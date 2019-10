Xét xử vụ gian lận điểm thi tại Sơn La: "Tất cả đã làm rồi, mình tôi không làm không được"

Chiều 15/10, phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án gian lận điểm tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La bước vào phần xét hỏi. Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng khảo thí thuộc Sở GĐ&ĐT Sơn La) thừa nhận liên quan đến việc nâng điểm thi cho 39 thí sinh.

Bà Nga trình bày, trước ngày thi, bà được ông Trần Xuân Yến (nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn la) gọi lên hỏi cách sửa điểm bài thi trắc nghiệm. Bà Nga cho biết chỉ có cách xóa đáp án rồi tô lại bài thi. Tuy nhiên, để rút được bài làm bị niêm phong, buộc phải có sự tiếp tay của công an. Theo sự chỉ đạo của ông Yến, Nga đã sửa câu trả lời trong bài thi trắc nghiệm và lấy khóa phách để nâng điểm bài thi tự luận.

Chủ tọa có hỏi về động cơ nâng điểm cho các thí sinh, bà Nga cho biết, chỉ là giúp đỡ mọi người.

Về phần mình, bị cáo Cầm Thị Bun Sọn trình bày đã sửa bài thi, nâng điểm cho thí sinh vì nể sếp. Bà Sọn khẳng định hoàn toàn bị động trong việc sửa bài thi. Bà không hề biết trước danh sách cũng như địa điểm sửa bài được tổ chức tại nhà bị cáo Lò Văn Huynh. "Khi sếp Yến cho phép sửa bài, tôi hết sức lưỡng lự. Ngày 29 và 30/6/2018, do cả nể sếp, không chiến thắng được bản thân nên tôi đã đến", bị cáo Sọn khai.

Phiên xét xử buổi chiều đã diễn ra phần xét hỏi (ảnh CTV)

Trước hôm chấm thi, bị cáo Sọn được bà Hoàng Thị Thành (Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) cung cấp thông tin của con trai là Dương Hoàng Trung để nhờ nâng điểm. Sau đó, bà Sọn đã cùng đồng phạm sửa điểm cho thí sinh này và những người có trong danh sách.

Bà Sọn nói: "Sếp cho mỗi chúng tôi được giúp một trường hợp nên tôi giúp con bà Hoàng Thị Thành. Sửa bài cho sếp tôi nghĩ là nhiệm vụ. Tất cả đã làm, mình tôi không làm không được".

Tới lượt mình, nguyên Trưởng phòng Khảo thí Lò Văn Huynh khai trong 7 thí sinh ông chuyển cho cấp dưới sửa điểm có 2 trường hợp là ông Nguyễn Ngọc Hà (Trưởng phòng Giáo dục THPT) nhờ. 5 trường hợp còn lại là do Lò Thị Trường (ở TP Sơn La) và ông Nguyễn Minh Khoa (nguyên Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an Sơn La) gửi đến.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày mai, 16/10.

Thanh Sơn

