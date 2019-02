2 thói quen tưởng vô hại nam giới thường làm gây tác hại vô cùng tới sức khỏe

Tác động xấu tới lưng

Rất nhiều nam giới thường than phiền không hiểu lý do vì sao họ lại bị đau lưng dù đã liên tục thay đổi tư thế, luyện tập và ngồi ít đi. Việc họ thường không ngờ tới nguyên nhân đau lưng lại là do thói quen để ví ở túi quần phía sau.

Theo Chủ tịch Hội vật lý trị liệu Việt Nam, ông Trần Văn Dần, Trung tâm Phục hồi chức năng (BV Bạch Mai) khi chúng ta để một chiếc ví hay bất cứ vật có độ dày ở phía sau túi quần và lâu dài đều ảnh hưởng tới sức khỏe.

Cụ thể, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới dáng, tư thế và là một nguyên nhân gây ra đau lưng. Bản chất của việc để ví sau túi quần là tạo ra sự mất cân đối ở khung xương chậu, khiến cho cột sống bị nghiêng, vẹo.

"Nếu duy trì thói quen kéo dài sẽ gây chèn ép lên các dây thần kinh tọa, từ đó dẫn đến đau. Đau lưng sẽ gây ra sự khó chịu, phiền toái và làm giảm chất lượng cuộc sống. Vì vậy nam giới không nên để ví sau túi quần để tránh bị ảnh hưởng tới tư thế và đau lưng sau này", ông Dần nói.

Để ví sau túi quần và ngồi chéo chân gây hại cho lưng.

Ngồi chéo chân

Theo Chủ tịch Hội vật lý trị liệu Việt Nam một nguyên nhân gây đau lưng khiến cho rất nhiều nam giới bất ngờ đó chính là những chiếc bụng phệ.

Nam giới có bụng to sẽ kéo sức nặng về phía trước, trong khi đó cơ lưng và cột sống sẽ phải căng lên để giữ thăng bằng. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho cột sống phải ưỡn về trước và gây ra tình trạng đau lưng. Do đó, người thừa cân béo phì thường bị đau lưng hơn so với người không có bụng to.

"Thói quen ngồi vắt chân sang một bên gây ra nghiêng cột sống, cơ ngắn lại, khung xương chậu bị nghiêng và cột sống bị cong. Nếu ngồi vắt chân kéo dài ống tủy sống cũng bị cong khiến đau lưng", ông Dần nói.

Còn ở nữ giới nguyên nhân đau lưng hàng đầu là do giày cao gót gây ra. Khi đi giày cao gót hông đẩy về phía trước khiến cho cột sống thắt lưng cũng bị đẩy theo.

Chủ tịch Hội vật lý trị liệu Việt Nam cho hay ở nước ngoài phụ nữ thường chỉ đi giày cao gót khi đi dự tiệc. Còn ở Việt Nam phụ nữ đi giày cao gót rất nhiều, đây có thể là lý do khiến cho phụ nữ Việt thường phải đối mặt với đau lưng nhiều.

Ông Dần cũng cho biết thêm, cơ thể con người được chia làm hai nhóm cơ, cơ trắng và cơ đỏ. Cơ trắng là nhóm cơ vùng lườn, đây là nhóm cơ dẻo dai vì vậy để chữa đau lưng cần phải tập luyện cho vùng cơ này.

Còn cơ đỏ là nhóm ở vùng bắp tay, bắp chân… đây là nhóm cơ thiên về sức mạnh nên rất dễ bị mỏi.

Trong các công việc hàng ngày cần phải dùng phối hợp hai nhóm cơ với nhau, không nên chỉ dùng một nhóm cơ. Ví dụ, lấy một vật nặng dưới đất nên hạ thấp chân (sử dụng nhóm cơ đùi) và cúi nhẹ (sử dụng cơ lưng) để cùng lấy vật lên.

Theo Trí thức trẻ