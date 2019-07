Y án ông bố ngáo đá ném con từ mái nhà xuống đất

Ngày 29-7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự phúc thẩm xét xử Lê Ngọc Hà (35 tuổi) trú phường Hồng Sơn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, về tội Gây rối trật tự công cộng và hành hạ con.



Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra các đây 3 tháng, Hà bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội Gây rối trật tự nơi công cộng và 3 năm 6 tháng tù cho tội hành hạ con.

Lê Ngọc Hà trong phiên phúc thẩm

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với vợ, sau khi sử dụng ma túy đá, sáng 21-11-2018, Lê Ngọc Hà bế con trai 1 năm tuổi đến nhà trọ ở đường Nguyễn Thúc Tự, phường Vinh Tân, TP. Vinh, để tìm nhưng không thấy.



Không thấy vợ ở trong nhà, Hà bế con leo lên tầng 3, leo qua nhiều nhà khác liền kề. Hà gào thét, dọa ném con xuống đất, cầm kéo dọa đâm khiến đứa trẻ khóc thét lên, cố bám vào người bố.

Sự việc khiến người dân hoảng sợ và trình báo cơ quan công an. Sau hơn 2 giờ thuyết phục bất thành, lực lượng công an đã tính phương án khống chế đối tượng. Đúng lúc đó, Hà ném con của mình thẳng xuống mái tôn khiến đứa trẻ lăn từ độ cao gần 4 mét xuống đất. Rất may lực lượng cứu hộ kịp thời đứng sẵn đỡ cháu bé thành công. Công an lập tức tiếp cận, khống chế Lê Ngọc Hà.

Trong phiên xét xử, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hà khai nhận có sử dụng ma túy đá và không ý thức được vấn đề mình gây ra cho con. Cho rằng mức án ở phiên sơ thẩm quá cao, Hà làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong phiên phúc thẩm, Hà trình bày hoàn cảnh khó khăn, bị cáo đã nhận ra lỗi lầm. Mẹ của bị cáo cũng có đơn xin xem xét giảm nhẹ cho con trai mình.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo. Tại phiên tòa này, do bị cáo không đưa ra những lý do giảm án khác với tòa sơ thẩm nên bác đơn kháng cáo và tuyên y án Lê Ngọc Hà.

