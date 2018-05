10 điều "tồi tệ" này sẽ xảy ra khi bạn ngồi lì trên ghế: Đừng để cơ thể kêu cứu mới tiếc!

Mỗi ngày chúng ta không chỉ ngồi làm việc 8 tiếng ở cơ quan, mà còn ngồi trên các phương tiện giao thông, ngồi xem tivi và ngồi trước màn hình máy tính, thiết bị điện tử. Nếu như tiếp tục như vậy, tình trạng sức khỏe của bạn sẽ "xuống dốc không phanh".

Nhưng dù cảnh báo nhiều đến đâu, bạn vẫn cảm thấy nó chưa có gì đáng sợ, vì chúng ta chưa nhìn thấy hậu quả, chúng ta chưa đủ quyết tâm để rời khỏi chỗ ngồi của mình.

Tiến sĩ James Levine, tác giả cuốn sách Get Up: Why Your Chair is Killing You and What You Can Do About It (tạm dịch: Hãy đứng dậy đi, tại sao nói chiếc ghế của bạn lại giết bạn và bạn có thể làm gì để tránh điều đó) nhấn mạnh rằng một lối sống ít vận động có thể nguy hiểm tương đương với chứng nghiện rượu và những thứ tương tự.

Sau đây là 10 điều tồi tệ sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn ngồi quá lâu:

1. Cong vẹo cột sống

Các nhà khoa học ước tính rằng mỗi người Anh dành tới 14 tiếng đồng hồ để ngồi mỗi ngày - và thật không may, số liệu thống kê từ các nước khác cũng tương tự.

Galen Krantz, một giáo sư tại Đại học California, Berkeley (Mỹ) cho rằng, cột sống của con người vốn có hình chữ S để phù hợp với tư thế đứng, nhưng nếu ngồi nhiều thì chữ S sẽ chuyển thành hình chữ C, từ đó làm cho các cơ trở nên yếu hơn, sẽ không đủ khỏe để giữ cơ thể nếu chúng ta không vận động thường xuyên.

Khi bạn ngồi, áp lực đè lên vùng xương chậu và cột sống đốt sống, gây áp lực lên đĩa đệm tăng lên. Gắng sức liên tục như vậy gây ra những tác hại lên vùng bụng dưới, cuối cùng có thể dẫn đến giảm lưu lượng máu đến não. Kết quả là có thể bị đau đầu và nhìn mờ.

Hình ảnh cột sống khi bạn ngồi nhiều trong 1 năm và sau 5 năm

2. Bệnh về hệ thống tim mạch

Một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất của lối sống ít vận động là nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh mạch vành hoặc cao huyết áp. Ngồi liên tục sẽ làm suy yếu các cơ bắp, phá hủy hệ tuần hoàn máu và làm giảm sự mềm mại của các mạch máu.

Thiếu hoạt động thể chất là một trong những lý do chính gây ra xơ vữa động mạch sớm. Ngoài ra, sự mất cân bằng giữa cung cấp và tiêu thụ oxy có thể xảy ra, trái tim cần nhiều oxy hơn so với khả năng vận chuyển của máu.

Một nghiên cứu trên diện rộng từ hơn 17.000 người trên 13 tuổi cho thấy những người có lối sống ít vận động có nguy cơ tử vong cao hơn 54% so với những người tích cực hơn.

Hình ảnh thể hiện sức khỏe tim mạch ở tuổi 25 và tuổi 45, các mạch máu bị tắc nghẽn.

3. Giãn tĩnh mạch

Những người dành phần lớn thời gian trong ngày ngồi ở bàn làm việc sẽ bị tuần hoàn máu chi dưới kém, có thể gây ra bệnh giãn tĩnh mạch. Ngồi nhiều khiến tĩnh mạch bị đè nén dẫn đến sự tắc nghẽn máu ở các khu vực khác nhau.

Một cục máu đông có thể dễ dàng ngăn chặn một mạch máu quan trọng đến tim, phổi hoặc não, đe dọa sức khỏe.

Mạch máu có thể bị giãn sau 5 năm ngồi nhiều

4. Béo phì

Trọng lượng dư thừa là một trong những hậu quả lớn nhất của một lối sống ít vận động. Khi ngồi trong thời gian dài, sự trao đổi chất chậm lại và cơ thể bạn đốt cháy calo ít hơn, lưu trữ chất dư thừa dưới dạng mỡ.

