Những tai nạn "đặc biệt" có thể mất mạng chốn phòng the

Bệnh viện Quân y K120 (Cục hậu cần QK9) vừa cho biết, các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân nam 26 tuổi, bị “gãy súng” do quan hệ sai tư thế.

Nam thanh niên ngụ huyện Châu Thành được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu vào tối 25/12, trong tình trạng bị gãy thể hang bên trái gần sát gốc dương vật, máu tụ đã lan rộng đến vùng bìu, dương vật sưng to, bầm tím.

Theo bệnh viện, nếu không được phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân có thể bị biến dạng, cong dương vật, cương đau, rối loạn cương, nhiễm trùng khối máu bầm, rò động tĩnh mạch, dẫn đến liệt dương.

Gãy thể hang thường xảy ra lúc dương vật cương cứng cao độ. Bệnh nhân nghe tiếng “rắc”, cảm giác đau nhói ở gốc dương vật. Bệnh viện đã cấp cứu nhiều bệnh nhân bị gãy dương vật do nhiều nguyên nhân như: tự bẻ, quan hệ tình dục ở những tư thế nguy hiểm, tư thế khó…

Nhiều bác sĩ cũng chứng kiến những cảnh dở khóc dở cười do cuộc yêu mang lại.

Năm 2010, trên mặt báo xuất hiện nhiều trường hợp thoát chết hi hữu liên quan đến chuyện quan hệ tình dục. Điển hình nhất phải kể đến trường hợp bệnh nhân nữ nuốt trọn chiếc thìa vào ruột trong lúc quan hệ với bạn trai.

Nguyên nhân được xác định là do người yêu của nữ bệnh nhân là người thích bạo dâm. Thấy bạn gái càng đau đớn thì anh ta càng thích. Tai nạn xảy ra khi anh này chọc thìa quá sâu vào cổ họng bạn gái trong lúc quá phấn khích. Bệnh nhân nhập viện sau gần 1 tháng âm thầm chịu đựng đau đớn vì nghĩ chiếc thìa sẽ tự ra theo đường tự nhiên, nhưng chuyện không suôn sẻ như vậy.

Các bác sỹ khoa Nội soi của Bệnh viện Việt Đức đã khám và phát hiện chiếc thìa nằm sâu dưới thành tá tràng nên phải chuyển bệnh nhân xuống khoa điện quang, gây mê và dùng panh gẩy thìa ra khỏi vị trí trong thành tá tràng rồi đưa dị vật ra ngoài cơ thể. Đến lúc này bệnh nhân mới hết đau đớn.

Một trường hợp khác, khoảng giữa tháng 12/2010, bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã tiếp nhận một ca bệnh khá đặc biệt. Sự xa cách quá lâu ngày đã khiến một cặp vợ chồng ở Phủ Lý, Hà Nam gặp sự cố vì người vợ “quá tay” làm gãy “của quý” của chồng. Cả hai vì xấu hổ nên không dám gọi cấp cứu. Nhưng chỉ sau 10 phút “của quý” đã sưng to, tím tại dù đã được chườm đá. Lúc này cặp vợ chồng mới tá hỏa gọi xe lên bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Ông Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tiết lộ một thông tin khá thú vị: “Từ đầu mùa cưới trở đi, những sự cố phòng the thường xuất hiện dày hơn và cũng có nhiều ca rất “đặc biệt”, vì nhiều nguyên nhân như thiếu kinh nghiệm hoặc quá sung sức”.

Đối với những ca bị “gãy kiếm”, nếu không can thiệp kịp thời, để máu tụ lâu sẽ khiến “cậu nhỏ” bị nhiễm khuẩn, thể hang bị xơ hóa làm mất khả năng “chinh chiến”. Có nhiều trường hợp bị nặng không thể chữa được bắt buộc phải cắt bỏ.

