Muốn "lửa yêu" mãi nồng nàn, mỗi cặp vợ chồng cần đọc những cách sau

Yếu tố tâm lý

Tình cảm của hai người ngày càng nhạt có thể là do một trong hai người quá vô tâm khiến vợ/chồng cảm thấy cô đơn, tủi thân đến nỗi mất dần tình cảm. Tình trạng này kéo dài, họ sẽ chán chường, dễ nghĩ đến chia tay vì ai mà chẳng muốn được yêu thương và quan tâm. Do bạn hoặc người ấy hay ghen, ích kỷ, bảo thủ nên khiến đối tác thấy ngột ngạt. Hoặc là vì tình yêu của bạn đã quá lâu không được hâm nóng bằng ngọn lửa yêu thương. Dù vì lý do gì thì những hành động trên sẽ gặm nhấm dần tình cảm của nhau, làm cho nhau thêm mệt mỏi…

Yếu tố tâm lý là vật cản lớn nhất trong tình cảm lứa đôi. Khi tình yêu đang nguội, cần biết cách hâm nóng lại. Cần bỏ qua những suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ cá nhân, chỉ muốn hưởng thụ khi yêu. Cả hai đều phải nghĩ rằng điều mình mong muốn cũng là điều mà bạn tình cũng đang mong đợi. Do vậy việc làm đối phương hài lòng, hứng khởi sẽ truyền lửa yêu cho mình và cả hai cùng có cảm giác viên mãn.

Tình yêu nhạt dần còn bởi quá lâu rồi bạn không cần biết vợ/ chồng mình nghĩ gì. Hãy nói cho người ấy những việc bạn đang gặp phải, những điều mình đang mong chờ và không quên hỏi người ấy có đang gặp những chuyện vui hay không vui, để đối tác đỡ cảm thấy bị cô đơn. Sự chia sẻ trong chuyện yêu là điều rất cần thiết cho bữa tiệc yêu thêm hoàn hảo.

Stress- căng thẳng- một nguyên nhân làm giảm ham muốn

Vì vậy, trong cuộc sống cần luôn tôn trọng nhau (sở thích, thói quen, tính cách của nhau), luôn ủng hộ nhau, thể hiện được sự quan tâm (bất kể một ai khi yêu cũng muốn được người yêu mình quan tâm, bởi khi đó họ cảm thấy được sự an toàn, và họ sẽ luôn yên tâm khi ở bên bạn), tin tưởng và luôn biết cách làm mới tình yêu của mình…

Bệnh tật và thuốc

Bệnh tật và tình dục có liên quan mật thiết với nhau. Một cơ thể khỏe mạnh cường tráng, đi liền với nó là khả năng tình dục sung mãn. Ngược lại, khi mắc bệnh sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng tình dục, một yếu tố rất quan trọng để giữ lửa yêu trong cuộc sống vợ chồng.

Các bệnh mạn tính như bệnh xương khớp, đái tháo đường, các bệnh về tim mạch… là thủ phạm gây trục trặc cho đời sống tình dục nhất là ở tuổi trung niên. Chứng đau trong bệnh xương khớp luôn là nỗi ám ảnh với đàn ông khi quan hệ tình dục. Các bệnh khớp thường gây trở ngại trong sinh hoạt chăn gối, vì sau mỗi lần hoạt động tình dục sẽ gây đau đớn, ê ẩm, uể oải kéo dài làm người bệnh sợ quan hệ tình dục, dần dà không còn ham muốn. Bệnh đái tháo đường có thể làm giảm ham muốn tình dục một cách trực tiếp bởi nó hủy hoại các mạch máu, ngăn cản các dòng máu đến các cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả cơ quan sinh sản. Phụ nữ mắc đái tháo đường, lượng máu đến cơ quan sinh dục không đầy đủ, làm giảm tiết dịch âm đạo, giảm ham muốn... Các bệnh tăng huyết áp, mạch vành cũng gây khá nhiều rắc rối trong chuyện này như giảm ham muốn, rối loạn cương (ở nam giới), gây khô âm đạo, đau, khó chịu khi “yêu”, rối loạn cảm giác lúc đạt cực khoái (ở nữ giới)…

Hiện nay, các chứng rối loạn tình dục cũng xảy ra phổ biến ngay cả với những người trẻ tuổi. Thường gặp như: Rối loạn về ham muốn (ít, giảm ham muốn hoặc ham muốn quá nhiều), rối loạn hưng phấn, rối loạn khoái cực và nhất là rối loạn cương dương (yếu sinh lý, liệt dương), xuất tinh sớm… Những vấn đề này làm cho người đàn ông mất tự tin, không thỏa mãn được cảm xúc thăng hoa trong cuộc sống vợ chồng, làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình.

