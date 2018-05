18 dấu hiệu báo động bạn đang gặp vấn đề sức khỏe, nên đi khám càng sớm càng tốt

Đôi khi thấy mình thật ốm yếu, bạn chỉ cần thổi bay nó bằng một giấc ngủ ngon, bằng một màn tắm hơi và một món súp gà thần thánh. Nhưng những lần khác, bạn có thể trải nghiệm những triệu chứng không dễ dàng lý giải, không đáp ứng với những cách điều trị đặc trưng và có thể báo hiệu một vấn đề ẩn giấu nghiêm trọng hơn nhiều.

Nếu nhận thấy mình có bất cứ triệu chứng nào trong số 18 dấu hiệu của cơ thể như dưới đây, hãy lên lịch hẹn khám với bác sĩ ngay để có được kết luận chính thống.

1. Bạn cần cặp kính mới

Có thể chỉ là do đơn thuốc của bạn đang thay đổi (vốn xảy ra khi chúng nhiều tuổi hơn mà thôi). Nhưng thị lực suy giảm một cách đột ngột hoặc xuất hiện quá sớm sau một lần thay đổi đơn thuốc khác có thể báo hiệu bệnh tiểu đường. Đường huyết tăng cũng thực sự gây tích tụ dịch trong tròng mắt, khiến mắt bạn mờ đi hoặc gây ra chứng cận thị.

2. Bạn không thể nhìn sang 1 bên

Đột quỵ có thể gây ra rất nhiều vấn đề lên chỉ một bên cơ thể bạn và các vấn đề thị lực cũng không ngoại lệ. Không giống như bạn đột nhiên bị mù một mắt, trường hợp này, bạn sẽ thấy tầm nhìn cụ thể bị hạn chế ở mỗi mắt. Đây chính là dấu hiệu báo động.

3. Xuất hiện máu trong nước tiểu

Đừng chỉ coi đây là một tác dụng phụ của chu kỳ kinh nguyệt. Máu có trong nước tiểu không phải trong chu kỳ kinh là triệu chứng sớm phổ biến nhất của ung thư bàng quang . Nó có đặc trưng là không gây đau và có thể xuất hiện một cách cực kỳ thất thường. Nhưng không bao giờ được bỏ qua dấu hiệu nước tiểu có máu.

4. Cơn ho mãi không dứt

Phần lớn trường hợp, cơn ho do một vấn đề tương đối lành lành tính như trong bệnh viêm cuống phổi, dị ứng hay hen suyễn gây ra. Nhưng nếu bạn bị ho hai dẳng, đó có thể là dấu hiệu của một bệnh nghiêm trọng hơn, như ung thư phổi, viêm phổi, phổi tắc nghẽn mạn tính (dạng bệnh phổi khiến bạn hít thở khó khăn), hay thậm chí, bệnh lao.

5. Chiếc quần jean bất ngờ không còn vừa nữa mà trở nên quá rộng

Giảm cân không thể lý giải không phải là thứ bạn có thể ăn mừng – nó thực sự có thể là tín hiệu đầu tiên của rất nhiều chứng bệnh nguy hiểm như bệnh Crohn’s, viêm loét ruột, bệnh celiac (không dung nạp gluten), trầm cảm, thậm chí ung thư.

Đừng hào hứng đi sắm chiếc quần mới vừa vặn hơn trước khi bạn tới bệnh viện để có được chẩn đoán chính thức về nguyên nhân giảm cân.

6. Rốn bị đau

Đúng vậy, bạn cần quan tâm tới vấn đề này (dù nghe có vẻ chẳng mấy quan trọng). Đau ở rốn có thể báo hiệu bệnh viêm ruột như bệnh Crohn’s - vốn tác động tới ruột non và/hoặc ruột kết. Nhưng bạn sẽ gần như luôn trải nghiệm các triệu chứng đi kèm như tiêu chảy nặng, mệt mỏi trầm trọng và giảm cân.

7. Làn da hoặc lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng

Đó là bệnh vàng da và là dấu hiệu rõ ràng của sỏi mật. Màu vàng xuất hiện là do sự tích tụ bilirubin - một chất màu vàng nhạt thường được phân giải bởi gan và chuyển thành mật trong túi mật. Khi sỏi mật chặn đứng ống mật, con đường mà mật sẽ đi là từ túi mật đến ruột non.

8. Nước tiểu màu đậm và phân màu nhạt

Nếu màu sắc của chất thải từ ruột có vẻ bất thường, khả năng là bạn đang phải đối mặt với chứng sỏi mật. Sự tắc nghẽn ống mật đồng nghĩa với việc xảy ra bất thường trong phân giải bilirubin trong quá trình tiêu hóa và nó khiến nước tiểu của bạn chuyển màu sậm, trong khi phân chuyển màu nhạt.

9. Chân hoặc mắt cá chân bị sưng

Đầy hơi không chỉ xảy ra trong bụng bạn. Nếu để ý thấy phần cơ thể dưới sưng phồng lên (và nó ngày càng trở nên tệ hơn và/hoặc lan dần lên phía trên cơ thể), bạn có thể đang gặp rắc rối với van tim. Khi trái tim không thể xử lý máu vào và ra với nhịp độ hợp lý, nó gây ra chứng phù – hay tích tụ dịch - triệu chứng phổ biến của suy tim sung huyết.

