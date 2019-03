Đột tử khi 'yêu', vì sao?

Bệnh tim mạch là nguyên nhân chủ yếu

Lâu nay, khi nhắc đến đột tử trong sinh hoạt tình dục, mọi người thường nghĩ ngay đến chứng thượng mã phong là tình trạng tử vong do dương khí bị thất thoát khi tinh dịch tiết ra quá nhiều. Tuy nhiên, theo những thống kê mới nhất về các trường hợp tử vong hoặc có biến cố về sức khỏe do quan hệ tình dục thì bệnh tim mạch lại chiếm nguyên nhân chủ yếu, là nguyên nhân đột tử thường gặp nhất. Nguyên nhân sinh ra bệnh là hưng phấn quá độ trong quá trình sinh hoạt tình dục dẫn đến tắc cơ tim cấp tính gây tử vong. Một học giả Nhật Bản đã tiến hành phân tích điều tra phát hiện tỉ lệ nam giới đột tử ở độ tuổi 30 - 50 cao nhất, bình quân là khoảng 46 tuổi. Đột tử do bệnh tim mạch, ngoài bệnh tắc cơ tim cấp tính, thường gặp là điện cơ tim không ổn định dẫn đến mất cân bằng nhịp đập tim nghiêm trọng.

Rối loạn nhịp tim là tên gọi chung cho một nhóm bệnh do nhịp tim bị rối loạn bất bình thường gây ra. Tùy theo nhẹ hay nặng, những bệnh này có thể chỉ gây chóng mặt, đánh trống ngực nhưng cũng có thể làm bất tỉnh hay đột tử. Phần lớn bệnh nhân trải qua các triệu chứng như tim đập nhanh, cảm giác tim đập thình thịch hoặc rung lồng ngực, choáng váng, hụt hơi hoặc đau thắt ngực. Rối loạn nhịp tim có thể được phân thành nhiều loại như loạn nhịp nhanh hay chậm. Biến chứng thường gặp như máu không di chuyển linh hoạt, phát sinh đông máu trong tâm nhĩ. Cục máu đông có thể lảng vảng trong động mạch và đi lên não gây chứng tai biến mạch máu não. Ngoài ra, khi tim đập nhanh lại thiếu máu tiếp tế có thể gây nhồi máu cơ tim. Khi tim suy yếu có thể xuất hiện hiệu chứng suy tim, đột tử do tim mất chức năng, rất có thể là do dày lên hoặc cấu trúc bất thường của cơ tim. Ngoài ra, bất thường của các xung điện cũng làm đảo lộn nhịp đập tự nhiên của trái tim và gây ra tai họa.

Người mắc bệnh tăng huyết áp, mạch vành và các bệnh tim mạch khác do hưng phấn cao độ có thể gây huyết áp tăng đột ngột, tim hoạt động quá tải, co thắt mạch máu làm cho huyết quản não nứt vỡ hoặc nhồi máu cơ tim, từ đó gây đột tử.

Lạm dụng rượu bia và thuốc kích dục là những nguyên nhân dễ gây đột tử khi “yêu”.

Lượng magie trong máu thấp

Nghiên cứu gần đây chứng minh rằng, đột tử trong quan hệ tình dục cũng có liên quan đến lượng magie trong máu thấp. Chứng magie trong máu thấp có thể gây nên điện cơ tim không ổn định, dưới kích thích của nhân tố thần kinh và hưng phấn thần kinh giao cảm dễ dàng xảy ra sự chấn động cho tim. Việc sử dụng lâu dài thuốc lợi tiểu có thể dẫn đến lượng magie trong máu thấp. Trường hợp vận động mạnh và lao động thể lực nặng nhọc có thể khiến tiêu hao lượng magie nhiều. Những nhân tố này có thể ảnh hưởng đến tính ổn định của cơ tim, dễ dẫn đến đột tử.

Lạm dụng thuốc kích dục

Có người tin rằng, muốn tăng cường khả năng “yêu” thì dùng thuốc tráng dương để kích dục. Các thuốc kích dục nam gây cương cứng dương vật từ tác động cơ học của đường tiết niệu hay bàng quang. Dần dần nó làm cho đường tiết niệu và bàng quang yếu đi, cảm giác của dương vật bị mất dần, gây liệt dương, vô sinh… Sau khi uống thuốc này, có thể làm cho dục vọng bốc đồng quá mức, khi yêu dùng lực quá mạnh, hành động “yêu” mãnh liệt. Thuốc kích dục có thể dẫn đến trụy tim mạch ngay trong khi quan hệ, nhẹ hơn thì bị đau đầu dữ dội, hoa mắt chóng mặt và cực kỳ mệt mỏi, dễ gây ra đột tử ngay trong khi đang ân ái.

Đang ốm bệnh, mệt mỏi hoặc căng thẳng thần kinh

Khi một trong hai người đang mắc bệnh, thể lực kém, nếu cứ cố yêu sẽ gây tổn thương sức khỏe nghiêm trọng. Vì khi bị bệnh, chức năng điều tiết sinh lý không còn trong trạng thái bình thường, lại thêm mất sức khi quan hệ tình dục dễ lịm dần khi đang ân ái. Hơn nữa, quan hệ tình dục khi thần kinh căng thẳng hay tâm trạng và cảm xúc bất ổn, mệt mỏi cao độ sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe.

“Yêu” sau khi uống rượu

Có một số người thường nhấm nháp ít rượu vì thấy tăng hưng phấn, ham muốn nhưng đó chỉ là bề ngoài. Rượu bia nếu dùng chút ít có thể làm tăng ham muốn, nhưng lạm dụng quá nhiều, quá say có thể dẫn đến thảm họa. Cồn, rượu kích thích mạnh mẽ có thể làm cho lưu lượng máu tăng nhanh, huyết áp tăng cao, lại cộng thêm kích thích hưng phấn làm cho nhịp tim đập bất thường ảnh hưởng xấu đến tim và não, dễ gây đột quỵ.

Ham muốn quá cao

Những người có ham muốn tình dục quá cao (high libido) đến mức nghiện tình dục có thể quan hệ tình dục nhiều lần trong nhiều ngày liên tục. Như vậy rất hại sức khỏe, thậm chí suy kiệt sức lực và có thể dẫn đến tử vong.

Theo B.S Đặng Lan (Sức Khỏe & Đời Sống)