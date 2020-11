Khi lên giường đàn ông có 4 “vùng cấm” mà phụ nữ đừng dại dột khuấy động, nếu không muốn anh ấy tái mặt sập cửa bỏ đi ngay lập tức

Đã là phụ nữ thì chị em nên học cách cư xử một cách tinh tế. Không chỉ trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc và trong các mối quan hệ. Mà còn trong cả thời điểm bạn cùng người đàn ông của mình tận hưởng những giây phút nồng nàn trên giường.

Phụ nữ có biết, khi lên giường thì đàn ông có 4 điều cấm kỵ mà bạn không nên chạm vào. Nếu bạn nhắc đến, khuấy động chúng lên thì đàn ông sẽ cực kỳ khó chịu và phản cảm. Thậm chí có thể khiến anh ấy tái mặt sập cửa bỏ đi ngay lập tức.

Nhắc đến người tình cũ của mình

Đâu chỉ có phụ nữ mới hay ghen, bực bội với những người phụ nữ đã từng đi qua đời người đàn ông của mình. Đàn ông cũng không bao giờ muốn nghe về tình cũ của bạn gái/vợ. Nhất là khi hai người đang giữa màn ân ái nồng nàn.

Trong cuộc sống đời thường, anh ấy có thể chấp nhận chuyện bạn thi thoảng nhắc về tình cũ. Thế nhưng việc nói về tình cũ khi hai người đang ở trên giường, dù vô tình hay cố ý thì thật sự là một điều cấm kỵ. Dẫu anh ấy có yêu bạn và dễ tính, bao dung đến đâu cũng sẽ lập tức mất sạch hứng thú đấy.

Chê bai hoặc so sánh kỹ năng phòng the của anh ấy với người khác

Kỹ năng phòng the của đàn ông không phải là thứ có thể chê bai, dù thật sự nó rất tệ đi chăng nữa. Khả năng tình dục cũng như sự sĩ diện của đàn ông, là những thứ cực kỳ mỏng manh, nhạy cảm mà bạn cần phải đối xử thật nhẹ nhàng, tinh tế với chúng.

Song điều đó không có nghĩa bạn phải chấp nhận mọi thứ. Hãy nhẹ nhàng góp ý với anh ấy những điểm bạn cảm thấy chưa vừa lòng, để hai người được hòa hợp hơn trong chuyện tình dục.

Và đặc biệt, phụ nữ nên nhớ, đừng bao giờ so sánh anh ấy với bất cứ người tình cũ nào của bạn hoặc một nhân vật vu vơ bạn xem trong các đoạn phim người lớn.

Sự so sánh luôn là điều không hề dễ chịu gì với người bị mang ra so sánh. Nhất là trong chuyện tế nhị này thì sự so sánh của bạn chẳng khác gì khối thuốc nổ khiến mối quan hệ của hai người vỡ tan thành từng mảnh.

Hỏi vay tiền hoặc đòi quà khi vừa kết thúc màn ân ái

Khi lên giường thì hãy chỉ nói chuyện yêu đương và những vấn đề vui vẻ. Những câu chuyện chứa đựng cảm xúc bực bội, tức tối sẽ phá hỏng không khí màn ân ái. Còn nếu kết thúc cuộc làm tình mà bạn hỏi vay tiền hoặc nhắc đến quà cáp thì anh ấy sẽ phản cảm lắm đấy.

Hành động đó của bạn khiến anh ấy có cảm tưởng chuyện quan hệ tình dục trở thành một màn đổi chác tình - tiền giữa hai người. Bạn lên giường với anh ấy không phải vì tình yêu mà vì để đạt được nhu cầu về vật chất.

Nếu mối quan hệ của hai người đủ thân thiết và bạn muốn nhờ anh ấy giúp đỡ về mặt tiền bạc, hãy chọn một thời điểm khác mà không phải khi hai người đang trên giường nhé. Nếu anh ấy yêu thương và quan tâm đến khó khăn của bạn, chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối đâu.

Bắt anh ấy hứa hẹn về đám cưới

Chuyện ấy là sự thăng hoa của tình yêu, là một trong những hành vi lãng mạn, nồng nàn cảm xúc của những cặp đôi yêu nhau. Tình dục là sự tự nguyện, cho đi và nhận lại từ cả hai phía, nó chưa bao giờ là công cụ để ràng buộc trách nhiệm của người đàn ông.

Do đó nếu khi hai người trên giường mà bạn liên tục bắt anh ấy phải cam kết về đám cưới thì sẽ khiến người đàn ông cảm thấy sợ hãi đấy. Dẫu cho anh ấy thật lòng yêu bạn và nghiêm túc trong mối quan hệ, thì chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Hai người có thể chia tay vì nhiều lý do khác nhau mà chẳng có đám cưới nào cả.

Bị nhắc về đám cưới trong lúc nồng nàn khiến đàn ông cảm thấy vô cùng áp lực và khó chịu. Tựa như bạn đang gửi cho anh ấy thông điệp, rằng đã lên giường với bạn thì chắc chắn phải cưới bạn vậy.

Hãy để mọi thứ tự nhiên, khi tình yêu đủ lớn thì anh ấy sẽ nguyện gắn bó cả đời với bạn mà chẳng cần một lời giục giã, gợi ý nào cả.

An Du