BS Nguyễn Thế Lương từng cho biết, cách đây vài năm, ca cấp cứu tối mùng 2 Tết tiếp nhận một thanh niên 28 tuổi nhập viện trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt, lấm tấm mồ hôi, chân tay lạnh ngắt. Nhịp tim đo được trên 100/phút. Bác sĩ lập tức cắm dịch truyền nước bù điện giải. Có lẽ do còn trẻ nên anh ta hồi phục nhanh. Bác sĩ theo dõi qua đêm hôm đó, sáng hôm sau cho bệnh nhân về với lời dặn dò: Tạm thời kiêng 4, 5 hôm, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, nên mở rộng sang các hoạt động khác như đi thăm họ hàng, tránh cả ngày chỉ tập trung vào yêu.

Câu chuyện của bệnh nhân cấp cứu tối mùng 2 Tết này cũng là hậu quả không hiếm gặp của những cặp đôi xa nhau quá lâu. Lấy nhau 2 năm nhưng thời gian ở gần nhau chỉ có vài tháng. Bởi vậy mỗi lần gặp nhau là quần quật cả một ngày cho bõ những lúc xa cách. Tuy nhiên, ngày thường còn phải đi làm, dịp Tết thì khác. Vợ chồng trẻ ở riêng lại chưa có con, lâu ngày gặp nhau cứ như khát nước mà càng uống lại càng khát.

Lời kể chính xác mà bác sĩ được nghe là câu chuyện diễn ra từ trưa 30 đến tối mùng 2. Như vậy là hầu như trong 50 giờ đồng hồ, họ chỉ làm mỗi một việc, ngày chỉ ăn có một bữa. Ban đầu còn đếm được, sau thì không đếm nổi. Chắc quãng 24-25 lần gì đó, bệnh nhân ngượng nghịu tự thú với bác sĩ. Cô vợ thì vẫn phởn phơ còn anh chồng suy kiệt, xỉu đi, phải nhập viện cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Thế Lương cũng cho biết, việc quan hệ tình dục quá nhiều sẽ làm cơ thể mệt mỏi, tinh khí suy hao, khí huyết hư tổn... Nó có thể dẫn đến nhiều tác hại như thiếu khí, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, suy kiệt sức khỏe, sụt giảm về trí tuệ... Cùng với việc suy giảm sức khỏe, quan hệ quá nhiều còn dẫn đến tình trạng rối loạn cương, xuất tinh sớm ở nam giới, viêm nhiễm âm đạo ở nữ giới... Điều này là một trong những nguy cơ dẫn đến các căn bệnh nguy hiểm về sức khỏe giới tính và sinh sản. Tần suất gần gũi nhau quá nhiều, sẽ gia tăng sự kiểm soát của các cơ quan thần kinh làm tăng thêm gánh nặng cho các cơ quan sinh dục ở cả nam và nữ, từ đó dẫn đến suy giảm các chức năng của cơ quan này, do đó lão hóa sớm hơn.

Đó là còn chưa kể tới, nếu yêu quá độ thì độ mãn nguyện giảm thấp: Bất kể nam nữ, khi yêu lặp lại nhiều lần, lần thứ 2 hoặc lần thứ 3, thứ 4 thì mức độ mãn nguyện đều kém hơn lần trước đây, như vậy dễ gây ảnh hưởng tâm lý, tự mình cho rằng khả năng giới tính của mình có vấn đề. Nghiêm trọng hơn, nó còn có thể dẫn đến một số bệnh lý về tâm thần như lệch lạc tình dục, tâm thần phân liệt, rối loạn nhân cách chống đối xã hội, rối loạn nhân cách ranh giới, rối loạn trầm cảm...

Từ đó có thể kết luận việc quan hệ quá thường xuyên không phải là ý tưởng tốt, đặc biệt cho cánh mày râu. Nghiên cứu cho thấy, nam giới thường gặp nhiều trở ngại trong những lần quan hệ tiếp theo nếu tần suất quá dày. Thậm chí không nhận được cảm xúc và niềm hạnh phúc lẽ ra phải có, độ hài lòng giảm đi rõ rệt.

Quan hệ tình dục cũng làm tăng nhịp tim, tăng nhiệt độ cơ thể, dẫn đến tình trạng mất nước, hình thành lactic hoặc axit lactic trong cơ bắp và có hiện tượng co thắt cơ bắp như khi tập thể dục... Khi các hiện tượng trên diễn ra liên tục và quá đà, nó có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng và các căn bệnh nguy hiểm như trầy xước, đau nhức “cô bé” hay “cậu bé”, viêm nhiễm phụ khoa, đau cột sống, huyết áp tăng cao dẫn đến các căn bệnh về tim mạch... Đi kèm theo đó là nguy cơ vô sinh.

