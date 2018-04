10 thông tin sức khỏe quan trọng có thể bạn chưa bao giờ nghe nói đến

Các nhà khoa học tính toán rằng, 70% ca tử vong xảy ra do nguyên nhân là lối sống thiếu lành mạnh. Để giảm bớt việc đau ốm, một người nên được cung cấp thông tin về những tiến bộ mới nhất trong y khoa. Bạn có nhất trí rằng, biết được tác hại của tivi, điện thoại thông minh với sức khoẻ là điều cực kỳ quan trọng?

10. Thi thoảng nhịn ăn tốt cho hệ miễn dịch

Một nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Nam California tiến hành cho thấy, nhịn ăn 2-4 ngày giúp làm mới hệ miễn dịch. Trong suốt thời gian thí nghiệm, những người tham gia nhịn ăn liên tiếp nhiều ngày. Cứ 6 tháng lại thực hiện nhịn ăn như vậy một lần. Vào những ngày nhịn ăn, cơ thể họ bắt đầu sử dụng nguồn dự trữ glucose, chất béo và ketone, đồng thời phá hủy một lượng lớn bạch cầu. Kết quả, góp phần làm cho các tế bào miễn dịch được tái tạo.

Nhịn ăn dài ngày cũng giảm hàm lượng hormone liên quan tới lão hóa và sự xuất hiện cũng như tiến triển của khối u, bao gồm cả u ung thư.

Cần lưu ý rằng, tuyệt đối không áp dụng nhịn ăn đối với những người bị thiếu hụt cân nặng trầm trọng, bị khối u ác tính, bệnh lao hoạt tính, rối loạn nhịp tim, sỏi đường niệu và sỏi mật, loét dạ dày và xơ gan. Ngoài ra, trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú nên tránh nhịn ăn.

9. Ngay cả tiếp xúc nhỏ nhất với ánh sáng trong khi ngủ cũng có thể dẫn tới chứng trầm cảm

Các nhà khoa học Nhật thuộc Đại học Y Nara đã quan sát giấc ngủ của hơn 860 người cao tuổi không hề có dấu hiệu trầm cảm khi bắt đầu thử nghiệm. Kết quả, những người không ngủ trong bóng tối hoàn toàn bắt đầu trở nên lo lắng và căng thẳng.

Giáo sư Kenji Obayashi gợi ý rằng, ngay cả ánh sáng dù là nhẹ nhất cũng có thể phá vỡ chu trình hoạt động của đồng hồ sinh học và tác động xấu tới việc tiết hormone melatonin - vốn được sản sinh ra trong bóng tối. Hậu quả là tâm lý bị ảnh hưởng tiêu cực và dẫn tới trầm cảm.

Theo các nhà khoa học, nên sử dụng rèm chặn hết mọi nguồn ánh sáng trong phòng ngủ, tắt tất cả thiết bị phát sáng. Đừng quên ánh sáng chớp nháy báo hiệu trên điện thoại di động – chúng cũng cần phải được tắt đi.

8. Làm vệ sinh nhà cửa làm bệnh phổi của phụ nữ nặng thêm

Nhóm khoa học gia của Đại học Bergen (Na Uy) đã phân tích dữ liệu của hơn 6.000 người tham gia vào các thử nghiệm về sức khỏe hô hấp trong vòng 20 năm tại Liên minh châu Âu. Phân tích dữ liệu này cho thấy, bệnh phổi của những phụ nữ làm giúp việc hoặc thường xuyên sử dụng các sản phẩm vệ sinh dưới dạng bình phun (aerosols) và ống phun (nebulizers), đã tăng nặng theo thời gian, không giống những phụ nữ khác. Không những thế, còn có việc suy giảm mạnh chức năng phổi ở những người dọn vệ sinh trong 20 năm này so với 20 năm hút thuốc.

Một thông tin đáng lưu ý nữa: Phụ nữ làm giúp việc thường bị hen suyễn và bệnh này không xuất hiện ở nam giới. Do đó, các nhà khoa học đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về việc hạn chế sử dụng các sản phẩm làm sạch bằng hóa chất.

7. Hít hơi nước chứa chất kích thích (Vaping) làm tăng nguy cơ viêm phổi

Các nhà khoa học thuộc Đại học Queen Mary (London) tiến hành thí nghiệm với chuột và người để xác định xem việc hít hơi nước chứa chất kích thích, như thuốc lá điện tử, tác động thế nào tới cơ thể. Kết quả, những người yêu thích hoạt động này tăng nguy cơ bị viêm phổi lên nhiều lần.

Hơi nước của thuốc lá điện tử làm cho vi khuẩn gây viêm phổi gắn chặt vào các tế bào ở thành hệ hô hấp. Trưởng nhóm nghiên cứu, Jonathan Grigg, giải thích rõ hơn: "Vi khuẩn gây viêm phổi có thể tồn tại trong đường hô hấp mà không gây bệnh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, như khi hít thuốc lá điện tử, chúng dễ dàng thâm nhập thành tế bào và gây viêm phổi".

6. Những người lạc quan có nguy cơ bị bệnh tim thấp hơn

Các nhà khoa học đến từ Viện Nghiên cứu Lâm sàng Duke và Đại học Columbia cùng phân tích dữ liệu của các cuộc điều tra với sự tham gia của gần 2.400 bệnh nhân bị viêm họng mãn tính. Họ rút ra được một kết luận rất đáng chú ý: bệnh nhân có thái độ lạc quan với cuộc sống cần điều trị tại viện ít hơn 30-40% so với người có thái độ bi quan.

Tâm trạng tích cực cũng giúp giảm lượng adrenaline và cortisol – hormone lo lắng và stress. Chính hai hormone này làm tăng huyết áp, từ đó ảnh hưởng tới sự tiến triển của các bệnh tim mạch và nhồi máu cơ tim.

5. Uống cà phê có thể gây nhỏ ngực ở nữ giới

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Ung thư Anh (British Journal of Cancer) chứng minh rằng, hấp thụ quá nhiều cà phê (3 hoặc nhiều hơn 3 cốc/ngày) có thể khiến vòng 1 của chị em bị thu nhỏ lại. Càng uống nhiều cà phê, tác động thu nhỏ vòng 1 càng lớn. Nguyên do là một loại hormone đặc biệt kết nối 2 hoạt động này – uống nhiều cà phê và ngực nhỏ lại. Do đó, nếu lần tới, bạn có ý định nhâm nhi thêm một cốc Starbucks nữa, hãy nhớ rằng, đôi gò bồng đảo của bạn có thể phải chịu hậu quả. Khi ấy, bạn có thể lựa chọn bằng một tách trà nóng.

Ngoài ra, các rối loạn liên quan tới thực phẩm cũng có thể làm giảm kích cỡ vòng 1. Tình trạng này xảy ra do sự giảm cân toàn cơ thể nói chung và thay đổi trong hệ thống hormone khiến ngực chịu tác động tiêu cực.

4. Tập thể hình không làm nam giới khỏe hơn

Các nhà khoa học của Đại học Manchester Metropolitan phát hiện thấy, tập luyện thể hình không làm tăng sức khỏe thể chất bất chấp việc tăng cơ. Như giáo sư Hans Degens nhấn mạnh, nhiều người chúng ta nghĩ rằng, ai có cơ bắp cuồn cuộn đều khỏe mạnh. Nhưng nghiên cứu về các sợi cơ riêng lẻ của vận động viên thể hình, người chạy và nam giới bình thường cho thấy, cơ của vận động viên thể hình thực sự lại sản sinh ít sức mạnh thể chất hơn so với những người không tập thể hình.

Giáo sư Hans Degens cho biết: "Có vẻ như tăng cơ quá mức có thể tác động xấu tới chất lượng cơ và nó có lẽ tốt hơn là duy trì kích cỡ cơ bình thường, thay vì cố gắng tăng cơ".

