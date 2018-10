Xác định nghi can 15 tuổi giết tài xế GrabBike, cướp tài sản

Liên quan đến vụ thanh niên mặc đồng phục GrabBike nghi bị cướp giết hại, diễn biến mới nhất, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khoanh vùng nghi can gây án.

Nghi can đang bị truy bắt gắt gao là Lê Minh T. (15 tuổi, ngụ Q.6), công nhân 1 công ty ở huyện Bình Chánh.

Hiện trường tài xế GrabBike bị giết, cướp xe gắn máy

Tài xế GrabBike bị sát hại là anh Lê Nhật H (30 tuổi, quê Bình Thuận).

Như VietNamNet thông tin, 10h ngày 19/10, người dân ở khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh phát hiện 1 nam thanh niên mặc đồng phục GrabBike gục chết bên vệ đường.

Vào cuộc điều tra, công an xác định trên thi thể nạn nhân có nhiều thương tích, nghi do vật sắc nhọn gây ra và nạn nhân không mang giấy tờ tùy thân.

Qua điều tra, Công an đã xác định danh tính nạn nhân là anh H như trên và xác định anh bị giết, cướp 1 số tài sản, trong đó có xe gắn máy. Công an khẩn trương khoanh vùng, xác định nghi can gây án là Lê Minh T. Hiện y đã bỏ trốn.

Sau khi gây án, T điều khiển xe gắn máy của nạn nhân về chỗ làm. Gã vứt áo mưa của tài xế GrabBike trước công ty, sau đó đi đâu không ai biết.

Theo VietNamNet

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật