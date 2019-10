Thực hư chuyện vô sinh do 'không hợp', 'yêu' người khác lại có liền

Ảnh minh họa

Cặp vợ chồng giấu tên, 30 và 35 tuổi, TP HCM, hỏi: Chào bác sĩ, tôi và vợ đã đi khám, kiểm tra chức năng sinh sản tại bệnh viện, cả 2 đều bình thường nhưng không hiểu vì sao lấy nhau 2 năm vẫn chưa có con. Tôi có nghe nhiều trường hợp chỉ đơn giản là vợ chồng không "hợp" nhau về sinh học nên chữa kiểu gì cũng không có con, lỡ chia tay, quan hệ với người khác thì cả 2 đều có "tin vui". Có thật vậy không? Chúng tôi rất đau khổ vì bị gia đình hối thúc, không biết phải làm sao?

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông, Khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM, trả lời:

Trước nhất về tình trạng của 2 bạn, các bạn phải đi khám ở các bệnh viện chuyên khoa (sản phụ khoa/nam khoa) để khám tổng quát, làm tất cả các xét nghiệm cần thiết để có chẩn đoán chính thức rằng mình có bị vô sinh hay không, chứ không đơn thuần là khám kiểm tra chức năng sinh sản. Nếu quả thật các bạn bị vô sinh nguyên phát, bác sĩ sẽ tư vấn phương án điều trị.

Thống kê cho thấy, tỷ lệ vô sinh – hiếm muộn có xu hướng tăng cao, nhìn chung do nhiều nguyên nhân từ cả nam lẫn nữ: 40% do nam, 40% do nữ, 5-10% do cả hai, còn lại có khoảng 10-15% không tìm được nguyên nhân rõ ràng.

Trong y khoa không có một chẩn đoán bệnh lý nào là "không hợp nhau về sinh học" như các bạn nghe đồn, có chăng là cách dân gian gọi nôm na những trường hợp (hiếm gặp) vợ có tình trạng dị ứng tinh dịch của chồng với triệu chứng khá rõ và cũng dễ chẩn đoán, dễ điều trị.

Quá trình thụ thai có nhiều chi tiết tinh tế và phức tạp, do vậy cho dù cả hai vợ chồng có đời sống tình dục bình thường, khi khám thấy cơ quan sinh dục cũng bình thường nhưng có một số điều kiện nào đó không hoàn chỉnh thì cũng không thể thụ thai bình thường (ví dụ: sự thông suốt của tử cung- vòi trứng, sự rụng trứng, chất lượng của trứng, chất lượng và số lượng tinh trùng...)

Vợ chồng bạn còn trong độ tuổi sinh đẻ tốt, nên bình tĩnh cùng nhau đi khám và tìm phương án giải quyết. Tự kết luận là "không hợp nhau về sinh học" để nghĩ đến việc chia tay là điều vô căn cứ , gây tổn thương tình cảm vợ chồng.

