Xử lý thế nào vụ bác rể nghi tâm thần sát hại cháu bé 8 tuổi rồi phi tang?

Liên quan đến vụ bác rể sát hại cháu trai 8 tuổi rồi cho vào bao tải vùi dưới đống gạch trong vườn nhà, lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Huy Toản (SN 1978, trú tại thôn 4, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) để điều tra làm rõ hành vi giết người của đối tượng này.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm Vũ Huy Toản có nhiều dấu hiệu và biểu hiện nghi vấn liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Hữu Tr. (8 tuổi, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, là con của em ruột vợ ông Toản). Tuy nhiên, Toản lại tỏ ra rất bình tĩnh, không chút hoảng sợ.

Khi được triệu tập đến cơ quan công an làm việc, ban đầu Toản ngoan cố không khai nhận. Đối tượng nói rằng không biết cháu Tr. đi đâu; không liên quan gì cả... Đến khi cơ quan công an tìm được thi thể cháu Tr. tại vườn nhà Toản thì đối tượng này vẫn tiếp tục khăng khăng không biết, không liên quan đến cái chết của cháu Tr. Chỉ đến khi cán bộ điều tra đưa ra các chứng cứ chứng minh, biết không thể tiếp tục chối cãi, lúc đó đối tượng Toản mới khai nhận.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu bé 8 tuổi.

Nghi phạm này khai nhận, nguyên nhân dẫn đến việc ra tay sát hại cháu Tr. là do Toản có mâu thuẫn, xích mích với mẹ cháu Tr.

Theo chính quyền địa phương và một số người dân cho biết, nghi can Vũ Huy Toản có tiền sử bệnh lý tâm thần và đã có bệnh án tâm thần.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, quá trình nghi can gây án, rồi che dấu hành vi, nhằm thủ tiêu thi thể nạn nhân và ngoan cố không khai nhận… cả một chuỗi hành vi của nghi can này không có biểu hiện gì của người mắc bệnh tâm thần. Thậm chí, quá trình khai nhận của nghi can này rất rõ ràng, cụ thể về mâu thuẫn với mẹ cháu Tr. khiến nghi can này tức giận nuôi ý định trả thù và dẫn đến việc ra tay sát hại cháu bé.

Nhiều người dân vô cùng bàng hoàng, đau xót trước cái chết thương tâm của cháu bé.

Phân tích về tình huống này, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Có thể thấy rằng hành vi của đối tượng Vũ Huy Toản có dấu hiệu của tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan tố tụng sẽ xác định chính xác Toản có phạm tội Giết người hay một tội danh khác tùy thuộc vào các tình tiết, diễn biến xảy ra sự việc.

Chắc chắn đối tượng Vũ Huy Toản sẽ được cơ quan tố tụng trưng cầu giám định pháp y tâm thần. Có ba trường hợp có thể xảy ra: Một là đối tượng mắc bệnh tâm thần làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi; Hai là đối tượng hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi; Ba là đối tượng hoàn toàn bình thường tại thời điểm gây án.

Về trách nhiệm hình sự, nếu đối tượng rơi vào trường hợp thứ nhất, theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Hình sự 2015: "Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự”. Như vậy Vũ Huy Toản sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Khi đó viện kiểm sát hoặc tòa án căn cứ vào kết luận giám định pháp y tâm thần có thể quyết định đưa Toản vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh.

Người em ôm di ảnh của anh trai đứng bên ngoài cổng, vẻ mặt thất thần.

Nếu đối tượng rơi vào trường hợp thứ hai, đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng được xem xét giảm nhẹ hình phạt vì theo quy định tại điểm q khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 “Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình” là một tình tiết giảm nhẹ.

Còn nếu đối tượng rơi vào trường hợp thứ ba, đối tượng phải chịu tội như những người bình thường dù trước đó có tiền sử về bệnh tâm thần.

Đồng quan điểm, luật sư La Văn Thái, Giám đốc Công ty Luật Tầm nhìn & Thịnh vượng cho biết: Theo thông tin vụ việc thì rõ ràng hành vi của đối tượng là hành vi giết người, tình tiết là giết người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên cần phải giám định tâm thần đối với đối tượng gây án để xác định đối tượng này có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự hay không?.

Nghi phạm Vũ Huy Toản khai nhận, nguyên nhân do có mâu thuẫn, xích mích với bố mẹ cháu bé.

Nếu kết quả giám định tâm thần cho thấy tại thời điểm thực hiện hành vi giết người, đối tượng này mắc bệnh tâm thần đến mức làm mất khả năng nhận thức thì đây là trường hợp đối tượng được loại trừ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 21 Bộ luật Hình sự, cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với đối tượng.

Bởi vậy trong vụ việc này, việc giám định tâm thần cho đối tượng là vấn đề quan trọng. Kết quả giám định tâm thần sẽ là căn cứ để quyết định có khởi tố hình sự hay không đối với đối tượng.

“Ngoài ra nếu Vũ Huy Toản phạm tội trong khi hoàn toàn bình thường nhưng trước khi bị kết án căn bệnh tâm thần tái phát dẫn tới mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi thì Tòa án có thể quyết định đưa Toản vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, Toản có thể phải chịu trách nhiệm hình sự”, vị luật sư nhấn mạnh.