3. Độc thân tốt cho vóc dáng của bạn

Các nhà khoa học thuộc Đại học Trung tâm Queensland (Australia) tiến hành nghiên cứu hơn 15.000 người trong suốt 9 năm và nhận thấy, nguy cơ thừa cân tăng 20% ở những người đang trong một mối quan hệ tình cảm cao hơn so với người độc thân, bao gồm cả người đã ly hôn và goá chồng/vợ. Hiện tượng này vẫn xảy ra, dù thực tế là các cặp đôi, theo các nhà khoa học, có chế độ ăn cân bằng hơn, hút thuốc lá ít hơn và tiêu thụ ít đồ uống có cồn hơn.

Vấn đề nằm ở chỗ: các cặp đôi ăn khẩu phần lớn hơn so với người độc thân vào các bữa tối gia đình. Ngoài ra, trưởng nhóm nghiên cứu, Natalie The, cho biết, các cặp vợ chồng tăng cân do họ không cần phải giữ gìn vóc dáng thon gọn nhằm hấp dẫn người yêu nữa. Do đó, họ cho phép mình ăn nhiều hơn, đặc biệt những thực phẩm giàu đường và chất béo.

2. Bí mật của cuộc sống hạnh phúc là sử dụng Internet mỗi ngày

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Đổi mới Công nghệ và Văn hóa, Đại học Oslo (Na Uy) đã điều tra hơn 100.000 người châu Âu và rút ra kết luận: để cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, nên sử dụng Internet mỗi ngày. Điều đáng nói không phải là dành bao nhiêu thời gian trên mạng mà là bạn làm những gì khi online. Theo các chuyên gia, lướt mạng cũng là biện pháp giúp con người vượt qua khủng hoảng tuổi trung niên nhanh hơn, dễ dàng hơn.

1. Ngủ trong tình trạng khỏa thân tốt hơn là ngủ với quần áo trên người

Chuyên gia Hiệp hội Giấc ngủ Quốc gia Mỹ phát hiện thấy, ngủ nude tốt hơn so với ngủ mà vẫn mặc đồ ngủ hoặc đồ lót. Tiến sĩ Sarah Brewer chỉ ra các lợi ích của việc ngủ khỏa thân:

- Thứ nhất, bản thân cơ thể thiết lập nhiệt độ tối ưu cho một giấc ngủ trọn vẹn và quần áo làm phá vỡ cơ chế này, khiến thân nhiệt cao quá mức cần thiết. Đó là một trong những yếu tố gây ra chứng mất ngủ.

- Thứ hai, khi thấy lạnh, cơ thể bắt đầu sản sinh hormone để tăng cường sự tái tạo tế bào, nhờ đó, làn da, mái tóc của chúng ta sẽ có vẻ ngoài bóng mượt, hấp dẫn.

- Thứ ba, ngủ mà không có gì trên cơ thể hạn chế tối đa nguy cơ bị nhiễm trùng do nấm ở những vùng nhạy cảm, đối với cả nam và nữ.

- Thứ tư, ngủ nude đồng nghĩa với không có sự xuất hiện của các loại dây chuyền, vòng tay, cúc áo… lên cơ thể. Nhờ đó, tuần hoàn máu sẽ tốt hơn.

- Cuối cùng, người ngủ nude làm tăng cơ hội gần gũi, thân mật với nhau nhờ tiếp xúc da thịt. Kết quả, quá trình sản sinh hormone oxytocine – có tác dụng củng cố ham muốn tình dục - được hỗ trợ và thúc đẩy.

Theo nghiên cứu do Hiệp hội Giấc ngủ Quốc gia Mỹ tiến hành, gần 30% nam và 20% nữ ngủ nude. Lựa chọn này được họ đưa ra theo trực giác, dựa trên sở thích cá nhân và sự tiện lợi.

Nguồn: BS

Theo Helino