hoặc ho xảy ra kể cả khi bạn ăn uống, đây có thể là dấu hiệu của ung thư thực quản.

Nếu bạn ho ra máu hoặc nôn ra máu, đây cũng là vấn đề đáng lưu ý.

Nếu bạn thấy có bất kỳ triệu chứng nào nói trên, đặc biệt là chứng khó nuốt hãy đi khám càng sớm càng tốt để xác định tình trạng sức khỏe và bệnh tình.

Hút thuốc lá tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Các yếu tố nguy cơ

Các chuyên gia cho rằng sự kích ứng mãn tính của thực quản có thể góp phần làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Theo đó, các yếu tố gây kích ứng ở các tế bào thực quản bạn và tăng nguy cơ ung thư thực quản bao gồm:

- Bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD)

- Hút thuốc lá

- Bệnh béo phì

- Uống rượu

- Bị trào ngược dạ dày

- Có thói quen uống đồ rất nóng

- Không ăn đủ trái cây và rau

Phòng ngừa

Bạn có thể thực hiện các bước dưới đây để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư thực quản. Ví dụ:

- Từ bỏ hút thuốc. Nếu bạn hút thuốc, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn về các chiến thuật để bỏ thuốc lá. Thuốc men và tư vấn tâm lý có thể có ích.

- Giới hạn lượng rượu uống vào, với nam giới không uống quá 2 ly/ngày và không quá 1 ly/ngày với phụ nữ.

- Ăn nhiều trái cây và rau củ hơn. Thêm nhiều loại trái cây và rau quả vào chế độ ăn uống giúp phòng ngừa nhiều bệnh ung thư.

- Duy trì trọng lượng khỏe mạnh. Nếu bạn thừa cân hoặc béo phì, hãy trao đổi với bác sĩ về các phương pháp giảm cân an toàn và ổn định.

