Xét xử vụ cháu chém ông nội liên quan đến tranh giành đất

TAND tỉnh Phú Yên vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn Ngọc Minh (SN 1996, ngụ xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) 8 năm tù về tội "Giết người".

Theo HĐXX, vụ việc xảy ra vào chiều 20-4, tại thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An. Sau khi nhậu tại nhà thuộc thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, ông Đoàn Châu Triệu trách móc việc cha mình là ông Đoàn Tám (SN 1946) không cho mình cúng giỗ bà nội và còn đòi lại đất. Ông Tám đang ở nhà bên cạnh nghe được, cho rằng Triệu đang chửi mình nên lấy một con dao đi qua nhà ông Triệu đâm trúng bả vai phải của ông Triệu gây thương tích.

Đầu, mặt ông Tám chằng chịt những vết chém

Lúc này, Đoàn Công Minh (con ông Triệu) từ trong nhà chạy đến cầm một cây đòn gánh đánh trúng vào tay của ông Tám làm rơi dao rồi tiếp tục dùng đòn gánh đánh thêm hai cái trúng vào đầu làm ông Tám chảy máu, sau đó được mẹ Minh can ngăn.

Biết việc cha bị đánh, em trai ông Triệu là Đoàn Huỳnh Đượng lấy một cái rựa tìm qua nhà ông Triệu để đánh nhau với Minh. Ông Đượng cầm rựa chém một nhát trúng tay trái, mũi, trán của Minh và làm rơi rựa. Lúc này, Minh cầm dao chém nhiều nhát từ trên xuống trúng đầu, cẳng tay, môi của ông Đượng nên ông Đượng bỏ chạy. Minh không dừng lại mà quay sang ông Tám, cầm dao vừa chém liên tiếp nhiều nhát trúng vào vùng đầu, vai, tay và chân của ông Tám, vừa nói "Cũng do ông không, ông đi chết đi", làm ông Tám bị thương tích 44%.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, chiều 20-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận nạn nhân Tám trong tình trạng mất nhiều máu, trên đầu và mặt chằng chịt vết thương. Bệnh viện Đa khoa Phú Yên xác định ông Tám bị 17 vết thương trên đầu, mặt và 1 vết thương ở cổ tay.