Ngay sau khi ngồi xuống, làm giảm quá trình đốt chất béo cơ thể bằng 90%, mức insulin giảm, và huyết áp tăng lên. Trong 50 năm qua, phần lớn các công việc đã thay đổi, đòi hỏi mọi người phải ngồi làm việc nhiều hơn, không có thời gian để đốt cháy calo. Nếu công việc đứng, cơ thể đốt cháy nhiều hơn tới 35% calo so với công việc ngồi.

So sánh trọng lượng cơ thể sau 1 năm và 3 năm ngồi nhiều

5. Cơ bắp và xương

Liên tục ngồi nhiều, thiếu hoạt động thể chất có thể làm cho cơ bắp yếu và nhão, ảnh hưởng nhất là cơ bắp bụng và mông. Khi ngồi nhiều, hệ xương có thể mất đi sức mạnh, theo thời gian, chúng trở nên xốp hơn và mỏng manh hơn, gây ra bệnh nhão cơ và loãng xương.

Hình ảnh xương bị loãng và xốp hơn sau 1 và 10 năm

6. Hệ thống tiêu hóa

Tuyến tụy tiết ra lượng insulin cần thiết để chuyển hóa carbohydrate thành glucose, tuy nhiên, các tế bào trong cơ lại cần lượng insulin thấp hơn nhiều, trong khi tuyến tụy tiết ra ở tốc độ bình thường.

Năm 2011, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chỉ một ngày ngồi nhiều cũng có thể dẫn đến mức tiêu thụ insulin của các tế bào giảm. Kết quả là, bệnh tiểu đường và các bệnh khác có khả năng để phát triển. Một lối sống ít vận động cũng có thể gây ra bệnh mãn tính khó chịu khác như táo bón hoặc trĩ.

Cơ thể béo phì sau 5 năm

7. Lão hóa

Nhìn hình ảnh nhiễm sắc thể hay các tế bào trong cơ thể thay đổi như hình sau đây, bạn sẽ biết mình cần phải rời khỏi chỗ ngồi càng sớm càng tốt.

8. Đau khổ tinh thần và lo âu

Một lối sống ít vận động có thể có một ảnh hưởng rất tiêu cực đến sức khỏe tâm thần. Sự vắng mặt của hoạt động thể chất dẫn đến sự phát triển của trầm cảm và lo âu. Chiếc ghế sẽ trở thành một hòn đảo bị cô lập và cô đơn.

Bên cạnh đó, hoạt động thể chất ảnh hưởng đến việc sản xuất serotonin, việc này có thể giúp kiềm chế sự mất cân bằng trong cơ thể, giảm trầm cảm, các vấn đề về trí nhớ, thèm ăn.

Tinh thần sa sút hẳn khi so sánh giữa đầu ngày và cuối ngày làm việc

9. Mất ngủ

Nếu bạn ngồi cả ngày, cơ thể sẽ quen với việc ngồi nghỉ ngơi, dẫn đến khó ngủ, mất ngủ. Cách tốt nhất là nên vận động để có thể dễ dàng ngủ và nâng cao chất lượng giấc ngủ hơn.

10. Các vấn đề về chất lượng tình dục

Đàn ông có lối sống lười vận động có nhiều khả năng bị rối loạn chức năng cương dương, bệnh tuyến tiền liệt, và mất cân bằng nội tiết tố.

Khi một người đàn ông dành nhiều giờ liên tiếp ngồi yên, máu lưu thông trong khung chậu chậm lại và cuối cùng có thể dẫn đến tình trạng viêm và sự phát triển của các bệnh nghiêm trọng hơn.

Khi ít vận động, các chất béo tích tụ nhiều lên, dẫn đến sự mất cân bằng nội tiết tố, nhiều người bị béo bụng và suy giảm chức năng tình dục.

Sau 3 năm ngồi nhiều, tâm trạng của bạn với đời sống gối chăn cũng thay đổi hẳn

Lời khuyên danh cho bạn

Nên đi dạo thường xuyên hơn.

Đừng ngồi yên khi bạn sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Đi bộ đến bàn của đồng nghiệp thay vì gọi điện cho họ.

Tham gia các cuộc họp thường xuyên hơn.

Hãy đi bộ trong giờ ăn trưa hoặc đi ăn bên ngoài.

Sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy.

Hãy nghỉ ngơi ngắn khi đang làm việc và thực hiện một số động tác thể dục co giãn đơn giản.

Bạn có muốn đứng dậy khỏi ghế sau khi đọc bài viết này không?

Theo Trí thức trẻ