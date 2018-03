Bị vợ bỏ vì một năm chỉ "chiều" vợ được năm lần

Lúc yêu Tuấn, Linh cực kì tự hào vì có bạn trai vừa cao to, điển trai vừa thành đạt. Tuấn là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, cộng với vẻ đẹp trai sẵn có anh trở thành mục tiêu săn đón của nhiều cô gái. Tất nhiên, Linh cũng không kém cạnh Tuấn tý nào, cô xinh đẹp, năng động, gợi cảm, hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với Tuấn.

Suốt mấy năm yêu nhau, Tuấn cực kì ga lăng với bạn gái, vì có điều kiện nên anh không bao giờ thiếu những món quà, bữa ăn lãng mạn. Tuấn cũng không tiếc tiền đưa Linh đi du lịch cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, điều Linh ấn tượng nhất với Tuấn là dù có đi du lịch cùng nhau Tuấn vẫn rất giữ gìn cho Linh, anh không bao giờ đòi hỏi Linh "chuyện ấy". Lúc ấy, Linh cứ nghĩ đó là do Tuấn là một người đàn ông truyền thống trong suy nghĩ, nhưng sau này khi về sống cùng nhau Linh mới biết sự thật không phải như vậy.

Sau hai năm yêu, Linh và Tuấn tiến tới hôn nhân. Đó cũng chính là lúc Linh bắt đầu biết một sự thật bất ngờ về Tuấn. Bên trong vỏ bọc vạm vỡ do tập gym của Tuấn là một người đàn ông yếu sinh lý. Sau đám cưới Tuấn cũng chiều Linh tuần đôi ba lần. Nhưng "chuyện ấy" của vợ chồng Linh bắt đầu thưa dần từ tuần thứ ba. Năm thì mười họa thì Tuấn mới chủ động thực hiện nghĩa vụ làm chồng của mình. Còn không Linh phải thúc giục lắm thì Tuấn mới có cảm hứng. Đặc biệt, lúc Linh có bầu Tuấn lấy lý do kiêng cữ cho em bé, "bỏ đói" Linh hẳn 10 tháng. Sau khi sinh con, Tuấn thuê hẳn một bà giúp việc cho vợ, còn mình thì bay đi công tác liên miên, không phải bởi anh thích đi mà do sợ phải "làm chuyện ấy".

Ảnh minh họa

Tình cảm của vợ chồng Linh cũng vì thế mà xa cách. Biết được chồng yếu sinh lý, Linh cũng tìm cách đưa anh đi khám, bổ sung nhiều loại thực phẩm chức năng, đủ thứ rượu ngâm nhưng Tuấn cũng chỉ có thể "vụt sáng" được đôi lần rồi "vụt tắt". Sống với nhau bốn năm mà số lần làm "chuyện ấy" của vợ chồng Linh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một năm may ra thì Tuấn chiều vợ được năm đến sáu lần.

Sự lãnh cảm của chồng khiến cho Linh cực kì chán ngán bởi cô vẫn đang ở độ tuổi nhu cầu cao. Sau nhiều lần phải tự thỏa mãn Linh đã tìm đến một anh chàng đồng nghiệp đang độc thân. Linh như một con cá mắc cạn bỗng nhiên gặp nước, cô cảm thấy mình như đang được hồi sinh.

Việc gì đến cũng phải đến, Linh quyết định ly hôn chồng vì cô cảm thấy không hạnh phúc. Sống với một người chồng lãnh cảm trong "chuyện ấy" khiến Linh luôn trong tình trạng bứt rứt, khó chịu, cáu bẳn và quan trọng nhất là Linh cảm thấy ngày càng xa cách chồng. Linh cũng nói với Tuấn về mối quan hệ của cô và anh chàng đồng nghiệp để Tuấn có thể dứt khoát với cuộc hôn nhân này.

Lily