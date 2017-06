Xét xử cựu công an "ốp mìn" nhà Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên

Hai bị cáo Bích và Hoà tại phiên toà xét xử sơ thẩm.

Thông tin từ TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, dự kiến ngày 15/6 tới, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo kêu oan của hai bị cáo trong vụ án đặt thuốc nổ trước nhà ông Nguyễn Như Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Hai bị cáo Nguyễn Viết Hòa (SN 1976, cựu cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên) và Đông Văn Bích (SN 1979, quê Thái Nguyên) bị cơ quan tố tụng cáo buộc với 3 tội danh: Giết người; Hủy hoại tài sản và Sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Trước đó, HĐXX đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo này. Theo đó, Nguyễn Viết Hoà bị điều động từ Phòng Cảnh sát hình sự sang phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm. Hòa cho rằng việc sử dụng con người của ông Nguyễn Như Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên không hợp lí nên tỏ ra thù tức và sai đàn em "ốp mìn" nhà ông Nguyễn Như Tuấn.

Trước khi thực hiện hành vi ốp mìn vào nhà ông Tuấn, Hoà và Bích ăn tối tại nhà của Bích. Tại đây, Hoà bày tỏ sự bức xúc về lãnh đạo của mình.

Sau đó, khoảng gần 2h ngày 7/1/2012, Hòa gọi điện thoại cho Bích hỏi: “Đang ở đâu đấy, đi ra khách sạn Mai Đan, anh nhờ tí việc”.

Nghe đàn anh gọi, Bích liền đi xe máy đến gặp Hòa. Tại đây, cựu cán bộ công an đưa cho Bích một túi đựng quà Tết và một cành đào. Mở “túi quà”, Bích thấy một dây cháy chậm.

Lúc này Hòa nói với đàn em: “Mang quả pháo này đi cho mồi lửa”. Bích hỏi: “Mang đi đâu anh?”. Hòa nói: “Mang ra số nhà 191, tức nhà của ông Nguyễn Như Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên”.

Đến nhà ông Tuấn, Bích châm mồi lửa vào dây cháy chậm rồi bỏ về nhà. Một lúc sau, “túi quà” phát nổ. Lúc này trong nhà ông Nguyễn Như Tuấn có 4 người đang ngủ, rất may không ai bị thương.

Sau khi vụ án xảy ra, Hòa căn dặn Bích phải cẩn thận vì đã có tên trong danh sách đối tượng nghi vấn gây ra vụ nổ.

Trong quá trình điều tra vụ án, Bích phạm tội đánh bạc, bỏ trốn và bị Công an thị xã Sông Công, (Thái Nguyên) truy nã.

Trong thời gian Bích trốn truy nã về tội Đánh bạc, Hòa thường xuyên liên lạc và dặn: “Nếu vụ mìn quá rõ thì tự quyết”. Bích hiểu, nếu bị lộ thì phải tự sát chứ không được khai nhận.

Do bị truy nã gắt gao về tội đánh bạc, nên ngày 19/12/2012, Hòa bảo Bích đến cơ quan điều tra Bộ Công an đầu thú, nhưng cựu công an vẫn dặn: “Chỉ khai về vụ đánh bạc, không được khai về vụ mìn, nếu bị đánh thì ôm bụng lăn ra sàn nhà và tìm cách liên lạc với Hòa”.

Trong quá trình bị tạm giam, ngày 10/3/2013, Bích tìm cách tự tử như lời Hòa dặn nhưng không chết.

Tuy nhiên thời gian trong trại tạm giam, Bích đã viết đơn xin khai báo, gửi Ban giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nổ mìn mà Bích và Hòa đã thực hiện ngày 7/1/2012 tại nhà Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên. Hành vi nổ mìn của Bích cũng được bị cáo kể lại cho các đối tượng đang bị giam cùng. Sau đó, Hòa cũng bị bắt giữ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Bích cho rằng việc mình khai nhận hành vi đánh thuốc nổ nhà Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên do bị các đối tượng trong buồng giam đánh và nội dung Bích khai là do tự nghĩ ra.

Trong khi đó, các đối tượng ở cùng trại giam với Bích khai không ai đánh Bích. Nội dung Bích kể với những người cùng giam là hoàn toàn tự nguyện, không ai ép buộc.

Trong khi đó, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hòa cho rằng, cáo trạng truy tố là hoàn toàn vu khống, bị cáo không có tội, bị cáo không thù tức gì với ông Tuấn.

Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của những người làm chứng và các tài liệu chứng cứ thu thập, tòa án cấp sơ thẩm xác định, đủ cơ sở quy kết hai bị cáo các tội danh trên.

Ngoài việc bị truy tố các tội liên quan đến vụ nổ trước nhà của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, bị cáo Hòa còn bị Tòa án tỉnh Ninh Bình quy kết tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tội Vu khống, và bị kết án 22 năm tù giam. Còn Bích là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Theo Dân Trí