"2 nhỏ, 2 mềm" là dấu hiệu cho thấy phụ nữ sau 30 tuổi vẫn còn khỏe mạnh và trẻ trung hơn so với tuổi thật!

Theo nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, tốc độ lão hóa của cơ thể mỗi người phụ thuộc phần lớn vào những thói quen hàng ngày. Chính vì thế nên việc quan tâm và chăm sóc bản thân luôn được chị em đặt lên hàng đầu, bởi không ai muốn thấy mình già đi từng ngày cả.

Với phụ nữ nói riêng, 30 là độ tuổi mà cơ thể bị lão hóa rất nhanh mà chị em cần phải để ý đến cơ thể mình nhiều hơn để duy trì tuổi thọ, đặc biệt "2 nhỏ, 2 mềm" luôn là dấu hiệu minh chứng bạn hoàn toàn có khả năng trường thọ rất cao đấy:

2 nhỏ gồm

- Bụng nhỏ

Ở độ tuổi 30, hầu như phụ nữ nào cũng có xu hướng "phát tướng" ra nhiều hơn so với lúc trẻ, nhưng phải lưu ý giữ bụng không được quá to. Có nhiều nguyên nhân gây nên béo bụng ở phụ nữ như lười vận động, rối loạn nội tiết , di truyền hoặc ăn nhiều đồ dầu mỡ.

Vòng eo càng to, vòng đời càng ngắn. Vậy nên hãy siêng tập thể dục hơn cho bụng nhỏ lại chị em nhé.

Bụng càng to thì bệnh tật sẽ càng dễ gây mỡ máu và cao huyết áp, chưa kể đến một số bệnh phụ khoa khó nói. Vậy nên nếu muốn sống thọ và trẻ lâu, chị em tuyệt đối không được để cho béo bụng bằng cách siêng năng tập thể dục và tự kiểm soát calo.

- Cổ nhỏ

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cổ càng to thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch càng lớn. Trong trạng thái bình thường, nếu chu vi cổ ở phụ nữ vượt quá 35cm và nam vượt quá 38cm thì chứng tỏ cổ đang rất to. Nếu cổ quá to, mọi người nên cảnh giác với những nguy cơ mắc chứng bướu cổ, gan nhiễm mỡ , tiểu đường hay ngưng thở khi ngủ…

2 mềm gồm

- Bàn chân mềm

Y học Trung Quốc tin rằng, bàn chân có mối liên hệ chặt chẽ đến các cơ quan nội tạng của cơ thể. Đôi chân hoàn toàn có thể minh chứng sức khỏe một người đang trong tình trạng thế nào, là "gốc rễ" của sức khỏe và là "tấm gương" phản chiếu tuổi thọ.

Theo thời gian, các tác động của lão hóa ngày càng rõ nét khiến bàn chân trở nên thô ráp và cứng dần đi. Vậy nên việc làm cho chân "mềm" là điều quan trọng nếu bạn muốn sống thọ. Hãy tập thói quen massage chân hàng ngày hoặc nhón chân lên mỗi khi đi để tăng sự dẻo dai cho bàn chân nhé.

- Mạch máu mềm

Khi phụ nữ già đi, các mạch máu sẽ dần cứng lại, khiến máu khó lưu thông đi khắp cơ thể, chưa kể "rác" còn dần đọng lại trong máu. Lâu dần, nó sẽ như một "quả bom hẹn giờ" và phát nổ gây nhiều bệnh nguy hiểm như xơ cứng động mạch lúc nào không biết...

Chính thế nên mạch máu càng mềm chừng nào thì quá trình lưu thông máu càng ổn định chừng đó. Hãy cố gắng ăn uống khoa học và tập thể dục hàng ngày để mạch máu mềm hơn nhé.

Theo QQ/Nhịp sống Việt