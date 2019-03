5 kiểu chấn thương ai cũng đã từng gặp trong khi làm 'chuyện ấy', xử lý thế nào mới là đúng?

Khi nói đến tình dục, hầu hết chúng ta đều mường tượng đến khung cảnh lãng mạn với những cung bậc cảm xúc đầy yêu thương. Thế nhưng, hoạt động này cũng không phải lúc nào cũng đẹp đẽ và không có những nỗi đau.

Mặc dù không phổ biến nhưng những tai nạn trong quan hệ tình dục vẫn xảy ra, từ những chấn thương nhẹ nhàng như rách, xước vùng kín hay đến nặng hơn là "gãy súng", "hỏng" dương vật ở nam giới. Công ty chăm sóc sức khỏe euroClinix đã rất quan tâm và tiến hành nghiên cứu về vấn đề này. Họ tìm hiểu về đời sống tình dục của 2.000 người dân Anh và kết quả thật đáng kinh ngạc, 22% những người 18-24 tuổi thừa nhận rằng họ bị tổn thương trong những lần quan hệ tình dục.

Trong khi chúng ta chỉ nghĩ rằng những chấn thương trong khi làm "chuyện ấy" có thể là cảm giác khô rát hoặc tâm trạng không tốt khi quan hệ nhưng thực tế, có những chấn thương còn kì lạ hơn do cả 2 đã quá mạo hiểm trong phòng ngủ.

Hầu hết các thương tích mà người phụ nữ gặp phải trong sinh hoạt tình dục là trầy xước âm đạo, nhiễm trùng đường tiết niệu hay vật thể lạ mắc kẹt trong âm đạo. Còn với nam giới, các chấn thương có thể là trầy xước bao quy đầu hoặc là gãy dương vật.

Dưới đây là danh sách những chấn thương phổ biến nhất mà nhiều cặp đôi gặp phải trong quá trình quan hệ tình dục, theo khảo sát của euroClinix:

1. Trầy xước âm đạo

Chỉ cần một vết xước ở âm đạo, dù là nhỏ thôi cũng có thể khiến bạn cảm thấy rất đau khi có quan hệ tình dục. Nguyên nhân gây trầy xước âm đạo chủ yếu là do quan hệ tình dục quá mạnh bạo hoặc sử dụng những dụng cụ có khả năng gây chấn thương. Trong hầu hết các trường hợp, vết xước sẽ tự lành, nhưng nếu lớn thì bạn nên đi khám bác sĩ vì nếu không, vết xước có thể trở thành nhiễm trùng và "mở đường" cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.

Cách xử lý:

Theo tiến sĩ Debby Herbenick, nhà nghiên cứu tại Đại học Indiana và tác giả của cuốn "Sex Made Easy" nói, lý do âm đạo bị tổn thương như này có thể là do nó quá khô. Để khắc phục, chị em cần đảm bảo bôi trơn đầy đủ trước khi bắt đầu thực sự quan hệ, có thể dùng chất bôi trơn. Ngoài ra, nên tránh quá thô bạo trong mọi hành động để tránh những tổn thương nghiêm trọng hơn.

2. Dương vật bị gãy

Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất của các cặp đôi, nhất là với người đàn ông. Gãy dương vật xảy ra khi nó đang cương cứng mà bị nhấn với một lực đáng kể.

Dương vật được tạo thành từ ba ống hình trụ, khi cương cứng, 2 trong số đó lấp đầy máu, các mô xung quanh các ống này cũng mở rộng. Nhưng, nếu dương vật bị va đập - chẳng hạn như xương chậu của người phụ nữ khi đẩy quá nhiệt tình - nó có thể bị uốn cong và gây áp lực quá tải trong các ống, do đó gây ra vỡ.

Cách xử lý:

Nếu điều này xảy ra, bạn cần gặp bác sĩ ngay lập tức. Nếu chỉ vì xấu hổ mà để lâu sẽ không những càng đau đớn mà còn ảnh hưởng đến khả năng tình dục cũng như sinh sản sau này.

3. Vật lạ rơi vào trong âm đạo

Thứ nhất, bạn không bao giờ nên đặt bất cứ thứ gì vào âm đạo nếu nó không được thiết kế để đưa được vào âm đạo. Sau đó, dù là dụng cụ được đưa vào âm đạo như đồ chơi tình dục thì mọi người cũng phải hết sức chú ý vì chúng hoàn toàn có thể bị rơi lại bên trong và gây ra những phiền toái lẫn cả nguy hiểm.

Cách xử lý:

Tiến sĩ Herbenick khuyên bạn nên hít thở sâu, thư giãn và chờ 10-15 phút sau khi bạn quan hệ tình dục để âm đạo trở lại kích thước bình thường thì đưa 2 ngón tay vào để cố gắng lấy nó ra. Nếu bạn không thể, hãy gọi cho bác sĩ càng sớm càng tốt và họ có thể cho bạn lời khuyên hoặc yêu cầu đưa đến viện ngay.

4. Chấn thương lưng

Chấn thương ở lưng có thể xảy ra trong bất kỳ hoạt động thể chất nào, không ngoại trừ sinh hoạt tình dục. Nguyên nhân gây ra chấn thương ở lưng khi "quan hệ" rất có thể là do bạn đã chọn tư thế không phù hợp hoặc trong quá trình di chuyển đã không chú ý đến tư thế của cơ thể.

Cách xử lý:

Nếu bạn nghĩ rằng mình đã bị chấn thương nhẹ ở lưng trong lúc "quan hệ" thì cũng không nên quá lo lắng. Trước tiên hãy thư giãn và đặt một thứ gì đó mát lên cơ bắp vùng lưng bị thương để giúp giảm sưng, hoặc thử dùng gel giảm đau. Nếu là chấn thương nặng và đau nhiều thì bạn cần đi khám càng sớm càng tốt.

5. Chuột rút

Có thể nói, đây là tai nạn nhẹ nhàng nhất trong chuyện phòng the nếu không may cặp đôi nào đó gặp phải. Tai nạn này dường như chỉ làm gián đoạn và giảm sút chất lượng "cuộc yêu" chứ ít gây ra những biến chứng nguy hiểm. Nguyên nhân dẫn đến chuột rút khi quan hệ tình dục có thể là do: Quan hệ tình dục ở tư thế truyền thống với đối tác quá nặng cân; Cơ thể thiếu nước và thiếu kẽm; Nhịn tiểu quá lâu hay căng thẳng quá mức...

Cách xử lý:

Hiện tượng chuột rút khi quan hệ chỉ diễn ra trong khoảng vài giây những cũng gây ra những đau đớn và khó chịu. Trong hoàn cảnh này, bạn cần dừng ngay việc đang làm và từ từ kéo duỗi chân cho đến khi cơ giãn ra hoàn toàn. Bạn cũng nên nghỉ ngơi và massage để cơ bắp và hệ thần kinh được phục hồi. Sau đó có thể chườm đá lạnh hoặc tắm nước nóng để lấy lại tinh thần.

Theo Helino