Theo các chuyên gia, việc quan hệ quá nhiều khiến cho lượng tinh trùng không được cung cấp đầy đủ số lượng, chất lượng, ảnh hưởng đến thụ tinh. Nó khiến cho sự phát triển của tinh binh bị giảm sút và không có thời gian để phát triển bình thường trở lại. Nếu không được chữa trị kịp thời, nó có thể gây nên những hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với sức khỏe sinh sản, thậm chí còn có thể dẫn đến vô sinh.

Vậy quan hệ tình dục bao nhiêu là đủ? Vấn đề không phải là thời gian bao nhiêu lâu, chất lượng hay số lượng mà điều quan trọng là hai người có thực sự cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với nhau hay không.

Ngoài ra, cũng do quá nhiệt tình hoặc thử một tư thế “quá độc” khi yêu nên đã có không ít trường hợp nữ giới suýt bị… lòi ruột ra ngoài. Đây là trường hợp gây sốc cho bác sỹ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Trung tâm Y khoa Thái Hà, Hà Nội) bởi cô gái bị chảy máu rất nhiều, vùng kín bị tổn thương nặng nề, cùng đồ bị thủng (cùng đồ là nơi âm đạo bám vào tử cung theo đường vòng), mỡ bụng bị lòi ra ngoài… có thể nhìn thấy cả ruột.

Suýt mất mạng vì sốc đột ngột khi yêu

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi - Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết cách đây nhiều năm khi ông còn làm ở một phòng khám gần Bệnh viện E, Hà Nội, lúc phòng khám vừa mở cửa, bác sĩ chưa kịp mặc trang phục thì ông thấy một đôi nam nữ đang xuống taxi, người nữ đỡ người nam dìu vào phòng khám kêu cấp cứu. Lúc ấy, bác sĩ chạy ra đỡ vội. Chàng trai mặt trắng bệch, mạch đập chậm, thân thể chỉ được quấn tạm chiếc chăn.

Sau một hồi cấp cứu, truyền dịch và tiêm thuốc trợ sức cho bệnh nhân, bệnh nhân mới tỉnh lại. Lúc này, người bạn gái mới kể về tai nạn xảy ra bất ngờ. Hai vợ chồng họ lên Hà Nội để chuẩn bị chia tay người vợ đi nước ngoài xuất khẩu lao động vài năm. Họ thuê nhà nghỉ ở khu vực Cổ Nhuế để nghỉ ngơi. Người vợ cho biết 3 hôm nữa sẽ bay. Vì thế, vợ chồng muốn có không gian riêng nên thuê nhà nghỉ ở. Được hai hôm đã xảy ra sự việc.

Theo như lời chị vợ, họ yêu nhau với tần suất 5-7 lần một ngày. Mỗi lần mệt, không còn sức chồng chị lại dùng thuốc trợ sức rồi đủ kiểu, miễn sao họ có thể “yêu” để bù cho ngày tháng xa cách sắp tới. Đến buổi sáng, vừa quan hệ với vợ xong, người chồng nằm vật ra giường kêu mệt và lạnh. Lúc ấy, vợ đắp cho hai chiếc chăn vẫn lạnh. Da tái nhợt, chân tay lạnh toát. Người vợ lo lắng gọi nhân viên nhà nghỉ giúp đỡ gọi taxi. Vì không kịp nên chị chỉ lấy tạm chiếc chăn quấn cho chồng rồi đưa đến phòng khám gần nhất.

Bác sĩ Lợi cho biết trường hợp này bị sốc đột ngột do mất sức khi yêu. Có nhiều trường hợp vì yêu quá độ hoặc yêu cấp tập dẫn đến tai nạn đáng tiếc trên.

