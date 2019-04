Nỗi khổ của những quý ông không biết mùi… “lên đỉnh”

Bứt rứt, khó chịu vì không thể “lên đỉnh”

Cưới vợ đã gần 2 năm nhưng Tuấn Dũng (28 tuổi, ở Hà Nội) chưa khi nào cảm thấy thỏa mãn mỗi lần gần gũi với vợ mặc dù lần nào anh cũng đều xuất tinh. Trước mặt vợ, anh luôn cố tỏ ra rằng mình đã “lên đỉnh” nhưng thực chất bên trong, anh luôn thấy mệt mỏi, thậm chí bứt rứt, khó chịu vì không hiểu lý do tại sao lại như vậy.

Đã rất nhiều lần Dũng chủ động sắp xếp những buổi đi chơi cuối tuần ở một địa điểm cách Hà Nội không xa để hai vợ chồng đi thư giãn và cũng là dịp để vợ chồng anh “đổi gió” chuyện phòng the. Thế nhưng, mọi việc cũng không lạc quan là mấy.

Rối loạn khoái cảm làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Ảnh minh họa

Sau thời gian rất dài đắn đo suy nghĩ, chàng trai trẻ đã quyết định đi khám nam khoa với hy vọng “vớt vát” hạnh phúc cho mình. Kết quả cho thấy, anh mắc rối loạn khoái cảm, một chứng bệnh cũng hay gặp trong các bệnh lý rối loạn tình dục. Anh đã được bác sĩ tư vấn và điều trị theo liệu trình phù hợp.

Cũng đã từng “ôm” theo vô số thắc mắc về việc khó có thể “lên đỉnh” mặc dù mới kết hôn được nửa tháng, Nam (22 tuổi) đã phải ngớ người khi nhận thông báo bị rối loạn cực khoái.

Khi ấy, “tân lang” trẻ chỉ còn biết mếu máo mà rằng: “Trước khi lấy vợ, em chưa từng quan hệ tình dục với ai, vợ em là người đầu tiên của em, tại sao em lại có thể bị rối loạn khoái cảm?”

Mãi đến khi bác sĩ truy nguyên nhân, thanh niên này mới “khai” dù chưa quan hệ với ai trước khi lấy vợ nhưng lại có thói quen thủ dâm từ khi còn học cấp 3 đến đại học, thậm chí ngay cả khi vừa cưới vợ, thói quen này vẫn chưa thể bỏ được. Các bác sĩ cho rằng, đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc khó “lên đỉnh” của người chồng trẻ này.

Theo BS Nguyễn Bá Hưng, Khoa Nam học (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội), thông thường khoái cực ở nam giới xuất hiện song hành với hiện tượng xuất tinh nên cứ mỗi khi xuất tinh là nam giới có khoái cực. Tuy nhiên, trên thực tế, có những người có khoái cực mà không xuất tinh hoặc ngược lại, xuất tinh mà không hề có cảm giác gì.

Nguyên nhân nào dẫn đến rối loạn khoái cảm?

Theo các bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể do tâm lý, thói quen không tốt trong sinh hoạt tình dục hoặc do mắc một số bệnh lý nào đó. Chẳng hạn, khi quan hệ tình dục không an toàn, nam giới sợ làm đối tác có thai nên luôn trong trạng thái sợ xuất tinh, điều này làm giảm hưng phấn tình dục. Hoặc do bạn tình thiếu gợi cảm, không gian xung quanh ngột ngạt, không có hứng thú…

Bên cạnh đó, nếu bạn nam mắc một số bệnh nội khoa, phải dùng thuốc hay đã từng phẫu thuật ảnh hưởng đến trung tâm thần kinh điều khiển phản xạ xuất tinh hoặc tác động lên thần kinh giao cảm gây xuất tinh muộn, không xuất tinh và không đạt cực khoái.

Ngoài ra, một số thanh niên có thói quen thủ dâm quá nhiều và quá sớm cũng có thể dẫn đến những rối loạn khoái cảm nhất định.

Những ai dễ bị rối loạn khoái cảm?

Theo bác sĩ Hưng, để đạt được cảm giác thỏa mãn thì các kích thích phải đi từ thấp đến cao và kết thúc ở lúc cao trào theo một chu trình: Từ giai đoạn kích thích khiến dịch từ cơ quan sinh dục tiết ra, đến giai đoạn cao độ hay giai đoạn nạp tinh, tiếp đến là giai đoạn khoái cực rồi kết thúc là giai đoạn thư giãn toàn cơ thể (thông thường là nam giới muốn ngủ khi đã đạt cực khoái).

Thế nhưng, với những người bị xuất tinh sớm, xuất tinh muộn, không xuất tinh hoặc xuất tinh ngược, họ không tuân thủ quy trình này.

Ví dụ, với nam giới xuất tinh sớm, họ thường bị bỏ qua giai đoạn nạp tinh. Do đó cảm giác khoái cảm đến nhanh và ngắn, cảm giác “sướng” vừa xuất hiện thì cảm giác thất vọng lại tràn về nên họ không thỏa mãn mặc dù có xuất tinh.

Mặt khác, với những người xuất tinh muộn, trong khi họ cố gắng mãi mà chẳng đạt được khoái cảm thì đối tác đã xong và muốn nghỉ. Điều này dẫn đến việc họ đành phải tìm mọi cách để cho ra nên có xuất được thì cũng chẳng biết cảm giác “lên đỉnh” là gì.

Theo chuyên gia, những trường hợp này cần đến bác sĩ chuyên khoa thăm khám càng sớm càng tốt để tìm hiểu rõ nguyên nhân, từ đó có phương pháp điều trị phù hợp, tránh làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Anh Khôi