Một vấn đề nữa mà nhiều người không nhận ra là một số loại thuốc mà họ hoặc bạn đời đang dùng có ảnh hưởng đế đời sống tình dục của họ. Trong quá trình dùng thuốc mà thấy “chuyện ấy” bị suy giảm thì cần phải nghĩ rằng thủ phạm có thể là do thuốc gây ra.

Vì vậy, khi có bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe, người bệnh cần được đi khám sớm để tìm ra nguyên nhân và có phương pháp điều trị bệnh kịp thời, tránh những hệ lụy xấu cho sức khỏe, trong đó có việc giữ gìn “lửa yêu” trong cuộc sống vợ chồng. Cần trao đổi cởi mở với chuyên gia y tế về những gì đang xảy ra, nhất là với những vấn đề “tế nhị, khó nói” để được chẩn đoán và lựa chọn điều trị kịp thời. Việc khám sức khỏe định kỳ và trao đổi thường xuyên với bác sĩ là một việc làm cần thiết; tuân thủ dùng thuốc và thực hiện những lời khuyên của chuyên gia y tế; theo dõi những bất lợi có thể xảy ra trong quá trình sử dụng thuốc, trong đó có vấn đề suy giảm tình dục để thông báo kịp thời cho bác sĩ biết.

Thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau làm tăng lửa yêu.

Dinh dưỡng và luyện tập

Mặc dù có rất nhiều loại thuốc và phương pháp điều trị có thể làm tăng sự ham muốn tình dục, song chế độ ăn uống vẫn được xem là cách tốt nhất khi đề cập đến vấn đề nhạy cảm này. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra các thực phẩm có thể kích thích ham muốn của bạn như hàu, sô-cô-la… sẽ tạo ra sự lãng mạn và phát huy khả năng của bạn trong phòng ngủ. Phụ nữ tiêu thụ ít nhất một thỏi sô-cô-la mỗi ngày có ham muốn cao và chức năng tình dục tốt hơn những người không ăn.

Nên ăn những thức ăn giàu vitmain và khoáng chất như vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin C, kẽm, selenium… giúp cho các tuyến nội tiết hoạt động tốt. Vì nếu thiếu hụt các nội tiết tố (hormon) đặc biệt ở tuyến yên có thể dẫn đến cơ quan sinh dục kém phát triển, mãn kinh sớm và bất lực ở nam giới…

Bên cạnh đó, bạn cần hạn chế những thực phẩm có ảnh hưởng đến ham muốn và sức khỏe như cà phê, rượu, chất béo bão hòa… Chế độ ăn uống không lành mạnh này sẽ làm tăng cholesterol và triglyceride trong máu, gây xơ vữa mạch máu, nhất các mạch nhỏ trong dương vật. Nếu máu không lưu thông tốt sẽ gây giảm ham muốn tình dục và rối loạn cương dương.

Một cách khác để tăng sức khỏe tình dục là luyện tập thể dục. Đây là một hoạt động không thể thiếu nếu muốn duy trì cuộc sống khỏe mạnh và hào hứng trong chuyện chăn gối. Tập thể dục giúp cho cơ bắp săn chắc, dẻo dai, tăng thẩm mỹ, tăng sự hấp dẫn giới tính. Một người béo bệu, mau mệt không thể là một người bạn tình tuyệt vời được.

Tóm lại, nếu bạn muốn thúc đẩy phản ứng tình dục của bạn, hãy bắt đầu bằng cách tăng cường dinh dưỡng bổ sung và kế hoạch tập luyện. Đây là cách dễ thực hiện lại rẻ tiền nhất để giải quyết vấn đề tình dục của bạn.

Theo Sức Khỏe & Đời Sống