Sáng 15/10, TAND tỉnh Hà Giang tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử 5 bị cáo liên quan vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018.



So với lần trước, số nhân chứng có mặt tại toà tăng từ 55 lên 86 người. Số người vắng mặt không lý do giảm từ 62 người xuống 19 người nên phiên toà đã được diễn ra.

Trong phiên xử lần này, bà Phạm Thị Hà - Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang (vợ ông Triệu Tài Vinh, cựu Bí thư tỉnh ủy Hà Giang) và bà Triệu Thị Giang (Phó phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch Đầu tư, em gái ông Vinh) đều có đơn xin vắng mặt.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, bà Giang đã nhắn tin cho Phạm Thanh Hoài nhờ nâng điểm cho con gái ông Triệu Tài Vinh. Sau đó, con ông Vinh được nâng 5,4 điểm. Bà Giang cho biết vợ chồng ông Vinh "không hay biết việc nhờ vả này và cũng không biết ai đã nâng điểm cho con mình". Bà Triệu Thị Giang đã bị khiển trách còn và Phạm Thị Hà phải "kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm".

Ở phiên tòa này ông Trần Đức Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang cũng có đơn xin xét xử vắng mặt. Trước đó, ông Quý đã bị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ra quyết định cảnh cáo.

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Ảnh: PV

Tại tòa, bị cáo Vũ Trọng Lương, nguyên Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang khai: Khoảng tháng 5/2018, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) nói cần nâng điểm cho một số trường hợp đặc biệt trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và Lương nhận lời.

Sau khi tổ chức quét và chấm thử phần mềm bài thi trắc nghiệm của Bộ GD&ĐT, Lương sang phòng Hoài nói có thể xử lý nâng điểm được vì Bộ chỉ cần gửi file Excel. Sau đó, Hoài đã 3 lần chuyển cho Lương danh sách các thí sinh cần nâng điểm, tổng cộng 93 người.

Ngoài ra, bị cáo Lương khẳng định không có ai công tác tại Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang nhờ bị cáo can thiệp nâng điểm thi cho các thí sinh. Trong giai đoạn điều tra, Lương khai tự giúp đỡ nâng điểm cho con của 3 người công tác ở Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang. Nhưng sau đó bị cáo nhớ lại là những thí sinh này đã nằm trong danh sách 93 thí sinh do Hoài chuyển. Toàn bộ việc nâng điểm cho các thí sinh đều do bị cáo Hoài khởi xướng.

Trong một bài thi có 40 câu, mỗi câu hỏi có 4 đáp án nhưng Lương khai chỉ mất khoảng 6 giây để sửa một bài thi và 2 giây để sửa kết quả điểm thi. Việc này đã được thực nghiệm hiện trường từ thao tác cắt bài thi cho đến niêm phong.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Vũ Trọng Lương đến tòa.

"Nếu bị cáo Hoài không phải là cấp trên của bị cáo thì bị cáo đã không thực hiện. Bị cáo nghĩ những người nhờ anh Hoài nâng điểm cũng là tình cảm bạn bè, người thân. Bị cáo rất hối hận vì những việc mình đã làm, bị cáo đã không làm chủ được mình khi nghe theo lời anh Hoài. Cái giá bị cáo phải trả là quá đắt", bị cáo Lương nói.

Còn theo lời khai của Nguyễn Thanh Hoài, có nhiều cán bộ, quan chức Công an tỉnh Hà Giang đã nhờ các ông nâng điểm thi cho con, cháu. Ngoài danh sách 93 thí sinh, tại tòa, bị cáo Hoài khai còn nhận danh sách của bị cáo Triệu Thị Chính, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, đề nghị nâng điểm cho 12 thí sinh và xem điểm cho 1 thí sinh.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài.

Thừa nhận khởi xướng việc sửa điểm thi nhưng bị cáo Hoài khẳng định việc nhờ Vũ Trọng Lương là vì tình cảm, không phải cấp trên giao nhiệm vụ cho cấp dưới. Khi đó, Lương đồng ý không chần chừ, còn nếu Lương từ chối thì sẽ không thực hiện được việc sửa điểm.

Đại diện Viện kiểm sát đặt câu hỏi vì sao có những người không quen biết mà vẫn giúp nâng điểm, Hoài tiếp tục khẳng định không nhận bất cứ lợi ích vật chất nào. "Lời khai của bị cáo không hợp lý. Không thể có chuyện tự nguyện giúp đỡ cả những người không quen biết" – vị đại diện nói.

Hoài chống chế, có những trường hợp bị cáo không quen biết phụ huynh nhưng quen biết người nhờ vả.

Khoảng 40 phóng viên đã có mặt tại Hà Giang để đưa tin về phiên toà. Do phòng xử chật hẹp, lần lượt mỗi tốp 5 phóng viên được cán bộ tòa dẫn vào phòng xử án để ghi hình, chụp ảnh trong 2-3 phút. Sau đó, các phóng viên trở lại phòng báo chí. Ảnh: Việt Hùng

Nói về cuộc trao đổi giữa Hoài và Vũ Trọng Lương (nguyên Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) tại nhà riêng của Hoài sau khi sự việc bị lộ và có nguy cơ bị khởi tố, Hoài cho biết mình và cấp phó chỉ "tâm sự về cuộc sống", Lương nói sẽ thuê luật sư và đã hủy danh sách các thí sinh, ngoài ra không có nói chuyện gì khác.

Phiên toà sơ thẩm xét xử 5 bị cáo liên quan đến vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang dự kiến diễn ra trong 3 ngày: 14, 15, 16-10. Các bị cáo gồm: Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương, nguyên trưởng và phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự. Bị cáo Triệu Thị Chính, nguyên phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang, bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", quy định tại điều 358 Bộ luật hình sự. Bị cáo Phạm Văn Khuông, nguyên phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang; và Lê Thị Dung, nguyên phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang, bị truy tố về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", quy định tại điều 366 Bộ luật hình sự. Các cơ quan tố tụng xác định 5 bị cáo nêu trên đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong phần mềm xử lý bài thi trắc nghiệm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, thực hiện hành vi sửa bài thi để nâng điểm cho 107 thí sinh. Trong đó, thí sinh được nâng điểm cao nhất là 29,95 điểm với 4 môn, người thấp nhất 2,2 điểm đối với 1 môn.

