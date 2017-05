Phụ nữ làm điều này lúc nào chàng cũng khao khát "yêu" như lần đầu

Massage cho chồng

Ở những phút dạo đầu, việc bạn massage cho chàng sẽ khiến chàng cảm thấy được âu yếm và chiều chuộng hơn. Có rất nhiều bài massage cho chàng thư giãn trước lúc yêu, bạn có thể sử dụng các loại tinh dầu để massage cho hiệu quả hơn. Với bàn tay mềm mại lượt trên cơ thể chàng, hương tinh dầu thoang thoảng sẽ khiến chàng nhanh chóng "nhập cuộc". Nên nhớ bạn dùng bàn tay mềm mại của bạn day nhẹ vào những đốt sống cổ đang đau, từ từ mơn man đến cánh tay, nhẹ nhàng lướt nhẹ sau lưng và chốt hạ tại đôi chân của chàng. Và những chỗ nhạy cảm của chàng.

Ngắm nhìn cơ thể bạn

Một trong những điều khiến quý ông thích thú khi lên giường đó là tận mắt ngắm nhìn cơ thể bạn tình. Đó cũng là lý do vì sao nam giới bị coi là “yêu bằng mắt”. Tận mắt chứng kiến người yêu trong trạng thái nude sẽ khiến chàng hưng phấn và bị kích thích cao độ. Do đó, hãy chăm chút cho cơ thể của mình để khi nude hoàn hảo trước mắt chàng. Để tự tin khi nude, tốt nhất, bạn hãy bật ánh sáng lờ mờ để anh ấy thấy bạn thêm phần hấp dẫn.

Chủ động và mãnh liệt hơn

Sự nhu mì, e thẹn theo lối suy nghĩ cổ hủ của người phụ nữ chốn phòng the là điều không nên có ở thời buổi hiện đại ngày nay. Nếu lúc nào cũng bị động, chồng bạn sẽ rất nhanh chán. Thay vì như thế, hãy ‘biến tấu’ mình đa dạng hơn, lúc thì ngại ngùng, e thẹn, lúc lại sôi nổi và mãnh liệt. Chỉ cần hôn chàng thật say đắm, chủ động lướt những ngón tay lên vùng nhạy cảm của chàng hay thể hiện qua những hơi thở dồn dập… và bạn sẽ thấy được rằng với cách làm chồng mê này, chàng đã ‘nghiện’ mình đến nhường nào.Theo các chuyên gia về phong thủy, khi chúng ta nằm hoặc ngủ trên giường, tâm trí và tiềm thức sẽ được cởi mở và hấp thụ nhiều năng lượng hơn. Đây chính là lý do giải thích việc tại sao bạn không nên đặt đồ đạc dưới gầm giường. Nhưng có một bảo vật, sẽ giúp chủ nhân hút lộc nếu biết đặt đúng cách!

Theo Hạ Vy (Khỏe & Đẹp)