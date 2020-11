"Hôm ấy sau khi kết thúc đám tiệc, chúng tôi ngay lập tức để lại mọi việc cho người nhà giải quyết nốt, bắt xe ra khách sạn đã đặt trước. Ngay khi bước vào phòng, anh đã tấn công tôi cuồng nhiệt. Nhưng mọi chuyện trở nên khủng khiếp với tôi thời điểm đó khi bỗng dưng anh cứng đờ người. Tôi hốt hoảng nhưng chợt nhớ ra lời mẹ dặn dò và những kiến thức đã đọc rất nhiều trước đó nên kịp trấn tĩnh lại. Tôi lấy móng tay ấn thật mạnh vào vùng xương cụt của chồng và giải cứu anh. Chúng tôi đã có một đêm nhớ đời như thế!"

Câu chuyện chị Hoài Thương (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ như một kỷ niệm vui của hai người. Nhưng nó cũng phản ánh một trong những "tai nạn phòng the" dễ gặp, ấy là chứng thượng mã phong.

Ảnh minh họa.

Thượng mã phong là tình trạng đột tử trong sinh hoạt tình dục khi dương khí bị thất thoát do tinh dịch tiết ra quá nhiều. Đã từ lâu, thượng mã phong vẫn tồn tại trong những câu chuyện đáng sợ mà dân gian dùng để cảnh báo người ta về độ nguy hiểm kinh khủng nhất trong chuyện phòng the. Ngày nay, thượng mã phong vẫn được nhiều nơi gọi là "phạm phòng" (hay trúng phong) là một hiện tượng xảy ra khi quan hệ tình dục khiến chân tay lạnh toát, mồ hôi vã ra đầm đìa, hôn mê, bất tỉnh nhân sự, dương khí bị thất thoát do tinh dịch tiết ra quá nhiều, dẫn tới "hư thoát". Ở nam giới gọi là "thoát dương", ở nữ giới bị gọi là "thoát âm". Đông y gọi là chứng tẩu dương. Chứng tẩu dương xuất hiện khi đang giao hợp gọi là thượng mã phong. Nếu xuất hiện sau khi đã giao hợp xong gọi là hạ mã phong.

Chứng thượng mã phong thường xảy ra ở người có sức khỏe kém, thể chất yếu, thần kinh căng thẳng, sinh hoạt tình dục quá nhiều dẫn tới thận khí tổn thất, tinh tiết ra liên tục. Biểu hiện lâm sàng của chứng này thường gặp là sau khi giao hợp, người nam lên cơn cực khoái hay sau khi xuất tinh thì xuất hiện trạng thái bất tỉnh, toát mồ hôi, toàn thân lạnh, co giật tay chân, người bỗng nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, thở nhanh nông, mạch đập yếu, tinh dịch liên tục chảy ra đến kiệt sức. Nếu cấp cứu không kịp thời, người bệnh có thể ngừng tim, ngừng thở.

Phần lớn trường hợp thượng mã phong chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, cứ để yên vài phút là người bệnh sẽ tự tỉnh lại, không cần làm gì và cũng không để lại di chứng. Tuy nhiên, có một số ít trường hợp nghiêm trọng (thực chất là đột quỵ hoặc trúng phong do xuất huyết não), rất khó hồi phục, dễ tử vong; thường xuất hiện ở những người mắc bệnh tim mạch, rối loạn tuần hoàn não, cơ thể đang quá suy kiệt...

Gặp trường hợp này, người đàn ông đã rơi vào trạng thái "sốc", lúc này người phụ nữ không nên hốt hoảng, cần phải bình tĩnh. Người vợ không nên sợ hãi, bối rối đẩy chồng ra, phải giữ 'vũ khí' của anh trong 'vùng tham chiến' và dùng vật nhọn (kim băng, kẹp tóc…) đâm mạnh vào xương cụt của chồng. Đồng thời dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung ở điểm giữa của rãnh nhân trung từ gốc mũi đến môi trên, để giúp tri giác anh ấy phục hồi, kết hợp làm hô hấp nhân tạo nhằm kích thích hô hấp.

Hoặc theo truyền miệng, nếu không có sẵn vật nhọn, người phụ nữ có thể nhổ lông mao (nếu có, thường nằm ở xung quanh hậu môn của đàn ông). Sau đó, từ từ và nhẹ nhàng đưa người đàn ông nằm xuống, xoa đều toàn thân, kết hợp kích thích hô hấp. Không nên ngại ngùng vì việc này vì lúc này chỉ có người phụ nữ mới có thể cứu mạng sống của người đàn ông mà thôi. Người phụ nữ cần xác định "Bây giờ hoặc không bao giờ", và sau đó nhanh chóng đưa người đàn ông đến bệnh viện.

Phương Nghi (t/h)