Xót thương bé gái 10 tuổi bị gã hàng xóm cướp mất tuổi thơ

Biết có người đến hỏi chuyện về người con gái mới 10 tuổi bị gã hàng xóm giở trò, bố bé gái bỏ dở công việc đào giếng của mình chạy về nhà ngay.

Ông nói: "Đáng lẽ tôi còn phải làm thêm 1 tiếng nữa mới đủ tiền công. Nhưng giờ cứ nghe ai nhắc đến việc của con bé là tôi không thể làm việc được. Có mắc mớ việc gì cũng phải chạy về nhà xem nó thế nào. Nó mất mẹ khi mới 2 tuổi, giờ lại chịu đựng việc này".

Bố bé gái buồn rầu kể lại sự việc.

Khi sinh bé gái, người mẹ bỗng mắc bệnh Gout ban đỏ. Lúc đó, cả gia đình đã vay mượn khắp nơi để chữa trị cho người mẹ nhưng không được. Mẹ bé gái mất khi bé mới tròn 2 tuổi. Người anh trai của bé lúc đó 4 tuổi. "Vợ mất, người chồng phải bươn chải đủ thứ nghề để nuôi hai người con ăn học. Lúc thì thấy bố bé gái làm lụng cả ngày ngoài cánh đồng. Hôm sau lại thấy ông đạp xe thì phụ hồ. Những ngày hè, chúng tôi lại thấy ông làm thêm việc đào giếng" – một người hàng xóm nói.

Bốn năm sau, vì muốn có người đỡ đần mình trong việc chăm con, người bố kết hôn với một người phụ nữ ở huyện Thanh Chương và sinh thêm được một người con trai. Công việc chủ yếu của hai vợ chồng là làm nông nghiệp. Tranh thủ thời gian rảnh, người chồng lại đi đào giếng, đi chặt keo thuê… kiếm thêm thu nhập.

Nhớ lại sự việc xảy ra với con gái mình, người bố uất nghẹn. Chiều 19/6, bé đi chăn trâu cùng với nhóm bạn ở khu đồi đối diện nhà. Đến chiều cùng ngày, nhóm bạn xôn xao việc ông Trần Đình Bình (SN 1968, trú cùng xóm) giở trò với bé.

"Nghe sự việc tôi không tin vì Bình là hàng xóm cũng có ruộng cạnh nhà tôi. Hai gia đình cũng thường đi làm đồng cùng nhau. Bình hay quan tâm đến con bé nhưng tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Ai ngờ, Bình lại có hành vi bỉ ổi như vậy" – bố bé gái nói.

Nhắc đến Bình, bố bé gái nhớ lại những hành vi lạ. Đó là đầu năm 2020, con bé khoe với tôi được chú Bình cho 20 ngàn đồng để mua kẹo. Thấy con bé tung tăng đi mua kẹo phát cho em nên tôi cũng không để ý lắm. Thi thoảng con bé lại kể được Bình cho 2 ngàn rồi 10 ngàn… Sự việc được phát giác tôi mới ân hận khi không sát sao với con bé.

Biết chuyện động trời này, chiều 19/6, bố bé gái liền tìm gặp Bình để hỏi rõ sự tình thì Bình thú nhận "tôi có lỗi với bé". "Lúc đó, tôi liền báo ngay với xóm trưhọa, công an viên. Tại đây, Bình thừa nhận từ đầu năm 2020 đã 5 lần xâm hại con tôi" – Bố bé gái xót xa kể.

Ông Đặng Hữu Thái - Bí thư xóm cho biết: "Tại địa phương Bình chưa có tiền án hay tiền sự gì. Bình cũng có ruộng gần chỗ bé gái đi chăn trâu nên sự việc kéo dài mà không ai nghi ngờ gì. Khi biết sự việc khiến cả xóm ai cũng bất ngờ".

Nhiều lần gây tội ác

Ngay trong đêm đó, Công an huyện Đô Lương đã đưa Bình về trụ sở cơ quan công an. Tại đây, Bình khai nhận đã nhiều lần xâm hại bé gái. Cụ thể, vào cuối tháng 4/2020, Trần Đình Bình đi xe máy vào khu vực gần nhà bé gái để thăm ruộng. Tại đây, Bình thấy cháu bé đang chăn trâu. Biết hoàn cảnh cháu bé khi mẹ mất lúc bé mới 2 tuổi nên Bình giả vờ quan tâm, cho bé tiền rồi giở trò với bé. Xong việc, Bình thường cho bé từ 2 ngàn đến 10 ngàn đồng và dặn không được nói chuyện này với ai.

Biết cháu bé thường chăn bò ở khu vực này vào những ngày nghỉ học nên Bình cũng thường vào đây để giở trò với bé.

Thời gian trong tháng 4-6/2020, Bình nhiều lần giở trờ đồi bại với bé gái. Đến ngày 19/6, nhóm bạn chăn trâu đi cùng bé gái đã phát hiện ra sự việc. Gia đình bé gái đã báo ngay chơ cơ quan chức năng.

Ngày 30/6, Công an huyện Đô Lương cho biết, đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Trần Đình Bình (SN 1968, trú tại xã Lam Sơn, huyện Đô Lương) cho Phòng hình sự Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo thẩm quyền. Bình bị khởi tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