10. Dịch tiết âm đạo bất thường

Dịch tiết có thể xuất hiện dưới nhiều trạng thái khác nhau, phần lớn phù hợp với từng nguyên do (như nhiễm trùng do nấm hay do vi khuẩn). Nhưng nếu bạn thấy dịch tiết âm đạo của mình bốc mùi khó chịu, có nước, màu hồng, nâu hoặc dính máu - nhất là khi nó đi kèm với một chút mô - bạn có thể đã bị ung thư cổ tử cung. Dịch tiết đó là kết quả của khối u khi nó tiết dịch.

11. Bộ hàm đang quá đau

Đau ở hàm rõ ràng có liên quan tới đau răng và stress Nhưng nếu không có lời giải thích nào khác và hàm tiếp tục đau hơn, bạn có thể nghĩ tới một cơn nhồi máu cơ tim . Phụ nữ thực sự cảm thấy đau ở hàm, cánh tay và lưng, ngực khi khi bị nhồi máu cơ tim.

12. Cơn đau đầu đột ngột tấn công bạn

Mọi dạng đau đầu đều gây khó chịu. Nhưng một cơn đau đầu kiểu bất ngờ ghé thăm – cảm giác như ai đó đang dùng búa đập vào đầu bạn - cần phải được đặc biệt chú ý. Nếu bạn đột ngột bị đau đầu và nó không dịu đi nhanh, có thể bạn đang phải đối mặt với chứng xuất huyết dưới màng não (SAH) – hay chảy máu trong não do rò rỉ phình mạch. Hãy tới bệnh viện càng sớm càng tốt.

13. Quan hệ tình dục khiến bạn đau

Đau khi giao hợp có thể chỉ liên quan tới chứng khô hạn ở vùng kín hoặc một phản ứng dị ứng. Tuy nhiên, có một số vấn đề nghiêm trọng hơn cần chú ý:Llạc nội mạc tử cung, viêm nhiễm đường tiết niệu, nhiễm nấm âm đạo, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục hoặc thậm chí chứng co thắt âm đạo (vaginismus - một dạng co thắt nghiêm trọng của cơ âm đạo trong quá trình giao hợp).

Nếu bạn thấy đau ở cửa mình hoặc đau sâu hơn trong khi "hành sự", cần tới viện kiểm tra xem có gì không ổn.

14. Lúc nào cũng buồn đi tiểu

Cảm giác buồn đi vệ sinh không chỉ đơn giản là gây khó chịu. Nó có thể báo hiệu bạn bị tiểu đường – đó là cách cơ thể bạn loại thải tất cả lượng đường thừa trong máu. Đó cũng là dấu hiệu kinh điển của bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu – khi vi khuẩn tấn công ống đái và bang quang của bạn. Nếu không được điều trị kịp thời, bạn có thể bị nhiễm trùng thận hoặc bàng quang.

15. Bạn mất cảm giác ở tay và chân một cách nghiêm trọng

Nếu tay chân bị mất cảm giác hoặc bạn thường xuyên cảm nhận sự râm ran, có thể bạn đã bị tiểu đường. Tình trạng đó thực sự được gọi là bệnh thần kinh đái tháo đường. Nó có thể xuất hiện bởi tiểu đường làm giảm máu lưu thông tới bàn tay, cánh tay, chân và bàn chân. Theo thời gian, tiểu đường có thể phá hủy mạch máu và dây thần kinh.

16. Một bên thân người bị đau khủng khiếp

Có những cơn co rút và sau đó là một cơn đau đặc biệt kinh khủng xuất hiện ở một bên thân người, khiến bạn thấy dường như không thể chịu được. Nếu phần thân phải bị đau, đó có thể là dấu hiệu của bệnh viêm ruột thừa - xảy ra khi thứ gì đó (một phần vi khuẩn chẳng hạn) ngăn chặn hoạt động của một cơ quan và khiến nó bị viêm một cách nguy hiểm. Đó cũng có thể báo hiệu bệnh u nang buồng trứng - một túi đày dịch có thể xoắn lại hoặc vỡ ra.

17. Bạn bị đầy hơi, chướng bụng, đau bụng

3 triệu chứng khó chịu này có thể dẫn bạn tới gần với chẩn đoán ung thư buồng trứng. Hiệp hội Ung thư Phụ khoa Mỹ gọi những vấn đề này là các triệu chứng sớm chủ yếu của căn bệnh phụ khoa ít phổ biến này. Một số dấu hiệu đáng báo động khác là thường xuyên tiểu tiện, táo bón, thay đổi chu kỳ kinh, đau khi quan hệ tình dục và ợ nóng.

18. Chân bị sưng và nhức

Nếu bạn ngồi một chỗ, trong một tư thế quá lâu (ví dụ, trên chuyến bay đường dài), máu có thể tụ lại ở phần thân dưới và bắt đầu đóng cục. Nếu cục máu đông đó (cũng được biết đến với tên gọi chứng nghẽn mạch máu – DVT) lớn hơn, nó có thể chặn đứng mạch máu của bạn, khiến toàn bộ khu vực quanh đó bị sưng và đau.

Theo WHM/aFamily