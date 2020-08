Khi “cậu nhỏ” cong vẹo...

Vì sao dương vật bị cong?

Trong tình trạng bình thường, “cậu nhỏ” của nam giới khi cương lên sẽ có trục thẳng (điểm gốc dương vật và điểm đầu dương vật cùng nằm trên một mặt phẳng). Khi “cậu nhỏ” cương lên hơi lệch về bên trái, bên phải hoặc lên trên, xuống dưới chút đều được coi là bình thường và sẽ không gây ảnh hưởng gì đến sinh hoạt tình dục. Dương vật được coi là cong khi điểm gốc của dương vật và điểm đầu dương vật tạo thành một đường cong.

Các trục trặc về sức khỏe tình dục luôn là lo lắng của nam giới.

Khi dương vật bị cong thực sự, đó là biểu hiện của bệnh xơ cứng vật hang - một bệnh lành tính. Bệnh xuất hiện do các mảng xơ hoặc cục xơ cứng phát triển giữa hai lớp áo của tổ chức cương ở dương vật (vật hang) gây co kéo và dính chắc làm cho dương vật cong và biến dạng khi cương lên. Mảng xơ này phát triển trong lớp mô cương (vật hang) và có thể nằm ở mặt lưng hay mặt bụng của dương vật. Bệnh tiến triển từ từ hay đột ngột với mức độ từ nhẹ đến nặng. Trong một số trường hợp nặng, mảng xơ cứng co kéo làm cho dương vật cong, gập và gây đau mỗi khi cương làm cản trở hoạt động tình dục của người bệnh. Khi mảng xơ phát triển ở mặt lưng dương vật sẽ làm cho dương vật cong gấp khúc lên trên; còn khi nó phát triển ở mặt bụng của dương vật sẽ làm cho dương vật cong gấp khúc xuống dưới. Cũng có thể mảng xơ nằm ở cả hai mặt làm cho dương vật lồi lõm và ngắn lại. Khi các mảng xơ hóa đã được tạo ra, ta có thể sờ thấy những cục nhỏ hoặc một mảng sợi dài dọc theo thân dương vật lạo xạo ở dưới da chỗ biến dạng, rõ nhất là lúc dương vật cương cứng, dương vật bị cong vẹo và thường ngắn lại, khả năng cương có thể bị rối loạn.

Có nhiều giả thiết về nguyên nhân gây cong vẹo dương vật: mảng xơ phát triển sau các chấn thương (bẻ cong hay va đập mạnh, có thể là cấp tính hoặc mạn tính lâu ngày do quan hệ tình dục). Xơ cứng dương vật cũng có thể do rối loạn cơ chế tự miễn của cơ thể hoặc do các nguyên nhân di truyền, rối loạn tổng hợp sợi collagen, do tác dụng phụ của thuốc. Cơ chế gây bệnh có thể do phản ứng tạo xơ bất thường dưới tác động của những vi chấn xảy ra khi massage mạnh lúc thủ dâm hoặc dùng tay bẻ dương vật, dương vật bị gập lại khi giao hợp... Những chấn thương này lặp đi lặp lại, có thể gây một số vết rách trong lớp mô này, hai lớp sợi dọc và sợi ngang của lớp vỏ bao quanh thể hang bị tách ra gây viêm rồi tạo xơ. Những sợi xơ mới sắp xếp lộn xộn, đồng thời các vi huyết quản cũng có thể bị tổn thương gây xuất huyết. Sự tạo sẹo bất thường này là nguyên nhân hình thành những mảng dày, cứng bên dưới da. Chính mảng mô sợi này làm dương vật không thể co giãn như lúc cương bình thường.

Tác hại do dương vật cong

Dấu hiệu của xơ cứng vật hang thường thấy là dương vật bị cong từ từ hoặc vặn lại thành góc, lúc cương cứng bị đau, do các mảng mô sợi dưới da dương vật dày lên. Bệnh nhân có cảm giác đau, khi dương vật cương, cong vẹo hoặc biến dạng, viêm dưới da vùng quanh mô sẹo. Người bị dương vật cong thường xuyên bị đau tức ở trong dương vật do mảng xơ co kéo các tổ chức xung quanh làm cho máu khó lưu thông trong vật hang. Về hình dáng, do cong nên dương vật bị biến dạng khiến chỗ to, chỗ nhỏ, lồi lõm và chiều dài bị co ngắn lại. Khi bị bạn tình sờ vào dương vật, sẽ dễ dàng nhận thấy chỗ lồi chỗ lõm do các mảng xơ phát triển không đều, khiến nam giới cảm thấy xấu hổ, nhiều trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý đến mức nam giới không dám quan hệ tình dục. Khi giao hợp, dương vật quá cong gây ra một góc 20, 30 độ, thậm chí là 40 độ khiến khó khăn khi giao hợp và khiến nam giới bị đau, đồng thời bạn tình cũng cảm thấy ức chế tâm lý, giao hợp không có chất lượng do đau. Nhiều trường hợp cong dương vật ảnh hưởng khả năng cương, gây hạn chế cho sinh hoạt tình dục. Khi dương vật đã bị cong lại càng hạn chế sờ bẻ nắn. Cần có tư thế giao hợp phù hợp, tránh các sang thương cho dương vật, dẫn đến cong vẹo. Khi thấy có biểu hiện bất thường ở cậu nhỏ thì cần đi khám để được điều trị kịp thời.

Theo BS. Đặng Lan/SK&ĐS