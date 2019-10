Bí quyết yêu khiến chàng liêu xiêu (6): Vì sao những cô gái "có tuổi" càng hấp dẫn?

Thể hiện tình yêu theo cách của riêng mình

Những cô gái trẻ tuổi ngây thơ, vụng dại và non nớt trong "chuyện yêu" không hấp dẫn được những người đàn ông có kinh nghiệm. Họ luôn chỉ biết những điều mới mẻ mà thiếu đi những kiến thức và kỹ năng phòng the - điều các cô gái trưởng thành có được. Các cô gái trưởng thành luôn hiểu chuyện phòng the là bản hòa tấu của cả hai và phần thắng là khi cả hai cùng đạt tới khoái cảm. Đó không phải là chốn để thể hiện những giận hờn trách móc. Cô gái trưởng thành luôn biết cách "yêu" theo mong muốn của riêng mình.

Ảnh minh họa.

Tiết chế vừa đủ khi bên nhau

Phụ nữ trẻ thì lại quá tự tin vào bản thân. Một số không biết trân trọng bản thân mình. Và đó là điểm khiến họ không nhận được sự tôn trọng từ đối phương vì chính họ không trân trọng bản thân mình. Cả hai điều này đều không tốt cho quan hệ bởi không đưa cả hai thăng hoa trong cảm xúc. Nhưng phụ nữ trưởng thành thì khác. Họ hiểu bản thân, trân trọng giá trị của mình, hiểu đối tác và vì thế tự tin một cách vừa đủ để cuộc yêu chất lượng hơn.

Chấp nhận bản thân mình

Đây là điều các cô gái trẻ không có được. Một chút tăng cân, một chút mỡ thừa, một vài cái mụn có khi cũng làm các nàng "điêu đứng". Nhưng phụ nữ trưởng thành biết cách tha thứ cho bản thân, chấp nhận và yêu bản thân mình. Với họ vẻ đẹp riêng và thời gian tận hưởng cuộc sống, tận hưởng tình yêu quan trọng hơn. Và bởi thế, họ dễ dàng đạt khoái cảm khi yêu. Cùng với kỹ năng giường chiếu, các cô gái này thực sự thu hút với cánh mày râu.