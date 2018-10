Yêu qua Facebook, nhiều thôn nữ bị “người tình ảo” lừa bán

Một trong những nạn nhân của nhóm buôn người may mắn được giải cứu kể lại vụ việc. Ảnh: TL

Bị “người tình ảo” lừa bán

Năm 2016, Vàng Seo Gia (SN 1994, ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) vượt biên sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch tìm kiếm việc làm. Tại đây, Gia quen biết với một số đối tượng gồm Phềnh, Hà, Quang, Thái (chưa rõ lai lịch cụ thể). Gia cùng 4 đối tượng trên bàn bạc lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm, dụ dỗ những cô gái Việt Nam nhẹ dạ, cả tin để đưa qua Trung Quốc bán, kiếm tiền chia nhau tiêu xài.

Đầu năm 2017, thông qua mạng xã hội Facebook, Phềnh kết bạn làm quen với H.T.C (SN 1998, ở xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, Đắk Lắk). Phềnh tự gắn cho mình cái mác con nhà đại gia, dùng lời lẽ ngon ngọt, dụ dỗ C. Qua thời gian ngắn, với chiêu thức “mật ngọt chết ruồi”, Phềnh đã ngỏ lời yêu C và hứa hẹn cưới C làm vợ. Dù chưa một lần gặp mặt, nhưng C đã xiêu lòng trước những lời ong bướm của Phềnh. Sau đó, Phềnh nhanh chóng dụ dỗ “con mồi” ra Lào Cai để gặp mặt.

Biết Gia chuẩn bị về thăm quê hương, Phềnh đã thuê Gia bắt xe lên Đắk Lắk đón C ra Lào Cai với giá 6 triệu đồng. Tại Đắk Lắk, Gia đã thuê một chiếc xe máy cũ dùng làm phương tiện đến đón C. Cả hai cùng đón xe ra Lào Cai rồi vượt biên sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Ít ngày sau đó, Phềnh và C gặp nhau và C đã vỡ mộng khi bị Phềnh bán cho một người đàn ông bản địa mua về làm vợ với giá 18.000 Nhân dân tệ (tương đương 50 triệu đồng). Số tiền bán nạn nhân, Phềnh và Gia chia nhau tiêu xài.

Cũng với chiêu thức trên, Gia đã cấu kết với Sùng Seo Xá (26 tuổi, ở tỉnh Đắk Nông), Vàng A Chính (25 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk) và Thảo A Vảng (25 tuổi, ở tỉnh Đắk Nông) dụ dỗ, lừa bán D.T.M (SN 2002, ngụ xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, Vảng vào Facebook làm quen với em M, giới thiệu mình tên Thắng. Bằng thủ đoạn tinh vi tỏ ra là một cậu ấm sinh trưởng trong một gia đình có điều kiện, Vảng đã nhanh chóng dụ dỗ, nói lời yêu thương M. Nghĩ mình may mắn yêu được một chàng trai hào hoa, giàu có, M chờ đợi từng ngày để gặp mặt người yêu.

Tháng 5/2017, theo hứa hẹn, Vảng cùng Chính, Xá tìm đến nhà M. Theo kế hoạch của Vảng, để tránh bị phát hiện, Chính lấy tên là Bình, Xá lấy tên là Sáng. Khi gặp nhau, 3 đối tượng rủ thiếu nữ này đi TP Buôn Ma Thuột chơi rồi đưa ra Lào Cai bán cho Gia. Vảng và Gia đã đưa M vượt biên qua Trung Quốc bán. Tuy nhiên, khi hai đối tượng quay trở về thì bị Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ về hành vi “mua bán người”. Ngày bị lừa bán, M mới 15 tuổi.

Cùng thủ đoạn tương tự, tháng 7/2017, Xá làm quen với L.T.D (SN 2000, ở xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) qua Facebook. Một tháng sau, khi D nhận lời yêu, Xá nói với người yêu bắt xe lên TP Buôn Ma Thuột để cùng Xá về Lào Cai ra mắt gia đình. Nghi ngờ Xá có ý đồ đen tối, trước khi đi, D đã kể sự việc với bố. Sau đó, gia đình đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Ngày 10/8/2017, khi D và Xá đang chuẩn bị đón xe khách về quê thì bị công an bắt giữ.

Bài học cảnh tỉnh

Vụ việc xảy ra cách đây gần 2 năm, nhưng ký ức kinh hoàng về ngày bị người yêu quen qua mạng xã hội lừa bán làm vợ xứ người, vẫn không thôi ám ảnh em H.T.C. Em kể: “Chỉ khi nhìn thấy cuộc trao đổi mua bán giữa hai bên tại một nơi xa lạ, em mới mơ hồ nhận ra mình đã bị lừa bán thì đã quá muộn. Em đã cố van xin, khóc rất nhiều nhưng cũng chẳng được gì. Trên chặng đường ngồi ô tô theo người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ, công an nước họ yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Em đã cầu cứu và may mắn được họ giải cứu, đưa trở về Việt Nam, đoàn tụ cùng gia đình. Nếu hôm đó không gặp được công an thì em không biết số phận của mình sẽ đi về đâu và có cơ hội quay về không nữa”.

Ngày 4/10 vừa qua, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ra cáo trạng, truy tố các đối tượng Gia, Xá về tội “mua bán người”, “mua bán trẻ em”. Hai đối tượng Chính, Vảng bị truy tố về tội “mua bán trẻ em”.

Thượng tá Huỳnh Văn Long- Phó Trưởng phòng hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, tính đến thời điểm bị bắt giữ, Vảng và Gia đã lừa bán 5 thiếu nữ đưa qua Trung Quốc. Các nạn nhân hầu hết là con em người đồng bào dân tộc thiểu số, sống tại vùng sâu vùng xa thuộc hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk.

Chiêu bài các đối tượng thường dùng là lợi dụng Facebook để tiếp cận các thiếu nữ trẻ để ngỏ lời yêu thương. Khi các “con mồi” sa lưới, các đối tượng hẹn gặp dụ dỗ đưa đến các tỉnh giáp biên giới Trung Quốc để lừa bán. Mỗi lần bán nạn nhân chót lọt, mỗi đối tượng hưởng lợi bất hợp pháp từ 10 đến 20 triệu đồng.

Đây cũng là một trong những bài học cảnh tỉnh cho những cô gái nhẹ dạ, cả tin. Vì ảo tưởng tình yêu trên facebook cùng sự thiếu hiểu biết, các thôn nữ tự biến mình thành nạn nhân của những vụ mua bán người để rồi khi phát hiện ra mình bị lừa thì đã quá muộn.

Hoàng Duyên

