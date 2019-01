3 thứ có tác dụng ngăn tế bào ung thư phát triển: Bạn nên ăn nhiều hơn để phòng bệnh tốt

Cách đơn giản để ngăn ngừa ung thư là điều chỉnh chế độ ăn uống

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư, nhưng thói quen ăn uống và sinh hoạt hàng ngày được cho là yếu tố có liên quan rất lớn đến ung thư. Căn bệnh nguy hiểm này ngày càng trở nên đáng sợ do việc phòng ngừa chưa được thực hiện tốt, việc khám sớm điều trị sớm cũng chưa được coi trọng, nên tỉ lệ mắc bệnh và tử vong ngày càng tăng lên không ngừng.

Để phòng bệnh hiệu quả, một trong những cách đơn giản nhất là ăn uống, lựa chọn những thực phẩm có tác dụng phòng ngừa và ngăn chặn tế bào ung thư phát triển.

Theo các chuyên gia trên kênh Bác sĩ Gia đình (TQ), sau đây là 3 loại thực phẩm phổ biến, giá cả bình dân và dễ tìm mua nhất để bạn thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày. Ăn một lượng thích hợp và đều đặn có thể ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Lý do mà nhiều người bị mắc một số bệnh là vì một số hành vi không đúng đã khiến một số cơ quan trong cơ thể gặp trục trặc, và khi bị ung thư, thì hầu hết là do sự phát triển của các tế bào ung thư và suy giảm các tế bào khỏe mạnh.

Vì vậy, lời khuyên dành cho bạn là hãy ăn uống đúng cách và chăm sóc sức khỏe ngay khi đang khỏe mạnh, điều này rất hữu ích cho việc ngăn ngừa ung thư.

3 thực phẩm có lợi ích nổi bật trong việc ngăn ngừa ung thư

1, Tỏi

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sở dĩ tỏi được xem là thực phẩm có tác dụng ngăn ngừa ung thư vì có sự liên quan nhiều đến các thành phần của nó.

Đầu tiên, trong tỏi chứa hàm lượng allicin tương đối cao. Thành phần này không chỉ giúp làm tiêu diệt một số vi khuẩn, nấm, nấm mốc và ký sinh trùng trong cơ thể mà còn có thể giảm tác dụng có hại của những vi khuẩn có hại này đối với con người và cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể.

Thứ hai, tỏi cũng chứa chất chống oxy hóa tự nhiên, trong khi chất chống oxy hóa là thuốc giải độc trực tiếp nhất để loại bỏ các gốc tự do. Nghiên cứu cho thấy, nồng độ các gốc tự do ở người có bệnh ung thư cao hơn nhiều so với người khỏe mạnh.

Có thể thấy rằng các gốc tự do là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc gây ra ung thư. Khi bổ sung allicin liều cao thông qua việc ăn tỏi có thể làm giảm lượng gốc tự do trong cơ thể con người và từ đó giảm hiệu quả ung thư.

Cuối cùng, chất tinh dầu trong tỏi có tác dụng phân hủy nhất định đối với một số chất có hại tích lũy trong cơ thể con người trong nhiều năm giống như một kiểu thải độc.

Những chất có hại này dễ gây đột biến và phân chia tế bào người bình thường, và một số sẽ phân tách thành tế bào ung thư. Trong khi đó, tỏi có tác dụng bảo vệ nhất định đối với các tế bào bình thường của cơ thể con người.

2, Hải sản

Lý do tương tự như trên chúng ta đã nói. Có nhiều loại thực phẩm mà sau khi ăn vào sẽ mang lại những tác dụng nhất định đối với sức khỏe. Thông thường nó có liên quan nhiều đến các thành phần của từng loại thực phẩm khi chúng ta đưa ra để xem xét.

Lý do tại sao các món ăn thuộc nhóm hải sản (động vật biển) có tác dụng này chủ yếu là do hàm lượng selen trong hải sản được cho là có tỉ lệ tương đối cao, thành phần này không chỉ giúp tăng cường Khả năng bảo vệ hệ miễn dịch và chống lại virus, mà còn có thể cải thiện khả năng chống lại virus của gan, giúp ngăn ngừa bệnh gan tái phát.

Đồng thời, hải sản cũng là món ăn có thể làm giảm các triệu chứng viêm gan, tăng cường hiệu quả điều trị của thuốc và giảm nguy cơ viêm gan phát triển thành ung thư gan.

Bên cạnh đó, hải sản chứa hàm lượng selen cao cũng có chức năng giải độc, có thể giúp chúng ta giảm tổn thương gan do các kim loại nặng độc hại như thủy ngân, chì, benzen và asen.

Cuối cùng, việc bổ sung selen cũng rất quan trọng để giảm các phản ứng bất lợi như rụng tóc, nôn mửa và giảm bạch cầu do hóa trị. Hàm lượng selen trong hải sản tương đối cao, vì vậy ban nên ăn hải sản một cách thường xuyên hơn.

3, Khoai lang

Trong danh sách các loại rau củ quả chống ung thư, khoai lang luôn được xếp đứng đầu. Nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ chống ung thư của khoai lang đã chín cao tới 98%, tỷ lệ chống ung thư khoai lang sống (chưa chế biến) cao tới 94%.

Dữ liệu nghiên cứu thống kê cho thấy, khoai lang có chứa chất glycolipid và khử oxy hóa Isoandrosterone có thể ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, trong khi deoxyepiandrosterone có thể ức chế và tiêu diệt các tế bào ung thư, giúp ích rất nhiều cho việc phòng ngừa và điều trị ung thư vú và ung thư ruột kết.

Có nhiều loại thực phẩm khác cũng có tác dụng phòng chống ung thư, không chỉ riêng 3 loại thực phẩm này. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể tìm hiểu thêm ở những bài viết khác để bổ sung tốt vào thực đơn hàng ngày của gia đình mình.

Theo HealthSoha