10 điều kỳ diệu xảy ra khi bạn ăn rau mầm hằng ngày

1. Mọc tóc

Tình trạng hói có thể khiến bạn mất tự tin. Tuy nhiên, tình trạng này có thể được khắc phục nếu bạn thường xuyên ăn rau mầm. Rau mầm chứa nhiều vitamin C, vitamin C phá hủy các gốc tự do, do vậy, hạn chế rụng tóc và thúc đẩy mọc tóc.

2. Tăng cường cung cấp máu

Rau mầm tăng cường cung cấp máu. Tuần hoàn máu có vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động não và sự phát triển của tóc.

3. Điều chỉnh mất cân bằng hormon

Rau mầm giúp điều trị mất cân bằng hormon, một trong những nguyên nhân gây rụng tóc ở phụ nữ. Hơn nữa, điều trị mất cân bằng horormon là quan trọng trong điều trị nhiều rối loạn khác của cơ thể như nữ hóa tuyến vú.

4. Có lợi cho da

Rau mầm giúp tiêu diệt tế bào gốc và ngăn ngừa các bệnh như ung thư da. Vitamin C có trong rau mầm giúp thúc đẩy da sản sinh collagen. Nó cung cấp độ đàn hồi cho da, giúp da trẻ trung hơn.

5. Chứa nguồn protein phong phú

Chất lượng protein trong các loại đậu, hạt hoặc ngũ cốc cải thiện hơn khi chúng được ngâm. Protein thay đổi trong quá trình ngâm và này mầm, cải thiện giá trị dinh dưỡn. Protein rất quan trọng trong việc hình thành và phục hồi cơ bắp.

6. Chứa nhiều chất xơ

Hàm lượng chất xơ trong các loại đậu, hạt và ngũ cốc tăng đáng kể khi nảy mầm. Chất xơ giúp giảm cân và có nhu động ruột thích hợp.

7. Ngăn ngừa ung thư

Nhiều bệnh bao gồm ung thư có liên quan tới dư thừa axit trong cơ thể. Rau mầm làm giảm lượng axit vì chúng có tính kiềm.

8. Chứa nhiều khoáng chất

Rau mầm chứa nhiều khoáng chất như sắt, kẽm, canxi vv…Sắt rất quan trọng vì nó làm tăng khả năng vận chuyển oxy của máu. Kẽm có vai trò cân bằng khả năng sinh sản và ham muốn tình dục ở cả nam giới và nữ giới.

9. Chứa chất béo thiết yếu

Rau mầm chứa axit béo omega-3, đây là axit rất quan trọng để duy trì hoạt động thích hợp của tim và các cơ quan tim mạch khác của cơ thể. Ngoài ra, omega-3 còn giúp duy trì chức năng của các nang tóc.

10. Chứa vitamin tổng hợp thiết yếu

Rau mầm rất giàu các loại vitamin như biotin, vitamin C, vitamin K.

Theo Sức khỏe & Đời sống