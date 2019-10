10 loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe

Đào và xuân đào: Giàu kali

Mọi người đều biết rằng chuối tự hào có lượng kali cao, nhưng hai quả đào hoặc xuân đào nhỏ có khoảng 250mg khoáng chất thiết yếu này, nhiều hơn một quả chuối cỡ vừa (422 mg).

Kali là khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe thần kinh và cơ bắp. Đặc biệt, vỏ quả đào rất giàu chất chống oxy hóa, theo nghiên cứu trên tờ International Journal of Molecular Science.

Đối với những người quan tâm đến cân nặng, đào là một cách lành mạnh để thêm vị ngọt vào bất kỳ chế độ ăn kiêng nào.

Dứa: Chống viêm mạnh

Theo nghiên cứu trên tạp chí Biomedical Report, thì loại trái cây nhiệt đới có mùi thơm và vị ngọt hơi chua này chứa bromelain, một loại enzym chống viêm đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Mọi người có thể ăn dứa tươi, dứa đông lạnh, dứa khô hoặc thử vị dứa nướng.

Nho: Cho tim khỏe

Nho cũng là nguồn kali tuyệt vời, giúp ngăn ngừa chuột rút và rất tốt cho tim mạch. Ảnh: H.Hải

Những quả nhỏ màu tím này là một trong những loại trái cây lâu đời nhất và tốt nhất cho sức khỏe. Theo nghiên cứu năm 2015 trên tờ Journal of the Science of Food and Agriculture, nho có tác dụng tốt đối với mỡ máu, giảm viêm và giảm huyết áp. Nho cũng là nguồn kali tuyệt vời, giúp ngăn ngừa chuột rút.

Kiwi: Nhà máy vitamin

Bên dưới làn da sần sùi của Kiwi là một loại trái cây ngọt ngào chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp chống ung thư và tăng cường sức khỏe của mắt. Kiwi cũng ít calo và chứa chất xơ, khiến chúng trở nên lý tưởng để giảm cân. Bởi vì có thể bảo quản trong tủ lạnh trong tới 4 tuần, nên kiwi là một thứ đồ ăn vặt tuyệt vời để ăn quanh năm.

Xoài: Tăng cường miễn dịch

Xoài ngày càng được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao do hàm lượng beta-caroten đặc biệt cao, là chất mà cơ thể chuyển đổi thành vitamin A để thúc đẩy hệ miễn dịch khỏe mạnh và giữ cho đôi mắt tinh tường.

Hơn nữa, xoài còn chứa hơn 60 mg vitamin C mỗi cốc; nghĩa là hơn 50% khẩu phần vitamin khuyến nghị hàng ngày của bạn.

Táo: tốt cho não và tim

Một quả táo cỡ trung bình có lượng calo thấp (chỉ 80kcal) nhưng lại nhiều quertecin, một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ chống thoái hóa tế bào não, có thể dẫn đến bệnh Alzheimer.

Nghiên cứu trên tạp chí Hypertension cho thấy ăn táo và các loại trái cây khác có liên quan đến huyết áp thấp. Chất xơ trong táo cũng có liên quan với với cải thiện nồng độ cholesterol.

Đừng quên ăn vỏ táo, vì vỏ táo rất phong phú các hợp chất chống bệnh tật như flavonoid, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Lựu: Liều lớn chất chống oxy hóa

Nước ép lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa. Nó cũng là một nguồn kali rất tốt, duy trì năng lượng và kiểm soát huyết áp cao. Nghiên cứu gần đây cho thấy uống nước ép lựu hàng ngày có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm viêm. Tuy nhiên, hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi bạn uống nước ép lựu thường xuyên. Đôi khi nó có thể tương tác tiêu cực với thuốc kê đơn.

Bưởi chùm: Công xưởng vitamin C

Mặc dù cam là một nguồn vitamin C tuyệt vời, song bưởi chùm còn chứa nhiều hơn. Chỉ một nửa quả bưởi chùm đã chứa gần 50% khẩu phần vitamin C khuyến nghị hàng ngày, cùng với đó là hàm lượng chất xơ, kali và vitamin A. Vitamin B trong bưởi chùm có liên quan đến sản sinh collagen nên trái cây cũng có thể phục hồi da và tóc bị tổn thương hoặc bị nhờn.

Chuối: Bữa ăn nhẹ lành mạnh khi di chuyển

Một quả chuối là món ăn nhẹ hoàn hảo trên đường đi. Nó đã được bọc kín và chứa đầy kali và chất xơ để thúc đẩy năng lượng lâu dài và giúp bạn tỉnh táo suốt cả ngày.

Chuối không chứa chất béo hoặc muối, khiến nó trở thành một lựa chọn ăn nhẹ lành mạnh hơn một thanh granola hoặc túi bánh quy. Muốn bảo quản chuối lâu hơn? Đây là một mẹo nhỏ: hãy cất chuối trong tủ lạnh sau khi chín. Mặc dù vỏ có thể chuyển sang màu nâu, nhưng trái cây bên dưới sẽ giữ được độ ngon trong ba đến năm ngày nữa.

Quả việt quất: Kho chứa chất chống lão hóa

Từ lâu đã được coi là một trong những siêu thực phẩm được yêu thích, loại trái cây nhỏ nhưng ngọt này chứa chất chống oxy hóa và vitamin C giúp chống lại bệnh tật, cũng như anthocyanin, một sắc tố tăng cường trí não, theo nghiên cứu năm 2017.

Nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều trái cây này ít bị thoái hóa hoàng điểm tuổi già, nguyên nhân hàng đầu gây mù ở người cao tuổi, theo nhận xét của một nghiên cứu năm 2018 trên International Journal of Molecular Sciences.

Theo Healthy/Dân Trí