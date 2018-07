Cực khoái ở nam và nữ có khác nhau không: Cùng khám phá để cuộc 'yêu' thêm nồng cháy!

Tình dục là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nhưng hầu hết chúng ta không dành nhiều thời gian tìm hiểu cơ thể thay đổi như thế nào trong quá trình quan hệ tình dục.

Hai chuyên gia tình dục học là Master và Johnson đã đưa ra thuật ngữ "chu trình phản ứng tình dục" để định nghĩa về các quy trình thay đổi diễn biến của cơ thể khi một người được kích thích và thực hiện các hành vi tình dục (giao hợp, thủ dâm, màn dạo đầu...)

Chu trình phản ứng tình dục của con người được chia thành 4 giai đoạn: Kích thích, hưng phấn, cực khoái và thoái trào. Tuy nhiên, những giai đoạn này không hề tách biệt rạch ròi với nhau mà tiếp diễn liên tục, tạo thành một quá trình hoạt động tình dục nhất định.

Cả nam và nữ đều trải qua tất cả các giai đoạn nhưng chỉ khác nhau về thời gian. Đàn ông thường lên đỉnh sớm hơn phụ nữ tầm 15 phút. Do đó, việc cả 2 đạt cực khoái cùng một lúc rất khó xảy ra.

Giai đoạn 1: Kích thích

Giai đoạn này thường bắt đầu trong vòng 10 đến 30 giây sau khi cả hai bắt đầu có những kích thích tình dục lẫn nhau, và có thể kéo dài rất lâu từ vài phút đến nhiều giờ tùy sở thích, ý muốn của cặp đôi đó.

Đàn ông: Dương vật trở nên cương cứng và nhô lên. Núm vú cũng có thể trở nên căng cứng.

Phụ nữ: Âm đạo to ra và rộng hơn. Vách âm đạo tiết ra một lượng lớn chất nhờn khiến cho âm đạo luôn ẩm ướt, hai lớp môi bé và môi lớn cũng to hơn và ngực bắt đầu sưng lên.

Cả hai: Nhịp tim, huyết áp và nhịp thở ở cả 2 người đều nhanh hơn.

Giai đoạn 2: Hưng phấn

Những thay đổi trên cơ thể ở giai đoạn kích thích vẫn tiếp tục diễn ra.

Đàn ông: Dương vật càng cương cứng hơn và tinh hoàn sẽ dính vào da bìu.

Phụ nữ: Các môi âm đạo trở nên lớn hơn. Đoạn trên và giữa của âm đạo được mở rộng, còn 2/3 đoạn dưới của âm đạo thì co chặt lại. Âm vật có dấu hiệu co lại. Môi âm hộ hai bên cũng trở nên sẫm màu hơn (mặc dù hơi khó nhận biết).

Đối với phụ nữ chưa có con, môi lớn chuyển từ màu hồng sang màu đỏ tươi. Ở những phụ nữ đã có con, màu sắc sẽ thay đổi từ đỏ tươi đến tím đậm.

Cả hai: Thở và tim đập rất nhanh. Da nổi nốt đỏ trên bụng, ngực, vai, cổ hoặc mặt. Cơ bắp ở đùi, hông, tay và mông sẽ căng lên cũng như bắt đầu co thắt.

Giai đoạn 3: Cực khoái

Đây chính là giai đoạn cao trào nhất của quá trình quan hệ tình dục nhưng cũng là giai đoạn ngắn nhất, chỉ kéo dài có vài giây.

Đàn ông: Trước hết, tinh dịch tập trung vào niệu đạo, làm phát sinh cảm giác cực khoái và có hiện tượng xuất tinh từ dương vật. Trong giai đoạn này, dương vật bắt đầu co rút.

Phụ nữ: 1/3 âm đạo có dấu hiệu co rút mỗi 8/10 giây. Số lượng và cường độ của sự co rút tùy thuộc vào cực khoái mỗi người. Các cơ của tử cung cũng co nhưng hầu như không đáng kể.

Cả hai: Nhịp thở, nhịp tim và huyết áp tiếp tục tăng. Cơ sẽ căng và ứ mạch máu đạt tới đỉnh điểm. Đôi khi tay và chân sẽ co nắm như một phản xạ của cơ trong lúc đạt cực khoái.

Giai đoạn 4: Thoái trào

Đây là giai đoạn cơ thể trở về trạng thái nghỉ ngơi bình thường, có thể kéo dài trong vòng vài phút đến nửa giờ hoặc lâu hơn. Phụ nữ thường mất nhiều thời gian để hồi phục hơn đàn ông.

Đàn ông: Dương vật trở lại trạng thái bình thường và không cương cứng trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này phụ thuộc vào độ tuổi, thể chất và các yếu tố khác.

Phụ nữ: Tử cung và âm vật cũng trở lại vị trí bình thường. Một số người có thể được bạn tình kích thích thêm và đạt cực khoái bổ sung.

Cả hai: Các bộ phận giảm sưng, nốt đỏ biến mất và các cơ được thả lỏng.

