"Yêu râu xanh" dụ bé gái 14 tuổi đi chơi, rồi chở ra đồng giao cấu

Theo tài liệu từ cơ quan công an, vào khoảng 19h20 ngày 29/10, Lê Văn An đã dụ dỗ bé gái tên T. (14 tuổi) cùng thôn ra cánh đồng gần nhà để quan hệ tình dục.

Công an đọc lệnh khởi tố đối tượng An

Sau đó đã bị người nhà em T. phát hiện và gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã vào cuộc xác minh, tiến hành điều tra và làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Từ đơn tố cáo của gia đình, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã tiến hành điều tra và làm rõ hành vi phạm tội của Lê Văn An. Tại cơ quan điều tra, Lê Văn An khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Công an huyện Can Lộc đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sơn Nguyễn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật