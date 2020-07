Bác sĩ liệt kê những thời điểm không nên làm chuyện ấy

Kiêng "yêu" khi mưa gió, sấm sét?



Sách cổ cho rằng không nên làm " chuyện ấy " khi trời dông tố (Ảnh: internet)

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, chất lượng cuộc yêu phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề, trong đó phải kể đến tình trạng sức khoẻ, tâm lý của cả hai, không gian, bối cảnh có đủ lãng mạn hay không và cuối cùng là thời gian.

Trước kia, Đông y quan niệm các thời điểm nên tránh làm " chuyện ấy " là mùng 1, ngày rằm, lễ, tết... Một số thời điểm nên tránh "yêu" cũng được viết trong nhiều cuốn sách về tình dục của thời xưa là lúc có dông tố, sấm sét vì lúc đó đất trời đang biến động, cơ thể con người cũng theo đó mà có biến đổi. Bởi vậy sinh hoạt tình dục hay thụ thai lúc này sẽ không tốt.

Với y học hiện đại thì không có chống chỉ định tuyệt đối về thời gian, không gian. Tuy nhiên, có những vấn đề về sức khoẻ vẫn cần được lưu ý và tránh trong "chuyện ấy". Chẳng hạn không nên làm chuyện ấy sau khi tắm xong, ăn no hoặc sử dụng rượu bia. "Với mùa hè nắng nóng, sau khi tắm xong thì không có vấn đề gì nhưng nếu mùa đông, sau khi tắm xong mà điều kiện nhiệt độ, không gian chưa kiểm soát được có thể bị cảm lạnh, nhiễm lạnh. Chưa kể khi tắm xong, cơ thể mất một phần nhiệt lượng và khi hoạt động tình dục cường độ cao sẽ tiếp tục mất đi năng lượng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ"- bác sĩ Hưng giải thích.

Cũng theo bác sĩ Hưng, tắm ngay trước khi "yêu" cũng là yếu tố không nhỏ cản trở sự thăng hoa. Bởi khi tắm xong, cơ thể đang thư giãn, các bộ phận đang trong trạng thái "ngủ lâm sàng". Nếu bạn làm "chuyện ấy" sẽ khiến cơ thể phải gồng mình, tiêu hao nguồn năng lượng lớn hơn bình thường, gây mệt mỏi.

Bên cạnh đó, việc thường xuyên tắm nước nóng trước khi yêu sẽ làm suy giảm hưng phấn tình dục. Với nam giới, nếu tắm nước nóng, dây thần kinh sẽ nhận tín hiệu kém hơn. Hệ lụy là "cậu nhỏ" của nam giới khó cương cứng, "ít nghe lời" hơn lúc bình thường.

"Trong trường hợp bắt buộc phải tắm thì nên dùng nước mát hoặc nước ấm vừa đủ. Chỉ nên làm "chuyện ấy" sau khi tắm ít nhất 30 phút vì lúc này nhiệt độ và độ ẩm của da đã trở lại bình thường. Ngoài ra, các cặp đôi cũng không nên tắm ngay sau khi "yêu" vì sẽ khiến tim đập loạn, thở gấp. Với những người gặp vấn đề về tim mạch, tắm nước nóng sau khi quan hệ càng dễ có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch máu não"- bác sĩ Hưng lưu ý.

Một số bác sĩ nam khoa cũng lưu ý các cặp đôi không nên làm chuyện ấy vào "canh năm"- tức là khoảng thời gian trước khi trời sáng. Đây là thời điểm phần lớn quý ông có ham muốn và khả năng cương cứng tốt, nhưng nếu quan hệ vào lúc này rất dễ nhiễm lạnh. Đó là chưa kể nếu quan hệ vào lúc này thì hai vợ chồng đều không được nghỉ ngơi thoải mái, sự đàn hồi của cơ bắp kém, giảm sức đề kháng và sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi.

Đừng "yêu" khi vừa ăn xong

Theo giới chuyên môn, khi ăn quá no, hoặc đang đói bụng không nên quan hệ tình dục. Vì khi ăn no, dạ dày và ruột sẽ căng lên và xung huyết, máu lên não không đủ, do đó không thích hợp để quan hệ. Ngược lại, khi đói, thể lực của con người bị suy sụp, tinh lực không dồi dào như lúc no, vì vậy quan hệ sẽ không được như ý muốn. "Khi vừa ăn xong, thức ăn còn đầy trong dạ dày, hệ tiêu hóa đang hoạt động hết công suất, lúc này lên giường nằm sẽ ảnh hưởng đến tiêu hoá của dạ dày, không có lợi cho việc hấp thụ thức ăn. Do tập trung vào hệ tiêu hóa nên cũng ảnh hưởng tới sự vận chuyển máu lên não, nếu "quan hệ" ngay trong thời điểm này lúc này sẽ rất dễ bị trúng gió"- bác sĩ Hưng giải thích.

Một điều mà rất nhiều quý ông vấp phải, đó là yêu sau khi sử dụng rượu bia. Mặc dù nhiều quý ông cho biết uống rượu bia sẽ làm họ tăng hưng phấn khi quan hệ, nhưng thực tế nếu lạm dụng rượu bia sẽ làm giảm ham muốn tình dục, dẫn đến xuất tinh sớm, liệt dương và suy giảm sinh lý. Nhiều nghiên cứu cho thấy rượu là một nguyên nhân gây liệt dương ở nam giới do làm giảm testosterone - hormone sinh dục nam có tác dụng duy trì đòi hỏi tình dục. Vừa uống ruợu bia xong liền quan hệ ngay thì sẽ dễ "xuất quân sớm". Quan hệ vào thời gian này, những độc tố trong rượu cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng "tinh binh" và thai nhi.

Hoạt động "yêu" luôn mang lại rất nhiều hưng phấn nhưng các cặp đối cũng cần lưu ý không nên làm "chuyện ấy" khi sức khoẻ có vấn đề và cơ thể mệt mỏi. Bởi lẽ quan hệ tình dục sẽ tiêu hao nhiều năng lượng và sức lực, nếu cả hai cảm thấy mệt mỏi về cả thể lực lẫn tinh thần thì nên tránh bởi vì sẽ không chỉ có hại cho sức khỏe mà cũng khó đưa nhau tới "chốn bồng lai".

Theo Khánh Anh (Nld)