Trường hợp của chồng chị Lê Thúy An trú tại Vũ Thư, Thái Bình là điển hình. Chồng chị An đã có một đời vợ. Sau khi ly hôn 3 năm sau anh mới cưới chị An về. Đêm tân hôn, anh hồi hộp mong chờ vì mình sắp được làm chồng lần nữa. Nhưng do buổi chiều uống nhiều rượu, khi vừa yêu vợ thì anh đã gục ngay trên bụng vợ, người lạnh toát, da trắng bệch. Chị An vội vàng ra gọi mẹ chồng vào giúp đỡ. Bà cụ lấy ít gừng giã ra, chị An đổ gói sâm mua từ mấy hôm trước cho anh uống. Nhờ thế mà cứu được chồng khỏi nguy cơ tử vong. Sau đó chị gọi xe cấp cứu đưa chồng lên Bệnh viện tỉnh. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết chồng chị bị “thượng mã phong”.

Sau này, mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, chị An đều rất lo lắng sợ tai nạn xảy ra lần nữa. Sức khỏe của chồng chị cũng giảm sút đi rất nhiều. Nói về trường hợp của chồng chị An, bác sĩ Lợi cho biết do mất sức sau đám cưới, lâu ngày không quan hệ nên anh bị căng thẳng.

Cách cấp cứu thượng mã phong: Chị em nên học

Trao đổi với chúng tôi, lương y Vũ Quốc Trung (Hà Nội) cho biết, thượng mã phong là một cách nói phổ thông. Trên thực tế là hiện tượng bị sốc đột ngột, xử lý không thỏa đáng có thể dẫn đến đột tử. Phần nhiều xảy ra ở nam giới mới lấy vợ có thể chất yếu đuối hoặc mắc bệnh mãn tính, có thể xảy ra ở nam giới lâu ngày mới gặp vợ.

Thượng mã phong - đông y gọi là thoát tinh hoặc thoát dương. Đây là hiện tượng nam giới vốn tư chất yếu đuối, lại thêm mệt mỏi quá sức căng thẳng tinh thần, sinh hoạt tình dục quá nhiều lần dẫn đến mức thận khí tổn thất, tinh tiết ra liên tục gây ra khiến sắc mặt trắng bệch, thở ngắn, tay chân co giật, lạnh toàn thân, mạch đập vô cùng yếu.

Khi có các triệu chứng biểu hiện trên người vợ cần nghĩ ngay ra đó là hiện tượng thượng mã phong và nạn nhân có thể nguy hiểm tới tính mạng. Theo thạc sĩ Trung các chị em phụ nữ cần tìm hiểu về các biện pháp sơ cứu thượng mã phong và các bài thuốc đơn giản gối đầu giường để khi có tai nạn xảy ra có thể cấp cứu kịp thời, giúp nạn nhân thoát được nguy cơ trụy mạch tử vong.

Phương pháp cấp cứu thượng mã phong, theo lương y Vũ Quốc Trung, người nữ không nên sợ hãi, bối rối, hãy nhanh chóng dùng kim bạc hoặc một thứ kim loại có đầu tù như kẹp tóc chọc mạnh vào xương cụt (huyệt trường cường) của người chồng đồng thời lấy móng tay ấn vào huyệt nhân trung (Huyệt nằm ở vùng rãnh mũi – môi) làm cho tri giác phục hồi nhanh chóng. Một mặc làm hô hấp nhân tạo rồi nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Tuyệt đối không được do tâm lý xấu hổ mà không dám hô hấp nhân tạo, làm chậm cấp cứu dẫn tới tử vong.

Nếu tình hình cho phép, có thể dùng sâm phụ bao gồm nhân sâm 12 g, phụ tử chín 9 g hoặc thang hồi dương cấp cứu gồm phụ tử 9 g, gừng khô 5 g, bột nhục quế 3 g sắc uống.

Để đề phòng thượng mã phong, lương y Vũ Quốc Trung cho biết cả hai vợ chồng đều cần phải có một số hiểu biết nhất định, kiêng giao hợp trong tình trạng mệt mỏi, quá sức, thể lực yếu, bệnh đã lâu. Ngoài ra, trong đêm tân hôn hoặc lâu ngày mới gặp mặt không nên uống quá nhiều rượu trước khi giao hợp. Không nên quá căng thẳng về tinh thần, ham muốn quá mạnh mẽ.

