'Yêu' bé gái 15 tuổi, 9X bị bắt sau khi bồi thường 100 triệu

Chiều 13/10, Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) bắt tạm giam Huỳnh Hoàng Tây (21 tuổi, ở xã Tân Bằng) về hành vi Giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Theo nhà chức trách, chiều 10/6, Tây với Ngân (tên đã thay đổi, sinh tháng 12/2002) vào nhà trọ ở thị trấn Thới Bình để ân ái. Cô bé sau đó bị xuất huyết vùng kín nên Tây chở vào bệnh viện huyện, rồi chuyển lên tuyến trên điều trị.

Ngày 11/6, gia đình Ngân đến Công an huyện Thới Bình tố cáo Tây. Làm việc với cảnh sát, Tây thừa nhận đã cùng thiếu nữ vào nhà trọ để "quan hệ" vào ngày 1/6.

Công an huyện Thới Bình sau đó là xếp hồ sơ vụ việc, không xử lý hình sự khi gia đình Tây bồi thường 100 triệu đồng và phía bị hại rút tố cáo. Vụ việc bị báo chí phanh phui và Công an tỉnh Cà Mau kiểm điểm lãnh đạo Công an huyện Thới Bình, chỉ đạo điều tra lại vụ án.

